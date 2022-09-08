فيديو لوزير التجارة المصري يشتم شيعة البحرين يغزو مواقع التواصل ويثير جدلا كبيرا!

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وطن – انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وبكثافة، مقطع فيديو زعم ناشروه أنه لوزير التجارة المصري أثناء تعرضه للضرب من قبل مسؤولين بحرينيين عقب شتمه للشيعة.

وحملت رواية ناشري الفيديو التي تشابهت جميعها، أن وزير التجارة المصري وهو حاليا (أحمد سمير) قد ذهب إلى البحرين “لتعزيز العلاقات وعمل صفقة تبادل تجاري معها”.

وزعم مروجي الفيديو، أن الوزير المصري “أراد أن يجامل المسؤولين البحرينيين”، فوجه شتائم للشيعة دون أن يعلم أن معظم الشعب البحريني من الطائفة الشيعية.

ووفقا للرواية المزعومة، فقد تحول الأمر إلى مضاربة واشتباك بين الوزير والمسؤولين البحرينيين.

وأظهر الفيديو الذي رصدته “وطن“، تجمهر عدد من الأشخاص البحرينيين واعتدائهم بعنف على شخص آخر، وسط حالة من الهرج والمرج داخل إحدى القاعات.

وزير التجارة المصري ذهب إلى البحرين لتعزيز العلاقات و عمل صفقة تبادل تجاري مع البحرين

فأراد أن يجامل المسؤولين البحرينيين قام سب الشيعة وما يدري إن معظمهم شيعة

العلاقة تحولت إلى معركة و خناقه و التبادل التجاري تحول إلى تبادل سب و شتم و عراك pic.twitter.com/M7XbQRRHaG — Aziz Rahel (@VanPetio) September 7, 2022

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حقيقة الفيديو

وبالبحث عن حقيقة لفيديو، تبين أن الرواية المتداولة مع الفيديو غير حقيقية، كما اتضح بأن الفيديو قديم يعود إبريل/نيسان 2019.

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واتضح أيضا ان الفيديو لا علاقة له بوزير التجارة المصري وإنما لمستشار قانوني في غرفة صناعة وتجارة البحرين يدعى ياسر العطار وهو مصري الجنسية.

واتضح أن المضاربة والاشتباك حدثا بسبب مشادة كلامية بين المستشار وأحد الحاضرين خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين، عقب أن قام “العطار” باتهام أحد الحاضرين بأنه عميل لإيران كونه ينتمي للطائفة الشيعية.

احتجاز “العطار” والإفراج عنه بكفالة

وأفادت وسائل إعلام بحرينية حينها، أنه تم حجز العطّار سبعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة “سبّ الشيعة”، ثم تم خروجه مقابل غرامة مالية، فيما غُرّم ثلاثة تجار متهمين بـ”الاعتداء الجسدي ” عليه.

تفاعل سياسي بحريني مع الواقعة

يشار إلى أن الواقعة حينها اتخذت بعدا سياسيا بين البلدين، مما جعل وزير الخارجية البحريني آنذاك خالد بن أحمد للتغريد عر حسابه في تويتر قائلا:”من سب شيعة البحرين فقد سب سنتها، وهو دخيل ليس منا”.

من سب شيعة البحرين فقد سب سنتها ، و هو دخيل ليس منا .

اللهم احفظ البحرين و أهل #البحرين — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) April 25, 2019

يشار إلى أن غرفة الصناعة والتجارة البحرينية سارعت آنذاك سارعت إلى إقالة المستشار القانوني من منصبه إثر الحادثة.