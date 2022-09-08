كبدة الاختيار.. الجيش المصري يسحب الإعلان بعد موجة سخرية

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وطن – حذفت صفحة منفذ بيع تابعة للقوات المسلحة المصرية بمدينة نصر، إعلان “كبدة الاختيار” كانت قد نشرته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

جاء ذلك بعد موجة من وقع الانتقادات والسخرية والتعليقات السلبية التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب طرح الجيش عن هذا المشروع، الذي جاء بعد يوم واحد من إغلاق محل كبدة البرنس الشهير.

بعد موجة كبيرة من السخرية..

منفذ بيع القوات المسلحة بمدينة نصر يحذف إعلان فتح مطعم «#كبدة_الاختيار»

بعيدا عن الألش هو لما القوات المسلحة تشتغل في كل أنواع البيزنس من أول الحديد والصلب لغاية مطاعم الكبدة والسدق المفروض المدنين يشتغلوا في ايه!! pic.twitter.com/VWCPGBPti6 — ليال مصطفى (@Layal50112951) September 7, 2022

منفذ البيع الخاص بالقوات المسلحة المصرية كان قد أعلن، افتتاح مطعم كبدة الاختيار.

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وهذا الاسم جاء تيمنا بمسلسل الاختيار الذي أنتجته الأجهزة الأمنية، وتم عرضه على عدة أجزاء في ثلاثة مواسم رمضانية.

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ويقدم هذا العمل وجهة نظر السلطات المصرية للأحداث التي أعقبت الثالث من يوليو من عام 2013، عندما أزاح عبد الفتاح السيسي وهو وزير للدفاع بأول رئيس مدني منتخب (الراحل محمد مرسي).

موجة سخرية واسعة

وتحول افتتاح أحد منافذ القوات المسلحة مطعم الكبدة وتحديد اسمه “الاختيار” إلى مادة دسمة للسخرية والتهكم للصحف والمواقع الإخبارية الإقليمية والعالمية.

رائد مقاتل خط الكبدة بالخل والتوم يافندم 😁😁😁😁#كبدة_الاختيار pic.twitter.com/aFQ8zf6tLg — السهم النافذ (@Mxob3V29) September 6, 2022

في المقابل، التزمت المواقع والصحف المحلية الصمت خوفا مما أسمته مصادر إعلامية محلية بطش الأجهزة الأمنية.

وسبب السخرية من هذا الطرح هو ما يراه البعض من أن السيسي يعمل على تدمير صورة القوات المسلحة أمام المصريين، بسبب انخراطها في أنشطة اقتصادية بما فيها المطاعم ومحلات بيع الخضار والفاكهة والألبان والأجبان وكل مواد البقالة واللحوم وغيرها من المنتجات، في خطوة توصف بأنها تحط من هيبة الجيش.

الاخوان مخبيين المخلل كله علشان يوقعوا كبده الجيش بس احنا مش هنسكت #كبده_الاختيار pic.twitter.com/WtcUrXEoaI — السهم النافذ (@Mxob3V29) September 6, 2022

كما أن الأمر يمثل استمرارا من قبل القوات المسلحة في استثمارات أحادية دون أن تكون هناك منافسة جادة وحقيقية مع الشركات المدنية والتي تتعرض للإقصاء على نحو مرعب.

هذه الهيمنة العسكرية، تتناقض مع تعهدات السلطات المصرية مؤخرا بالتخارج من القطاعات الاقتصادية أو تخفيف تواجدها بها لصالح القطاع الخاص المدني بعد تراجع دورها في الاقتصاد المصري لحساب اقتصاد القوات الجيش وشركات القطاع العام التابعة للدولة.

في موضوع #كبدة_الإختيار لم نسمع تعليقات من تمساح الليبراليه خالد منتصر ولا نحيب مثال الوطنية الهام شاهين ولم نري حرقة لميس الحديدي ،تقيلة بيادة السيسي علي دماغهم . — محمد ناصر (@M_nasseraly) September 7, 2022

وكان معهد مالكولم كير – كارنيغي في الشرق الأوسط قد كشف مؤخرا، أن صندوق النقد الدولي كسر صمته السابق تجاه السلطات العسكرية في مصر، وبات عليه تحسين نهجه من أجل معالجة الدور الاقتصادي للمؤسسة العسكرية المصرية بطريقة أكثر استهدافا وثباتا.

الو

وزير الدفاع معايا

ايوه

لو سمحت عاوز سندوتشين كبده بس اتوصا #كبده_الاختيار pic.twitter.com/Fl4iz5TuGT — فارس بلا جواد (@mostafa51992) September 7, 2022

وتتيح اقتراحات صندوق النقد الدولي ومبادرات الحكومة المصرية الفرصة لتوطيد هيكلة ملكية الشركات العسكرية المتنفّذة سياسيا في مصر ضمن أطر تنظيمية واضحة، ما يسمح بالحدّ من تأثيراتها السلبية على الإنتاج الاقتصادي، والمالية العامة، وتنمية القطاع الخاص، بحسب الدراسة.