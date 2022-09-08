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رياضة

ما لا تعرفه عن مزايا مهرجان الفيفا للمشجعين في كأس العالم 2022

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مهرجان الفيفا للمشجعين في مونديال كأس العالم 2022 watanserb.com
مهرجان الفيفا للمشجعين في مونديال كأس العالم 2022

وطن- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، عن تفاصيل فعاليات مهرجان الفيفا للمشجعين خلال مونديال كأس العالم 2022 قطر، الذي سيتخلله العديد من المزايا الفريدة في النسخة ال22 للبطولة لعشاق ومشجعي كرة القدم من كافة دول العالم.

مزايا مهرجان الفيفا للمشجين

وكشف اتحاد الفيفا (FIFA)، عن التفاصيل لفعاليات المهرجان الذي سيقام خلال انطلاق أحداث مونديال كأس العالم 2022 قطر، لكافة المشجعين من أرجاء المعمورة داخل دولة قطر (الدوحة) المستضافة لأول مرة في الوطن العربي والشرق الأوسط.

ويتيح المهرجان وفق ما تحدث به الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، حديقة البدع في العاصمة القطرية (الدوحة)، التي تمتاز بالأساليب الجديدة للمشجعين للاحتفال والاستمتاع بلعبة كرة القدم، على صعيد الفعاليات الموسيقية والترفيهية.

كما ويوفر المهرجان فرصة الاطلاع على الثقافة المحلية للدولة المستضيفة لمونديال 2022 (قطر)، وكذلك تناول العديد من المأكولات وممارسة الألعاب الترفيهية.

الأوقات الاستثنائية في مونديال كأس العالم 2022

من جهته، قال الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث في دولة قطر حسن الذوادي، الأربعاء، بأن مهرجان الفيفا للمشجعين، المستضاف في حديقة البدع المطلة على كورنيش الدوحة، سيضم العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية. التي سيستمتع بها كافة المشجعين خلال مونديال كأس العالم 2022.

كما وأردف الذوادي، ” سيقضي المشجعون الأوقات الاستثنائية والرائعة مع الكثير من الأنشطة والعروض المميزة، بما فيها مشاهد بث مباريات كأس العالم 2022 قطر على شاشات ضخمة. كما وستكون متواجدة في أنحاء الحديقة (البدع)، إلى جانب المأكولات والمشروبات والفقرات الموسيقية والثقافية وغيرها”.

وأضاف، ” بالتأكيد سيشكل هذا المهرجان معلماً رئيسياً في النسخة الأولى، التي ستقام فيها البطولة العالمية للمونديال على مستوى الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، كما سيحظى المشجعون عند قدومهم لدولة قطر بالترحيب والاستمتاع خلال مونديال قطر 2022″.

الرؤية الجديدة في نسخة كأس العالم 2022

وفي ذات السياق، قال السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، ” يسرنا تقديم الرؤية والتجربة الجديدة للترفيه المتعلقة بالنسخة القادمة في مونديال كأس العالم 2022، وهو ما يساهم في تعزيز التزامنا بجعل كرة القدم الأكثر عالمية وشمولية”.

واستكمل إنفانتينو حديثه، ” انطلاق مهرجان الفيفا للمشجعين، يهدف إلى استفادة كافة المشجعين من الأجواء المشوقة المصاحبة لمونديال كأس العالم 2022 المنظمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وإتاحة الفرصة أمام المشجعين. وهواة كرة القدم التعرف على الثقافات الآخرى من خلال فقرات التي سيوفرها المهرجان”.

ومن المقرر أن تنطلق مراسم فعاليات مونديال كأس العالم 2022 قطر، في ال21 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، كما وسيستمر حتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الذي يصادف ذكرى اليوم الوطني في دولة قطر المستضيفة للمونديال.

المصدروطن + العربي الجديد + الفيفا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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