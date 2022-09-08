فيفي عبده بـ”هوت شورت” بعد إصابتها بمرض في الجلد! (فيديو)

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وطن – شاركت الراقصة المصرية فيفي عبده، متابعيها، مقطع فيديو جديد، أثناء قضاء إجازتها في الساحل الشمالي.

ممنوع التعرض للشمس

وظهرت فيفي عبده بفيديو نشرته عبر حسابها على “انستقرام”، وهي ترتدي هوت شورت جينز، مع توب باللون الأسود.

وكشفت فيفي عن تعرضها لمشكلة صحية في الجلد بسبب المياه والشمس.

وقالت: “حصلي مشكلة في جلدي من البحر والشمس والدكتورة منعتني إني أطلع وأتعرض للشمس ” .

وتابعت الراقصة: “اضطريت أقعد في البيت مخرجش. لكن خرجت النهاردة والحمد لله رب العالمين ربنا شفاني وعافاني وإن شاء الله هطلعلكم أونلاين .. بحبكم أوي “.

وجه شاحب ومنتفخ

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وكانت فيفي عبده قد تصدرت التريند بظهور صادم أثناء نعيها الفنان اللبناني جورج الراسي، والذي توفي برفقة منسّقة أعماله زينة المرعبي، بحادث سير مروّع في طريق عودته من سوريا.

وظهرت فيفي عبده بفيديو عبر حسابها الرسمي على “انستقرام”، بشكل صدَم متابعيها. حيث لم تضع مساحيق تجميل، وغطّت شعرها بغطاء رأس أسود.

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وظهرت الراقصة المصرية بوجه شاحب ومنتفخ، عكس ما اعتاد عليه الجمهور.

View this post on Instagram A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial)

وقالت فيفي بالفيديو: “مساء الخير، الحقيقة الواحد حزين من امبارح بالليل عشان خاطر المطرب الشاب اللي ربنا افتكره و معاه مديرة أعماله. الله يرحمه”.

وتابعت: “حقيقي صدمة بالنسبة لنا وزعلانة جدا عشانه، بالذات أنه بيحب ابنه. ويا رب قد حبكم ليه يديكم صبر إن شاء الله، والبقاء لله للبنانيين وفنانين لبنان”.

وحشتيني بالليل!

وقبل أيام، أثارت الراقصة المصرية جدلاً واسعاً بتعليقها على صورة الفنانين الراحلين سمير غانم، وزوجته دلال عبدالعزيز.

جاء ذلك حين نشرت الفنانة إيمي سمير غانم صورة لوالديها عبر “انستجرام”، عبّرت من خلالها عن اشتياقها لهما.

وقالت إيمي: “بابي ومامي بفكر فيكوا ليل ونهار. بحبكوا للأبد وفي قلبي. وصوتكوا في وداني وصورتكم قدام عيني وأنا صاحية وأنا نايمة.. الله يرحمكم ويصبر قلبي لغاية ما أشوفكم تاني إن شاء الله”.

وكانت فيفي عبده أول المعلقين على الصورة، وكتبت: “الله يرحمكم في الجنة ونعيمها يارب إن شاء الله. وحشتيني بالليل انتو وسمير.. ربنا يصبرنا على بعضك”.

وأثار تعليق فيفي الجدل بين الناشطين الذين رأوه، ورجحوا أنها لا تعرف الكتابة، وأن الجملة مليئة بالأخطاء الإملائية فقط.

بينما دافع آخرون، مرجّحين أن تكون خاصية الملء التلقائي في الهواتف المحمولة، هي سبب هذه الأخطاء.