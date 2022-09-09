ظهور صحفي جزائري على تلفزيون إسرائيلي يثير ضجة في الجزائر (شاهد)

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وطن- أثارت مشاركة صحافي جزائري، كضيف في برنامج يحمل عنوان “مغرب، الذي يبث على قناة news 124 “الإسرائيلية” حالة من الغضب لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر.

صحفي جزائري على شاشة قناة إسرائيلية

وظهر الصحافي عبدو سمار في البرنامج، بحسب ماجاء في بث القناة الإسرائيلية من مکان بدا أنه في العاصمة الفرنسية باريس.

وقدم منشط البرنامج عبدو سمار على أنه صحافي، ومؤسس الموقع الإخباري الناطق بالفرنسية “آلجيري بارت”

تناول موضوع الحلقة، الأزمة الحالية بين المغرب وتونس، بعد استقبال الرئيس قيس سعيد لنظيره الصحراوي، خلال قمة “تيكاد 8”.

كما شارك في البرنامج، صحافي مغربي يدعى سعيد عفاسي، يعمل في قناة news 124″، حيث كان يتحدث بالدراجة المغربية.

يشار إلى أن القناة العبرية المملوكة لرجل الأعمال الصهيوني باتريك درامي، انطلقت في البث في يوليو 2013 عبر استوديوهاتها الرئيسية في تل أبيب، كما تمتلك استوديوهات إضافية في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والإمارات العربية المتحدة.

في نوفمبر 2020 أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة أمرا دوليا بالقبض على الصحافي والناشط عبدو سمار وذكرت تقارير إعلامية أن قرار القاضي جاء بالتزامن مع فتح قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت بمحكمة الجنح بسيدي محمد، كمتهم في قضية رشوة وتهديد مع رجل الأعمال.

وتعرض عبدو سمار إلى ملاحقات قضائية في قضايا ابتزاز على منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن يقرر بعدها مغادرة التراب الوطني والإقامة بفرنسا وسبق لسمار أن عمل في بعض القنوات الجزائرية الخاصة، منها “الجزائرية وان”، و “بور تيفي”.

غضب في الجزائر

علق الكثير من النشطاء على الظهور الاعلامي للصحفي الجزائري بكثير من الاستهجان.

حيث كتب ” رضا الجزائري،” عبر حسابه على موقع تويتر ينتقد الظهور الاعلامي للصحفي عبدو سمار على منصة إعلامية إسرائيلية صهيونية .

وقد كتب يقول انه ” و أخيرا عبدو سمار يرتمي في حضن الصها_ينة و يخرج لها علانية للشعب الجزائري.”

مضيفا إن” عبدو سمار تم استقباله في قناة صهيونية تهجم فيها على الجزائر و دافع فيها عن المغرب و نظام مخزني ضاربا شخصيته و مبادأه عرض الحائط كآخر ورق يلعبها قبل وضع إسمه في قائمة إرهاب .”

و أخيرا عبدو سمار يرتمي في حضن الصها_ينة و يخرج لها علانية للشعب الجزائري

عبدو سمار تم استقباله في قناة صهيو_نية تهجم على الجزائر و دافع فيها عن المغرب و نظام مخزني ضاربا شخصيته و مبادأه عرض الحائط كآخر ورق يلعبها قبل وضع إسمه في قائمة إرهاب ليلتحق بأمير ديزاد و زيطوط و دهينة . pic.twitter.com/qRYz0yDMeC — رضا جزائري (@KoubaReda) September 9, 2022

حساب آخر باسم ” ألباسينو” غرد أيضاً في حالة من الغضب ينتقد الظهور الاعلامي للصحفي عبدو سمار حيث كتب أن ” الجزائر قد صارت محرمة على الصحفي المذكور بعد الظهور الاعلامي في القناة الإسرائيلية”

عبدو سمار🐷 في قناة إسرائيلية

محرمة عليك الدزاير🇩🇿 ليوم يبعثون👊🇩🇿👊 pic.twitter.com/vcuwZKSavO — Alpasino👊😎👊 (@Alpasino6) September 9, 2022

اتهم العديد من المغردين الصحفي الجزائري بالعمالة وبيع الوطن وبأنه جزائري قد كسر كل الحواجز وارتمى في أحضان الإعلام الصهيوني علنا.

حيث كتب حساب باسم ” العمل 54″ أن ” عبدو سمار خائن الوطن وبائع الدين والقضية العربية والإسلامية… وهو أول إعلامي جزائري يكسر كل الحواجز ويرتمي في أحضان الإعلام الص.ه.ي.و.ني علنا

عبدو سمار يخون الجزائر يتجاوز كل الحدود ويظهر على المباشر في القناة الإسرائيلية i24 من مكتبها بباريس ”

🛑 خائن الوطن وبائع الدين والقضية العربية والإسلامية "عبدو سمار"… أول إعلامي جزائري يكسر كل الحواجز ويرتمي في أحضان الإعلام الص.ه.ي.و.ني علنا

🛑عبدو سمار يخون الجزائر يتجاوز كل الحدود ويظهر على المباشر في القناة الإسرائيلية i24 من مكتبها بباريس !!! pic.twitter.com/dKX1EbxZXk — Agent54 (@Agent5414) September 8, 2022

أما ” زيان فيصل” فغرد بأن ظهور عبدو سمار على شاشة قناة إسرائيلية لايعدو أن يكون فضيحة ومجرد استفزاز.

حيث كتب في تغريدة شارك خلالها الفيديو الذي يظهر الصحفي الجزائري وهو على شاشة القناة الإسرائيلية، أن مايحدث ” فضيحة الصحافي عبدو سمار وظهوره على قناة صهيونية في خرجة مستفزة …فضيحة كبرى”

خطير جدا فضيحة الصحافي عبدو سمار وظهوره على قناة صهيونية في خرجة مستفزة … https://t.co/reAeUcRG9M via @YouTube — Ziane faycal (@ziane_faycal) September 9, 2022

يشار في هذا السياق إلى إن الموقف الرسمي الجزائري والشعبي كذلك، يرفض رفضا قاطعا تطبيع العلاقات مع إسرائيل أو حتى التعامل أو الظهور مع أشخاص أو كيانات إسرائيلية.