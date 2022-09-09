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الملكة رانيا تثير الجدل في آخر ظهور لها.. هل تعاونت مع مصمم أزياء إسرائيلي؟!(شاهد)

كتب شيراز ماضي
الملكة رانيا watanserb.com
الملكة رانيا
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وطن- كشف موقع “فانيتاتيس” التابع لصحيفة “الكونفيدنسيال” الإسبانية معلومات مثيرة حول الظهور الأخير للملكة رانيا العبدالله، زوجة الملك الأردني عبدالله الثاني.

وقال الموقع في تقرير له ان الملكة رانيا العبدالله فاجأت الجميع عصر الأربعاء من خلال ارتدائها بلوزة وتنورة تم إعدادها للاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لمتحف الأطفال في عمان (الأردن).

ووفقا للموقع فإن الملكة الأردنية قد وصلت إلى “الكمال” بعد ارتدائها مجموعة خاصة جدًا، وهي مجموعة تسمى “Intersection” تتعاون فيها شركتا AZ Factory و Thebe Magugu .

وبحسب الموقع فإن AZ Factory هي شركة أزياء أسسها ألبير إلباز وهو مغربي إسرائيلي.

وأشار الموقع إلى أن آلبير إلباز ولد في المغرب ونشأ في إسرائيل وتوفي عام 2021 بعد إصابته بفيروس كورونا.

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تعاون بين الشركتين أنتج هذا التصميم

كما لفت الموقع إلى أن Thebe Magugu ماركة أزياء فاخرة جنوب أفريقية تعمل بشكل رئيسي في مجال الملابس النسائية الجاهزة، موضحا أنه نتج عن هذا التعاون بين الشركتين مجموعة مكونة من قطعتين مكونة من بلوزة بجيب طباعة انسكاب الحبر وتنورة ذات ثنيات بحاشية غير متناظرة مع صبغة حبر الحبار، ارتدتهما الملكة رانيا في ظهورها الأخير.

تكريم ماجوغو لـ آلبير إلباز

كما نوه الموقع إلى ان الظهور الأخير للملكة رانيا كان من تصميم المصمم الجنوب إفريقي ثيبي ماجوغو استوحاها من تلك التي صممها آلبير باز في مجموعته لخريف وشتاء ،1997 تكريما للراحل آلبير إلباز الذي رحل عن عمر 59 عامًا .

ثمن التصميم الذي ارتدته الملكة رانيا

ويبلغ سعر التنورة 575 يورو وهي عبارة عن ثوب غير متماثل مع ثنيات بحافة مسننة ، تم إنشاؤه عن طريق خياطة تنورتين مطويتين معًا، و تميزت بطبعة تجريدية تشبه بقع حبر الحبار المسكوب ، باللون الأزرق على خلفية بيضاء.

ووفقا للموقع، فقد أراد المصمم الجنوب إفريقي “ماجوغو” في تصميمه الجمع بين الجمالية الأفريقية ومبادئ الأزياء الراقية والملابس الكلاسيكية التي أعيد ابتكارها في الأقمشة والمطبوعات والظلال، حيث تضمنت التنورة حزامًا أزرق أصليًا يسقط نهايته للأمام ، وله وظيفة تزيينية بحتة.

أما البلوزة، التي بلغ ثمنها 495 يورو ، تتلاعب أيضًا ببقع الحبر الأزرق على خلفية بيضاء ، لكن هذه المرة تحتوي على جيب يبدو ملطخًا بحبر أزرق كوبالت من قلم حبر جاف، إشارة إلى روح الدعابة التي امتلكتها تصاميم ألبير الباز.

ولفت الموقع إلى أن البلوزة مصنعة من الساتان بشكل كلاسيكي من التصميم المشترك بين شركتي Thebe Magugu و AZ Factory ، لها إغلاق أمامي بأزرار وهي مصنوعة من نسيج بوليستر معاد تدويره .

كما قامت الملكة رانيا بدمج لباسها مع أحذية Christian Dior من مجموعتها باللون الأزرق الكوبالت الذي اتحد بشكل مثالي مع ما ارتدته.

وزارت قرينة الملك عبد الله ، الأربعاء ، متحف الأطفال الذي افتتح قبل 15 عاما في عمان والذي مر من خلاله أكثر من ثلاثة ملايين طفل أردني، حيث اجتمعت الملكة الأردنية مع موظفي المتحف والشركاء والمتبرعين للاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيسه ، وهو اليوم الذي افتتح فيه معرض التكنولوجيا والاتصالات الذي تم تجديده حديثًا.

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المصدرموقع فانيتاتيس، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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