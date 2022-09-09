الجزائر تهدي فوز منتخبها للناشئين على المغرب للشعب الفلسطيني (شاهد)

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وطن- صرّح وزير الشباب والرياضة الجزائري، عبد القادر سبقاق، عقب فوز المُنتخب الجزائري على نظيره المُنتخب المغربي- في إطار بطولة كأس العرب للناشئين أنّ ” فوز منتخب الجزائر هو هدية باسم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى الشعب الفلسطيني”.

وعن نتيجة المباراة فقد فاز المنتخب الجزائري (منظم البطولة) باللقب على المنتخب المغربي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعدما تعادلا في الوقت الأصلي بهدف لمثله.

فوز الجزائر، هدية إلى الشعب الفلسطيني

تفاعلت عديد الشخصيات والهئيات الرياضية الرسمية في الجزائر مع فوز منتخب الناشئين على نظيره المنتخب المغربي.

حيث صرّح، عبد القادر سبقاق، وزير الشباب والرياضة الجزائري، لوسائل الإعلام المحلية بقوله أن ” افتكاك كتيبة محاربي الصحراء للقب العربي، دليل على الجهود المميزة التي بذلها اللاعبون من أجل تشريف الراية الوطنية الجزائرية”

مُضيفا أنّ ” فوز منتخب الجزائر هو هدية باسم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى الشعب الفلسطيني”.

يشار في هذا السياق إلى أن ” سبقاق” قد تقلد درعا عند نهاية المواجهة الكروية، منحه إياه الأمين العام للهيئة، رجاء الله السلمي، إعترافا بنجاح الجزائر في تنظيم النسخة الرابعة من كأس العرب

تفاعل الاتحاد المغربي لكرة القدم

في المملكة المغربية، كانت التعاليق مُوجهة أساسا إلى المناوشات التي شهدها نهائي مباراة بطولة كأس العرب للناشئين، أمس الخميس، بين المنتخب الجزائري ونظيره المغربي.

و تفاعلا مع الجدل القائم حول مقابلة النهائي يوم أمس، وجه الاتحاد المغربي لكرة القدم رسالة احتجاج إلى الاتحاد العربي لكرة القدم

ياتي ذلك خاصة بعد انتشار مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تظهر اشتباكات عنيفة بين لاعبي المنتخبين.

وقد تسببت تلك الأحداث في استياء اتحاد كرة القدم المغربي الذي سارع لمخاطبة الاتحاد العربي، مستنكرا ما وقع لمنتخب ناشئيه عقب صافرة نهاية المباراة.

وجاء في بيان نشره الاتحاد المغربي على موقعه أنه : “على إثر الأحداث اللارياضية والاعتداءات الوحشية التي تعرض لها أعضاء المنتخب المغربي لأقل من سبعة عشرة سنة بعد نهاية المباراة التي جمعت النخبة الوطنية ونظيرتها الجزائرية، برسم منافسات نهاية كأس العرب لأقل من 17 سنة، التي اختتمت أطوارها بمدينة وهران بالجزائر، وجهت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رسالة إلى الاتحاد العربي لكرة القدم أعربت من خلالها عن:

1- الإدانة الشديدة للأحداث الوحشية والهمجية التي تعرض لها لاعبو المنتخب الوطني من طرف لاعبي الفريق الخصم والجماهير التي اقتحمت أرضية الملعب.

2- تستغرب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للغياب التام للأمن في حضور جماهيري غفير وظروف مشحونة قبل وأثناء المباراة.

3- مطالبة الاتحاد العربي لكرة القدم باتخاذ الإجراءات الصارمة وفق القوانين واللوائح المنظمة للعبة كرة القدم”.

واختتم الخطاب بأن ” الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تُعبّر عن أسفها العميق لغياب أبجديات الروح الرياضية أثناء هذه المباراة”.

مؤكدة ” أنها ستُسخر كل الإمكانيات القانونية من أجل صون حقوق أشبال الأطلس وترسيخ مبادئ الروح الرياضية التي غابت جملة وتفصيلا في أعقاب هذه المباراة النهائية التي جمعت بين لاعبين تقل أعمارهم عن 17 عاما”.