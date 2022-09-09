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فوضى ومشادة في مقهى سعد العنزي تثيران ضجة في السعودية.. والشرطة تتدخل (فيديو)

كتب خالد السعدي
مقهى سعد العنزي watanserb.com
فوضى أمام مقهى سعد العنزي "سمول كابتشينو"
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وطن – أثيرت ضجة في موقع “تويتر”، في السعودية، بعد تداول مقطع فيديو يظهر انفعال أحد الموظفين بمقهى مشهور “سناب شات” سعد العنزيسمول كابتشينو” الذي افتتحه قبل أيام قليلة في الرياض.

وأظهر الفيديو، الذي تم تداوله على صعيد واسع بين النشطاء، الزبائن المتواجدين أمام المحل وهو يتعرضون للتهديد بالضرب من قبل الموظف بسبب الفوضى المثارة.

وتبين أن مشاجرة اندلعت بالفعل بين موظف بالمقهى وأحد الأشخاص بسبب التزاحم الشديد أمام المحل.

وألقت قوات الشرطة، القبض على شخصين أو ثلاثة أشخاص من رواد المقهى بسبب الصراخ والشوشرة، وتسببهم في إحداث الفوضى.

وتابع: “اضطرينا ندخل الشرطة من أجل تنظيم الزبائن”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها الجدل بشأن هذا المطعم، فقبل أيام انتشر مقطع فيديو وثّق قيام عدد من الأشخاص المحيطين بسعد العنزي “سمول كابتشينو”، بإبعاد أحد المعجبين وطرده بعدما وصفه بالمتكبر أثناء افتتاح المقهى.

وأظهر الفيديو توجه شاب إلى سمول كابتشينو، قائلا له أنت متكبر وذلك أثناء افتتاح المقهى الخاص بالأخير في الرياض.

وبيّن الفيديو تدخل عدد من الأشخاص المحيطين بسمول كابتشينو. والذين قاموا بإبعاد الشاب وطرده.

كما انتشر مقطع فيديو لأحد الزبائن داخل مقهى “سمول كابتشينو” وهو يطالبه بعمل خصم للشباب.

وأظهر الفيديو شاب وهو يتحدث مع سمول كابتشينو قائلا: “ليش ما سويت للشباب خصم .. بعدين حاط علامة للبنات والشباب ليش لا ..وكاتب لأجلِك.. وحنا الشباب ليش ما تحطلي.. أوعدنا تزينها لنا”.

رد سمول قائلا: “بسويلكم خصم.. لا حاط لكم ياالشباب .. في عبارة للشباب وعبارة للبنات “وأضاف،” لا نزينها لازم”.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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