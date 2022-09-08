ما لا تعرفه عن مزايا مهرجان الفيفا للمشجعين في كأس العالم 2022

وطن- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، عن تفاصيل فعاليات مهرجان الفيفا للمشجعين خلال مونديال كأس العالم 2022 قطر، الذي سيتخلله العديد من المزايا الفريدة في النسخة ال22 للبطولة لعشاق ومشجعي كرة القدم من كافة دول العالم.

مزايا مهرجان الفيفا للمشجين

وكشف اتحاد الفيفا (FIFA)، عن التفاصيل لفعاليات المهرجان الذي سيقام خلال انطلاق أحداث مونديال كأس العالم 2022 قطر، لكافة المشجعين من أرجاء المعمورة داخل دولة قطر (الدوحة) المستضافة لأول مرة في الوطن العربي والشرق الأوسط.

كونوا جزءاً من أعظم حفلة كروية في العالم 😍 مهرجان الفيفا للمشجّعين بانتظاركم من ٢٠ نوفمبر إلى ١٨ ديسمبر بطاقة هيّا إلزاميّة#قطر2022 #عالوعد — Road to 2022 (@roadto2022) September 7, 2022

ويتيح المهرجان وفق ما تحدث به الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، حديقة البدع في العاصمة القطرية (الدوحة)، التي تمتاز بالأساليب الجديدة للمشجعين للاحتفال والاستمتاع بلعبة كرة القدم، على صعيد الفعاليات الموسيقية والترفيهية.

كما ويوفر المهرجان فرصة الاطلاع على الثقافة المحلية للدولة المستضيفة لمونديال 2022 (قطر)، وكذلك تناول العديد من المأكولات وممارسة الألعاب الترفيهية.

الأوقات الاستثنائية في مونديال كأس العالم 2022



من جهته، قال الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث في دولة قطر حسن الذوادي، الأربعاء، بأن مهرجان الفيفا للمشجعين، المستضاف في حديقة البدع المطلة على كورنيش الدوحة، سيضم العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية. التي سيستمتع بها كافة المشجعين خلال مونديال كأس العالم 2022.

🇶🇦 قطر تستضيف مهرجان الفيفا للمشجعين في حديقة البدع طوال أيام بطولة كأس العالم 2022 #عالم_المونديال pic.twitter.com/GXnS1HurWz — عالم المونديال (@WC_Qatar22) September 7, 2022

كما وأردف الذوادي، ” سيقضي المشجعون الأوقات الاستثنائية والرائعة مع الكثير من الأنشطة والعروض المميزة، بما فيها مشاهد بث مباريات كأس العالم 2022 قطر على شاشات ضخمة. كما وستكون متواجدة في أنحاء الحديقة (البدع)، إلى جانب المأكولات والمشروبات والفقرات الموسيقية والثقافية وغيرها”.

وأضاف، ” بالتأكيد سيشكل هذا المهرجان معلماً رئيسياً في النسخة الأولى، التي ستقام فيها البطولة العالمية للمونديال على مستوى الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، كما سيحظى المشجعون عند قدومهم لدولة قطر بالترحيب والاستمتاع خلال مونديال قطر 2022″.

فعاليات كأس العالم #قطر2022 😍🇶🇦 • نادي الدوحة الشاطئي

• لوسيل ونتر وندرلاند

• شاطئ السردال

• مهرجان الحركة

• فعاليات الكورنيش

• مهرجان الفيفا للمشجعين

• قصتنا

• مدلبيست

• لوسيل بوليفارد#رياضة #Qatar2022 #qatarnews #Kj_News pic.twitter.com/TvNRK12s7r — KJ News (@KJ_News1) August 16, 2022

الرؤية الجديدة في نسخة كأس العالم 2022



وفي ذات السياق، قال السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، ” يسرنا تقديم الرؤية والتجربة الجديدة للترفيه المتعلقة بالنسخة القادمة في مونديال كأس العالم 2022، وهو ما يساهم في تعزيز التزامنا بجعل كرة القدم الأكثر عالمية وشمولية”.

واستكمل إنفانتينو حديثه، ” انطلاق مهرجان الفيفا للمشجعين، يهدف إلى استفادة كافة المشجعين من الأجواء المشوقة المصاحبة لمونديال كأس العالم 2022 المنظمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وإتاحة الفرصة أمام المشجعين. وهواة كرة القدم التعرف على الثقافات الآخرى من خلال فقرات التي سيوفرها المهرجان”.

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مهرجان الفيفا للمشجعين سيكون في حديقة البدع وهي مقابل الكورنيش وسط الدوحة

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هناك الفعاليات الثقافية وهي ستكون في اخر ميل مقابل كل استاد وهناك ٢١ موقع سيتواجد فيها ٦ الاف فنان pic.twitter.com/XenXCwFPYx — محمد السعدي 🇶🇦 (@DRMOHDALSA3DI) August 12, 2022

ومن المقرر أن تنطلق مراسم فعاليات مونديال كأس العالم 2022 قطر، في ال21 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، كما وسيستمر حتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الذي يصادف ذكرى اليوم الوطني في دولة قطر المستضيفة للمونديال.