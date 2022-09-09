رد فعل غير متوقع من ترامب فور تلقيه خبر وفاة الملكة إليزابيث الثانية (شاهد)

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وطن – انتشر مقطع فيديو، يُوثق رد فعل وُصف بأنه “غير متوقع”، للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد سماع خبر وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وبدا ترامب مندهشا وفي حالة ذهول عندما علم بوفاة الملكة إليـزابيث الثانية خلال لقاء مع الصحفيين.

وقال ترامب: “توفيت للتو.. يا إلهي.. لم أكن أعلم ذلك، علمت منكم للتو خبر رحيلها”.

وفيما وصف الملكة الراحلة بأنها قادة حياة رائعة، فقد تابع: “ماذا بوسعنا أن نقول أكثر من ذلك أنا حزين حقا لسماعي هذا الخبر”.

وقال ترامب: “روح القيادة والدبلوماسية لديها أتاحت إقامة وتعزيز التحالفات مع الولايات المتحدة وبلدان أخرى عبر العالم”.

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاما بعد فترة حكم استمرت 70 عاما هي الأطول في بريطانيا.

وسبب وفاة الملكة إليـزابيث الثانية يرجع للوعكة الصحية الشديدة التي تعرضت لها مؤخرا وأعلن عنها القصر الملكي، حيث ظلت في صراع شديد مع المرض طيلة الأيام الماضية وازداد وضعها سوء حتى تم إعلان خبر وفاتها اليوم.

من هي الملكة إليزابيث؟

والملكة الراحلة اسمها الكامل هو إِلِيزَابِيث أَلِيكسندرا ماريّ، وُلدت في 21 نيسان / أبريل 1926.

إليزابيث هي الملكة الدستورية لست عشرة دولة من مجمُوع ثلاث وخمسين من دول الكومنولث التي ترأسها، كما ترأس كنيسة إنجلترا.

ومنذُ 6 شباط/ فبراير 1952 هي ملكة المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وهي رئيسة الكومنولث وملكة 12 دولة أصبحت مستقلة منذ انضمامها، وهي: جامايكا، باربادوس، باهاماس، غرينادا، بابوا غينيا الجديدة، جزر سليمان، توفالو، سانت لوسيا، سانت فينسنت والغرينادين، بليز، أنتيغوا وباربودا، سانت كيتس ونيفيس.

مُنذ عام 1956م حتى 1992م، وبجانب أول أربع دول من القائمة المذكورة سابقا، صارت ملكة جامايكا، باربادوس، البهاماس، غرينادا، بابوا، جزر سليمان، توفالو، سانت لوسيا، سانت فنسنت والجرينادين، بليز، أنتيغوا وباربودا وسانت كيتس ونيفيس.

والملكة إليزابيث الثانية هي أطول ملوك بريطانيا عمراً، وهي أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش بعد تخطيها فترة الستة عقود التي حكمت فيها جدة جدها الملكة فيكتُوريا البلاد.

وعاصرت الملكة إليزابيث خلال حكمها 16 رئيسا للحكومة البريطانية أولهم رئيس الوزراء السابق وينستون تشرشل.

وهي سادس امرأة تجلس على عرش التاج البريطاني، وبهذا ستبدأ بريطانيا 10 أيام من الفعاليات المتعلقة بتشييع الملكة إليزابيث، التي توفيت عن ٩٦ عامًا بعد حكم دام ٧٠ عامًا و٧ اشهر ويوم واحد، عاصرت خلالها ١٥ رئيس وزراء وأجرت ١٠٠ زيارة دولة.