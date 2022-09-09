صفقة مليارية.. الإمارات تجري مفاوضات حثيثة لشراء 120 طائرة “بيرقدار” التركية!

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وطن- كشف شخصان مطلعان لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن الإمارات تجري مفاوضات لعملية شراء كبيرة لطائرات بدون طيار من طراز “بيرقدار” التي تنتجها شركة “بايكار” التركية.

وبحسب المصادر استمرت المحادثات بين “بايكار” والشركات الحكومية في وكالة شراء الأسلحة الإماراتية لتزويده بطائرات بيرقدار تي بي2 إس بدون طيار الشهيرة منذ مارس / آذار الماضي.

وقال أحد المصادر إن المفاوضات تركزت على توريد 120 طائرة مع ذخيرتها ومراكز القيادة والتحكم والتدريب معا، حيث يمكن أن يصل ثمن الصفقة إلى ملياري دولار.

تدشين مصنع لـ”بيرقدار” في الإمارات

وأضاف المصدر أن بعض مكونات بيرقدار قد يتم إنتاجها في مصنع “بايكار” في الإمارات، إذا تم المضي قدمًا في الصفقة.

ووفقا لأحد المطلعين على الصناعة فإن كل طائرة بيرقدار تي بي2 تبلغ قيمتها 5 ملايين دولار، وتتطلب كل طائرة 100 من الذخائر الصغيرة الذكية MAM-L ، والتي تبلغ قيمتها مجتمعة 15 مليون دولار.

وأوضح أن هناك أيضًا تكلفة إضافية للتدريب بالإضافة إلى مراكز القيادة والتحكم، والتي تختلف حسب عدد الطائرات بدون طيار حيث يمكن لكل مركز التحكم في عدد يصل إلى ستة طائرات.

ووفقا للموقع البريطاني، فإن لشركة “بايكار” علاقات مع عائلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث أن أحد كبار مهندسيها، سلجوق بيرقدار، متزوج من سمية ابنة أردوغان.

انتاج “بيرقدار” محجوز لـ3 سنوات قادمة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “بايكار” الشهر الماضي إن شركته لديها طلبات متراكمة لمدة ثلاث سنوات وأن شركته يمكنها إنتاج حوالي 20 طائرة بيرقدار تي بي 2 إس في شهر واحد.

أسباب توتير العلاقات بين البلدين

وبدأت تركيا والإمارات العربية المتحدة في استعادة العلاقات خلال العام الماضي، بعد 10 سنوات من الصراعات السياسية والوكالة في أماكن مثل ليبيا ومصر والقرن الأفريقي. وتوترت العلاقات أكثر بسبب الاتهامات بأن الإماراتيين كانوا يخططون لإسقاط الحكومة التركية والمشاركة في محاولة الانقلاب عام 2016 ، وهو ادعاء تنفيه الإمارات.

الصراع في ليبيا

وخلال حرب ليبيا 2019-2020، دعمت الإمارات العربية المتحدة وتركيا طرفي الصراع المتعارضين ، حيث زودت أبو ظبي قوات خليفة حفتر بطائرات بدون طيار صينية الصنع من طراز Wing Loon II ومنحت أنقرة السلطات في طرابلس بيرقدار تي بي 2إس.

خطط إماراتية للاستثمار في تركيا

ووفقا للموقع فقد أثبتت العلاقات الجديدة أنها مربحة بسرعة، وهناك خطط إماراتية لاستثمار مليارات الدولارات في الرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية والشركات الناشئة التركية، كما وقعت أبو ظبي صفقة مقايضة عملات بقيمة 5 مليارات دولار مع تركيا في وقت سابق من هذا العام. كما بدأ البلدان مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة.

تميز طائرات “بيرقدار” في ساحات الحروب

وتتمتع الطائرات بدون طيار من طراز بيرقدار تي بي2 بسجل حافل في مواجهة الخصوم في النزاعات في ليبيا وسوريا وناغورنو كاراباخ، لكنها لم تستخدم ضد جيش يتمتع بقدرات حرب إلكترونية متطورة وأنظمة دفاع جوي حديثة حتى الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث تم نشرها من قبل القوات الأوكرانية.

ولفت الموقع البريطاني إلى أن الطائرة التركية أثبتت حتى الآن فعاليتها الشديدة في محاربة القوات الروسية المنتشرة في عمق الأراضي الأوكرانية، وكذلك داخل حدود روسيا.