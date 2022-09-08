ما قصة عاشق الملكة إليزابيث السوري والأموال التي حصل عليها؟

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وطن- أعلن قصر باكنجهام، الخميس، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، عن عمر ناهز 96 عاما، وكتب حساب العائلة المالكة على تويتر: “ماتت الملكة بسلام في قلعة بالمورال ظهر اليوم.”

عاشق الملكة الراحلة عبد الحميد عسكر

ومن القصص الطريفة المتعلقة بالملكة إليزابيث الثانية ويتندر بها الحماصنة-أهل حمص- قصة عشق أحد أبناء المدينة للملكة الراحلة عندما كانت في ميعة الصبا.

وتقول القصة إن حمصياً يدعى “عبد الرحمن عسكر” كان يعشق الملكة إليزابيث الثانية ويسر بذلك في جلساته مع أصدقائه، متغنياً بجمالها وأحلامه بالاقتران بها.

وكان “عسكر” هذا ضخم الجثة، ذا وجه قاسي الملامح مع هيبة واضحة، أما شعره الكث الممتلئ كغابة متشابكة الأغصان فكان يفضي إلى السالفين الطويلين اللذين يصلان إلى ما تحت أذنيه.

كما كان عاشق الملكة إليزابيث السوري، يعتمر قبعة كحلية اللون «بيريه» في حين أن الطربوش كان هو السائد لدى غالبية الرجال في الخمسينات من القرن الماضي.

دبج لها رسالة عشق بالإنكليزية

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وبحسب مقربين منه كان “عسكر” يتقن اللغة الإنجليزية كأهلها ويعطي دروساً بها لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية في مدينة حمص.

وقد أشيع عنه أنه قد أغرم بالملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، إذ كانت آنذاك أي في الخمسينات من القرن الماضي في عز صباها، وفتنة جمالها.

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ولكونه يجيد الانجليزية الفصحى إجادة تامة، وتلك ميزة لم يكن يحظى بها إلا القليل من أهل المدينة، فقد دبج لها رسالة حب ملتهبة صاغها صياغة إنشائية تعبيرية أودعها كل عواطفه ومشاعره المتأججة إزاء الملكة الشابة التي كانت تحكم البلاد التي لا تغيب عنها الشمس.

الملوك لا يحتاجون إلى عناوين

ومع الرسالة أودع صورة شخصية له بسالفيه الطويلين ووجهه الرجولي المعبر في مغلف أنيق كتب عليه بخط جميل متقن اسم الملكة إليزابيث الثانية، بالإضافة الى اسم الدولة العظمى، ولندن العاصمة، فالملوك لايحتاجون الى عناوين.

ويقال أنه بعد فترة من الزمن تلقى “عسكر” من الملكة رسالة تشكر له نبل عواطفه مع حوالة مصرفية بمبلغ من المال.

ساكنة قصر بكنجهام

ولم يكن الرجل العاشق المتيم سعيداً بهذه الرسالة، فمقصده مختلف تمام الاختلاف، ولعل الملكة أو مكتبها قد أساؤوا فهم رسالته واعتبروها رسالة ولاء من أحد رعايا الملكة المقيم في مدينة حمص بسوريا، دون أدنى الاهتمام بحبه وعواطفه وقلبه المتأجج شوقاً وغراماً للصبية الجميلة الرقيقة التي تسكن قصر بكنجهام.

لقد كان “عسكر” ينتظر من الملكة أن تبادله حباً بحب وشوقاً بشوق، لا أن تدفع له مبلغاً من المال لا يساوي خفقة من قلب متيم.

قصة حب من طرف واحد

لقد مات عسكر وماتت الملكة اليزابيث هي الأخرى اليوم، عن عمر ناهز 96 عاماً، دون أن يكتب لقصة الحب من طرف واحد أن تولد أو ترى الشمس.

الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب

ويذكر أن الملكة الراحلة اقترنت بالأمير فيليب دوق أدنبرة، الذي التقاها للمرة الأولى في عام 1934. إبان الحرب العالمة الثانية عندما كانت لا تزال في الثالثة عشر من عمرها.

وفي صيف عام 1946، طلب الأمير فيليب من الملك جورج السادس يد ابنته للزواج بعد اقتراح والدتها الملكة إليزابيث الأم، وعلى الفور وافق الملك، ولكنه اشترط أن ينتظروا حتى تتم إليزابيث عيدها الـ 21 لكي يعلنوا هذا الزواج.

وفي المقابل تخلى فيليب عن كل ألقابه اليونانية والدنماركية الملكية، واكتفى بلقب “مونتباتن” الذي أخذه من عائلة والدته، واعتمد الأمير فيليب الطائفة الإنجيلية كدين وأصبح من الرعايا البريطانيين.

ومنذ وفاة الأمير فيليب في 9 أبريل 2021 كافحت الملكة للقيام بالعديد من واجباتها الشخصية المعتادة، حيث أجبرتها مشاكل الحركة على الانسحاب من أحداث رئيسية أو الظهور عبر مكالمات الفيديو.