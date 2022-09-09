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الهدهد

حشد عسكري إسرائيلي لشن عملية واسعة في نابلس وجنين!

كتب سالم حنفي
الجهاز الأمني الإسرائيلي watanserb.com
الجهاز الأمني الإسرائيلي
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وطن- كشفت “القناة12” العبرية في تقريرها لها، الجمعة، بأن الجهاز الأمني الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى خشية تنفيذ المقاومة الفلسطينية عمليات جديدة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الجيش يستعد لشن حملة واسعة شمال الضفة الغربية قبيل الأعياد اليهودية.

وأكد مصدر عسكري للقناة أن “الأيام القليلة المقبلة هي لحظات اختبار، وحيثما لا تتحرك السلطة الفلسطينية، فإن إسرائيل ستتدخل وتزيد من نشاطها”، في إشارة لعدم قدرة السلطة الفلسطينية منع العمليات ضد إسرائيل.

ضغوط على السلطة لفرض سيطرتها على مدن شمال الضفة

ووفقا للتقرير، فإنه وفي ظل ضعف السلطة الفلسطينية رغم التوترات على الأرض، عملت إسرائيل في اليوم الأخير على ممارسة ضغوط دولية عبر عدد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة – للضغط على أبو مازن لإعادة فرض الهيبة في مدن شمال الضفة الغربية.

استعدادات لتنفيذ عملية واسعة في نابلس وجنين

وقال التقرير إنه إذا لم يكن هناك تغيير – فمن المتوقع أن تدخل إسرائيل في عمل عسكري واسع، حتى لا تمتد عمليات المقاومة في نابلس وجنين إلى مدن أخرى.

ولفت التقرير إلى أن إسرائيل بدأت تعزيز قواتها على خطوط التماس، والتي ستستمر في الزيادة حتى الأعياد، خاصة في التجمعات والمستوطنات في الضفة الغربية.

تصاعد عمليات إطلاق النار

وأكد تقرير “القناة12” على أن هناك العديد من عمليات إطلاق النار لم تتمكن القوات الأمنية من السيطرة عليها حتى الآن – لذلك تستمر المؤسسة الأمنية بنشاط متزايد.

ونوهت القناة إلى إعلان جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي اليوم عن اعتقال مشتبهين في قيامهم بتنفيذ عمليات إطلاق نار على حافلة ومواقع للجيش الإسرائيلي.

ولفتت إلى إنه إضافة إلى ذلك ، تم الاستيلاء على الأسلحة التي استخدمها أعضاء هذه الخلايا، ومن بينها – عمليات إطلاق نار على أحد حراس الجيش الإسرائيلي بالقرب من النبي صالح في بنيامين، حيث أصيب فيه ثلاثة جنود بجروح طفيفة وواحد متوسطه.

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عملية إطلاق نار فجر الجمعة

وكانت عملية إطلاق نار قد وقعت في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة، على سيارة إسرائيلية قرب قرية حوارة في منطقة شومرون الإقليمية، حيث أطلقت سيارة مارة النار باتجاه مواطن إسرائيلي كان يقود سيارته ، مما أدى إلى تهشم زجاجها. ونتيجة لذلك الانفجار أصيب المواطن الإسرائيلي بجروح طفيفة ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

اعتقال شاب كان ينوي تنفيذ هجوم بسلاح رشاش في يافا

ونوه التقرير إلى اعتقال الشاب الفلسطيني محمد ميناوي (19 عاما) من مواليد مدينة نابلس في يافا، الخميس، بزعم أنه كان ينوي تنفيذ اعتداء، بعد أن اشتبه فيه فريقا أمنيا ، واعتقله وهو حاملا بندقية رشاش أثناء تجوله في المدينة.

وبحسب التقرير، فإن “ميناوي” اعترف خلال استجواب الشاباك له بأنه جاء إلى المنطقة لـ “تنفيذ هجوم جماهيري في تل أبيب”.

كما اتضح أنه في أبريل تم القبض عليه بسكين في الحرم القدسي وقضى بعد ذلك عقوبة بالسجن لمدة شهرين في إسرائيل.

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المصدرالقناة12 العبرية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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