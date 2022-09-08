الخميس, سبتمبر 8, 2022
الرئيسيةتقاريرما قصة عاشق الملكة إليزابيث السوري والأموال التي حصل عليها؟
تقارير

ما قصة عاشق الملكة إليزابيث السوري والأموال التي حصل عليها؟

كتب خالد الأحمد
عاشق الملكة إليزابيث السوري watanserb.com
عاشق الملكة إليزابيث السوري
- Advertisement -
- Advertisement -

وطن- أعلن قصر باكنجهام، الخميس، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، عن عمر ناهز 96 عاما، وكتب حساب العائلة المالكة على تويتر: “ماتت الملكة بسلام في قلعة بالمورال ظهر اليوم.”

عاشق الملكة الراحلة عبد الحميد عسكر

ومن القصص الطريفة المتعلقة بالملكة إليزابيث الثانية ويتندر بها الحماصنة-أهل حمص- قصة عشق أحد أبناء المدينة للملكة الراحلة عندما كانت في ميعة الصبا.

وتقول القصة إن حمصياً يدعى “عبد الرحمن عسكر” كان يعشق الملكة إليزابيث الثانية ويسر بذلك في جلساته مع أصدقائه، متغنياً بجمالها وأحلامه بالاقتران بها.

وكان “عسكر” هذا ضخم الجثة، ذا وجه قاسي الملامح مع هيبة واضحة، أما شعره الكث الممتلئ كغابة متشابكة الأغصان فكان يفضي إلى السالفين الطويلين اللذين يصلان إلى ما تحت أذنيه.

كما كان عاشق الملكة إليزابيث السوري، يعتمر قبعة كحلية اللون «بيريه» في حين أن الطربوش كان هو السائد لدى غالبية الرجال في الخمسينات من القرن الماضي.

آخر ظهور للملكة إليزابيث واللحظات الأخيرة في حياتها (شاهد)

دبج لها رسالة عشق بالإنكليزية

- Advertisement -

وبحسب مقربين منه كان “عسكر” يتقن اللغة الإنجليزية كأهلها ويعطي دروساً بها لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية في مدينة حمص.

وقد أشيع عنه أنه قد أغرم بالملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، إذ كانت آنذاك أي في الخمسينات من القرن الماضي في عز صباها، وفتنة جمالها.

- Advertisement -

ولكونه يجيد الانجليزية الفصحى إجادة تامة، وتلك ميزة لم يكن يحظى بها إلا القليل من أهل المدينة، فقد دبج لها رسالة حب ملتهبة صاغها صياغة إنشائية تعبيرية أودعها كل عواطفه ومشاعره المتأججة إزاء الملكة الشابة التي كانت تحكم البلاد التي لا تغيب عنها الشمس.

الملوك لا يحتاجون إلى عناوين

ومع الرسالة أودع صورة شخصية له بسالفيه الطويلين ووجهه الرجولي المعبر في مغلف أنيق كتب عليه بخط جميل متقن اسم الملكة إليزابيث الثانية، بالإضافة الى اسم الدولة العظمى، ولندن العاصمة، فالملوك لايحتاجون الى عناوين.

ويقال أنه بعد فترة من الزمن تلقى “عسكر” من الملكة رسالة تشكر له نبل عواطفه مع حوالة مصرفية بمبلغ من المال.

وفاة الملكة إليزابيث.. سبب الوفاة وقصر باكنجهام أعلن الخبر رسميا

ساكنة قصر بكنجهام

ولم يكن الرجل العاشق المتيم سعيداً بهذه الرسالة، فمقصده مختلف تمام الاختلاف، ولعل الملكة أو مكتبها قد أساؤوا فهم رسالته واعتبروها رسالة ولاء من أحد رعايا الملكة المقيم في مدينة حمص بسوريا، دون أدنى الاهتمام بحبه وعواطفه وقلبه المتأجج شوقاً وغراماً للصبية الجميلة الرقيقة التي تسكن قصر بكنجهام.

لقد كان “عسكر” ينتظر من الملكة أن تبادله حباً بحب وشوقاً بشوق، لا أن تدفع له مبلغاً من المال لا يساوي خفقة من قلب متيم.

قصة حب من طرف واحد

لقد مات عسكر وماتت الملكة اليزابيث هي الأخرى اليوم، عن عمر ناهز 96 عاماً، دون أن يكتب لقصة الحب من طرف واحد أن تولد أو ترى الشمس.

الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب

ويذكر أن الملكة الراحلة اقترنت بالأمير فيليب دوق أدنبرة، الذي التقاها للمرة الأولى في عام 1934. إبان الحرب العالمة الثانية عندما كانت لا تزال في الثالثة عشر من عمرها.

الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب

وفي صيف عام 1946، طلب الأمير فيليب من الملك جورج السادس يد ابنته للزواج بعد اقتراح والدتها الملكة إليزابيث الأم، وعلى الفور وافق الملك، ولكنه اشترط أن ينتظروا حتى تتم إليزابيث عيدها الـ 21 لكي يعلنوا هذا الزواج.

وفي المقابل تخلى فيليب عن كل ألقابه اليونانية والدنماركية الملكية، واكتفى بلقب “مونتباتن” الذي أخذه من عائلة والدته، واعتمد الأمير فيليب الطائفة الإنجيلية كدين وأصبح من الرعايا البريطانيين.

ومنذ وفاة الأمير فيليب في 9 أبريل 2021 كافحت الملكة للقيام بالعديد من واجباتها الشخصية المعتادة، حيث أجبرتها مشاكل الحركة على الانسحاب من أحداث رئيسية أو الظهور عبر مكالمات الفيديو.

المصدررصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

آخر ظهور للملكة إليزابيث واللحظات الأخيرة في حياتها (شاهد)

تقارير

تشارلز ملكا لبريطانيا.. وريث العرش بعمر 3 سنوات وجدل زواجه من ديانا

تقارير

وفاة الملكة إليزابيث.. سبب الوفاة وقصر باكنجهام أعلن الخبر رسميا

تقارير

“جسر لندن وعملية الريشة”.. أسرار اللغة الملكية لمراسم دفن الملكة إليزابيث

الهدهد

حقيقة وفاة الملكة إليزابيث والأمير تشارلز يهرع إلى مقر إقامتها

حياتنا

خلال 70 عامًا من حكمها .. الملكة إليزابيث الثانية عيّنت 15 رئيسًا للوزراء!

تقارير

ما لا تعرفه عن “ليز تراس” ثالث امرأة بتاريخ بريطانيا تتولى منصب رئيس الحكومة

تقارير

سبب مغادرة “تلفزيون العربي” بريطانيا إلى قطر ودلالة هذه الخطوة

حياتنا

كم تبلغ ثروة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية؟!

حياتنا

مع اقتراب ذكرى وفاتها..هذا آخر ما قالته الأميرة ديانا للرجل الذي أسعفها

حياتنا

لماذا تحتفل الملكة إليزابيث بعيد ميلادها مرتين في العام؟

الهدهد

الجفاف يحاصر بريطانيا.. صور صادمة تُظهر تحوُّل مساحات شاسعة من الأخضر إلى البني

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

يسقط الانقلاب في تونس.. تظاهرات غاضبة ضد قيس سعيد بعد مقتل محسن الزياني

“الدعارة في السفارة”.. وسم رائج يُحرج ملك المغرب محمد السادس؟

آخر ظهور للملكة إليزابيث واللحظات الأخيرة في حياتها (شاهد)

نظام الأسد يتاجر بحفل هاني شاكر.. مضاربة شباب وفتيات وحالات إغماء

تشارلز ملكا لبريطانيا.. وريث العرش بعمر 3 سنوات وجدل زواجه من ديانا

وفاة الملكة إليزابيث.. سبب الوفاة وقصر باكنجهام أعلن الخبر رسميا

“جسر لندن وعملية الريشة”.. أسرار اللغة الملكية لمراسم دفن الملكة إليزابيث

فيديو محاولة اغتيال علي حمية.. أخت جورج الراسي اتهمته بقتل شقيقها

تصريحات ريم العيدان عن نقاب موضي المطيري تثير حفيظة الكويتيين

صور جديدة لمطار حلب تظهر حجم الدمار الواسع الذي طاله (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC