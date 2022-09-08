هيكل عظمي عمره 31 ألف عام يكشف عن أقدم عملية جراحية في تاريخ الطب (صور)

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وطن– اكتشف فريق من العلماء في كهف أندونيسي هيكلًا عظميًا بشريًا، بترت قدمه اليسرى جراحيا منذ 31000 عام.

وقال العلماء إن هذا الإكتشاف هو أقدم دليل على الإطلاق في العالم يدل على نجاح عملية بتر. وقد تم اكتشاف الهيكل العظمي في كهف إندونيسي، يسمى ليانج تيبو Liang Tebo.

عثر فريق بعثة بقيادة علماء آثار أستراليين وإندونيسيين على بقايا هيكل عظمي، أثناء التنقيب في كهف من الحجر الجيري في شرق كاليمانتان، في جزيرة بورنيو، بحثاً عن الفن الصخري القديم في عام 2020.

وتبين أن هذا الاكتشاف هو دليل على أقدم عملية بتر جراحي معروفة. ويسبق الاكتشافات الأخرى للعمليات الطبية المعقدة في أوراسيا بعشرات آلاف السنين.

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نشر هذا الاكتشاف في مجلة نيتشر. ويقول العلماء أن الهيكل العظمي يعود لشاب أصيل جزيرة بورنيو، ربما يكون قد خضع لعملية جراحية لبتر الجزء السفلي من ساقه اليسرى.

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وبحسب موقع “ndtv“، فإن المثير للدهشة أن الباحثين يعتقدون أن الصبي نجا من الجراحة. وعاش من ست إلى تسع سنوات أخرى.

وكان في السابق، أقدم دليل على عملية بتر ناجحة هو هيكل عظمي عمره 7000 عام لمزارع مسن، من العصر الحجري في فرنسا، بترت ذراعه اليسرى من فوق المرفق.

وفي حين أن سبب البتر لا يزال غير واضح. يشير الباحثون إلى أنه من غير المحتمل أن يكون نتيجة لهجوم حيوان أو حادث آخر، لأنها عادة ما تسبب كسورًا ساحقة.