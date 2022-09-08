الخميس, سبتمبر 8, 2022
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نظام الأسد يتاجر بحفل هاني شاكر.. مضاربة شباب وفتيات وحالات إغماء

كتب خالد الأحمد
حفل هاني شاكر watanserb.com
حفل هاني شاكر
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وطن– “تدافع وتزاحم وحوادث ضرب وبكاء وإغماء”.. هذا ما حصل داخل دار الأوبرا بدمشق أثناء محاولة الحصول على بطاقات لحضور حفل الفنان المصري هاني شاكر، في مشهد يعيد إلى الأذهان طوابير الخبز والغاز التي لا زال السوريون يعانون منها.

هستريا وتضارب وإغماء

وأظهر مقطع فديو بثته جريدة “الوطن” المحسوبة على نظام الأسد المئات من السوريين وهم يتدافعون أمام أكشاك الحجز، فيما بدا أحدهم وهو كبير في السن يصرخ بعصبية: “بعدو” ثم يخرج من حشد المتجمهرين.

هستريا وتضارب وإغماء على تسجيل حفل هاني شاكر

وفي مشهد تال ظهر أحد الأشخاص الذي تم تمويه وجهه وهو يرتدي فانيلا بيضاء وبدا ملقى على الأرض، فيما يقوم آخرون بمحاولة إسعافه.

وقالت إحدى المحتشدات لميكرفون “الوطن” إن هناك سوء تنظيم وكان يجب أن يعطى كل شخص بطاقة بحسب عدد المقاعد المتاحة.

وأضافت بنبرة تنمر وعنصرية: “وقفونا برى كأننا مهجرين وتابعت شوفوا منظرنا كيف صار وما قدرنا ناخذ بطاقات.”، وتابعت “لو رفعوا سعر البطاقة أكثر لما حصل هذا الزحام والتدافع.”

تمزيق الأسماء أدى إلى فوضى

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بينما قال آخر أنه حضر بالساعة الثانية عشرة من مساء أمس، وطلب منه العسكري على الباب العودة صباح اليوم التالي ليتم تسجيل أسماء وبقي نائماً في السيارة حسب قوله.

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وكشف أن القائمين على الحفل قاموا في الصباح بتسجيل الأسماء وبعد نصف ساعة تم تمزيق القائمة لتحصل هذه الفوضى، وأنه وبقي 4 ساعات على الباب الخشبي ولم يستطع الناس الدخول إلى البهو لو لم يتم تحطيم الباب.

وروت أخرى أنها جاءت منذ الساعة السابعة صباحاً إلى أن حصلت على بطاقة الحضور.

وأضافت متسائلة: “لو رأى الفنان هاني شاكر هذا المنظر لا أدري إن كان سيعود إلى سوريا.”

فوضى وانعدام تنظيم

وبدا في مشهد تال تضارب بين الحضور من شبان ونساء، وعلق أحدهم:”فوضى وانعدام تنظيم لا يتم تنظيم حفل فني بهذا الشكل.”

واستدرك:”وين الأمن ووين دار الأوبرا مما يجري.. هل يسمحون بهذه الفوضى لتباع البطاقات في السوق السوداء.”

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أسعار البطاقات

وكشفت فتاة حصلت على بطاقات أن ثمنها 2000 ليرة، بينما تقاضوا منها كما قالت 10000 ليرة.

وعرضت إحدى البطاقات أمام الكاميرا ومكتوب في أسفلها قيمة البطاقة 2000 ليرة، ويظهر فيها أن البطاقة عادية وليست درجة أولى.

البطاقة أقل من دولار

وكانت دار أوبرا دمشق أعلنت عن قائمة أسعار حضور حفل الفنان المصري هاني شاكر، الذي سيقام على مسرح الأوبرا الرئيسية، منتصف أيلول الجاري.

وذكرت الصفحة الرسمية للدار على “فيس بوك” خلال ردّها على أحد المتابعين بشأن كلفة حضور الحفل، بأنّ هناك ثلاث فئات للبطاقات وأسعارها وفق الآتي:

الدرجة الأولى بـ5000 ليرة سورية (أقل من دولار أميركي).
الدرجة الثانية بـ3000 ليرة.
الدرجة الثالثة بـ2000 ليرة.

هاني شاكر يرد ويعلق

وبدوره علق الفنان هاني شاكر بإذاعة “فيوز إف إم”، أنه سعيد جداً بهذا الحب والإقبال.

وأضاف:” تعب الناس على عيني ولم يكن يتمنى أن تكون هناك مثل هذه المعاناة في حجز التذاكر.”

وكشف أنه منذ أن أفاق شاهد فيديو التزاحم في دار الأوبرا، وأضاف:”أنا مقدر ده من القلب للقلب زي ما بيقولو عندنا بمصر.”

وأعرب صاحب أغنية “نسيانك صعب أكيد”، عن سعادته بلقاء الجمهور السوري وبأن إدارة الأوبرا حددت حفلة أخرى في اليوم التالي.

وكان الفنان المصري هاني شاكر نشر، الأحد، الماضي فيديو للترويج لحفل سيقيمه في دار الأوبرا بدمشق في أيلول القادم.

وعبّر “شاكر” عن سعادته بتلبية دعوة وزارة السياحة في حكومة النظام السوري و”نقابة الفنانين”، لإقامة حفل فني يوم 15 من أيلول القادم في دار الأوبرا.

وأضاف: “ما تتصوروش قد أيه أنا سعيد بهذه الحفلة.. سعيد بالوجود مع الشعب السوري بعد طول غياب.. كلّي اشتياق بأن ألتقي بالجمهور السوري”.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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