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“فوربس” تكشف عن 6 شركات عُمانية من بين أقوى 100 شركة عائلية في الشرق الأوسط!

كتب سالم حنفي
أقوى 100 شركة عائلية عربية watanserb.com
مجلة فوربس للشرق الأوسط تكشف عن أقوى 100 شركة عائلية عربية
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وطن– أعلنت مجلة “فوربس الشرق الأوسط” في عددها الأخير، عن قائمة أقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2022.

ووفقاً لما نشرته المجلة، فقد جاءت 6 شركات عمانية عائلية من ضمن أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط، وهي: مجموعة سعود بهوان، مجموعة سهيل بهوان، مؤسسة الزبير، شركة محمد البرواني القابضة، محسن حيدر درويش ومجموعة دبليوجي تاول.

مجموعة سعود بهوان

وتحوّلت مجموعة سعود بهوان من شركة تجارية متواضعة إلى مؤسسة عملاقة ذات أنشطة متنوعة، وفي طريقها لتحقيق هذا الهدف سارت المجموعة في طريق طويل تميّز بالعديد من الإنجازات والمحطات التاريخية التي لا تنسى.

مجموعة سعود بهوان

ومنحت تويوتا موتوركوربوريشن محمد بن سعود بهوان، رئيس مجلس إدارة شركة سعود بهوان للسيارات، الجائزةَ الماسية المرموقة للإنجاز العام في التسويق، والجائزة الذهبية للتميّز في التسويق، وجائزة التميّز في خدمة الزبائن الفائقة.

مجموعة سهيل بهوان

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تعتبر مجموعة بهوان العالمية (BIG)، واحدة من أبرز البيوت التجارية للسيارات في سلطنة عمان، وتعتبر شركة السيارات العمانية الوحيدة متعددة الجنسيات مع عمليات في جميع أنحاء سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وليبيا والعراق وغيرها.

مجموعة سهيل بهوان

كما تعتبر مجموعة بهوان العالمية من الشركات الرائدة عالمياً، حيث تضم مجموعة من الشركات، ومن ضمنها شركة سهيل بهوان للسيارات، والشركة العالمية للمعدات المتكاملة التي تُعتبر واحدة من الشركات الرائدة في مجال السيارات في سلطنة عمان، وقد بدأت عملياتها التجارية في أبريل من عام 2004 كوكيل تجاري معتمد للسيارات في سلطنة عمان.

مؤسسة الزبير

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لمع اسم مجموعة الزبير للسيارات كأحد أبرز موزعي السيارات في السوق المحلي، مع التزام راسخ بتقديم منتجات عالية الجودة وخدمات استثنائية لما بعد البيع وفق أعلى المعايير العالمية، مدعومة ببنيتها الأساسية الرائدة في المبيعات وخدمات ما بعد البيع والدعم الفني، لتصبح اليوم من الأسماء الرئيسية في قطاع السيارات النابض بالحيوية في السلطنة.

مؤسسة الزبير

شركة محمد البرواني القابضة

وتُعدّ شركة محمد البرواني القابضة واحدة من أبرز اللاعبين في قطاع النفط والغاز، حيث يعمل بها أكثر من 4,000 موظف في أكثر من 20 دولة بأنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وأستراليا. وتتناول الشركة في أعمالها مجالات النفط والغاز، والملاحة والهندسة، والتعدين والتنقيب، والتصنيع والتجارة، والاستثمارات.

شركة محمد البرواني القابضة

وتسعى الشركة إلى إحداث التحوّل الرقمي في عملياتها عبر اللجوء إلى مجموعة من حلول “إس إيه بي” المستندة على السحابة، والمختصة في مجالات المالية وتجربة الموظفين والمشتريات، وذلك دعمًا لجهودها في تطوير الابتكار بمجال النفط والغاز.

شركة محسن حيدر درويش

وتأسست شركة محسن حيدر درويش العمانية منذ عام 1987، ويقود الشركة حالياً ابنتاه أريج ولجينة.

وقد عقدت “أريج” شراكات تجارية جديدة، وقدمت علامة السيارات الفاخرة الشهيرة؛ مثل ماكلارين ضمن قطاع السيارات. كما أسست شركتها الخاصة التي تحمل اسمها، وأطلقت علامتين تجاريتين: (Blessing Chocolates & Gifts) و(First Impression Artwork).

شركة محسن حيدر درويش

من جانبها، تشارك “لجينة” في الجوانب الاستراتيجية والتشغيلية للأعمال، حيث ترأس قسم الموارد البشرية والتدريب، بالإضافة إلى كونها مسؤولة عن استراتيجية “التعمين” للمجموعة، من أجل زيادة نسبة القوى العاملة العمانية، وقد عقدت الشركة شراكة مع شركة (ABB) السويدية السويسرية للطاقة المتجددة والمحطات الكهربائية. بالإضافة إلى توسعها في قطاعات جديدة؛ تماشيًا مع رؤية عُمان 2040.

مجموعة دبليوجي تاول

وفقاً لمجلة “فوربس”، فقد اشترى محمد فاضل، أحد أفراد عائلة سلطان، شركة (WJ Towell&Co) في عام 1914، بعد أن كان رئيساً تنفيذياً للشركة. أوليوم، هي شركة عمانية بالكامل، وتتألف من 7 أقسام: الهندسة والبناء والممتلكات، والتعزيز والخدمات، والتجارة والمنتجات الاستهلاكية، بالإضافة إلى السيارات.

مجموعة دبليوجي تاول

ومن بين شركات المجموعة (Towell Property) و(Towell Auto Center). كما تمتلك الشركة عددًا من المشاريع المشتركة مع العلامات التجارية العالمية، مثل نستله، حيث تقدّم منتجات مثل (Nesquik) و(Quality Street) و(Fitness) إلى سلطنة عمان، بالإضافة إلى يونيليفر التي تقدّم منتجات مثل (Dove) و(Comfort) و(Vaseline). علاوةَ على ذلك لدى المجموعة عمليات في الإمارات والكويت والهند.

المصدرفوربس
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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