طليقة مايكل جاكسون تفجر مفاجأة حول “قتله”!

- Advertisement -

- Advertisement -

وطن– فجرت ديبي رو، زوجة نجم البوب الراحل مايكل جاكسون السابقة، مفاجأة غير عادية، حين اعترفت أنها تتحمل جزءاً من المسؤولية حيال وفاته.

لم أحذره!

وقالت ديبي في لقاء لها ضمن الفيلم الوثائقي الذي عرضته قناة “FOX” وحمل عنوان “من قتل مايكل جاكسون؟”: “كان يجدر بي فعل شيء لكني لم أفعل”.

وأشارت ديبي رو إلى أنها كانت تدرك مخاطر تناول المسكنات بجرعات زائدة، وأنه يسبب الإدمان. لكنها لم تحذر جاكسون، لذلك فهي بطريقة نفسها سبباً في ما حصل له.

وانهارت طليقة مايكل جاكسون بالبكاء، قائلة إنها تعتبر نفسها سيئة. لأنها كانت توافق طبيب الأمراض الجلدية عندما كان يعطي طليقها مسكنات قوية وأدوية حشو التجاعيد، تسببت له في الإدمان فيما بعد.

- Advertisement -

كنت سيئة

وقالت: “كنت سيئة مثل الطبيب، وأنا آسفة لأنني شاركت في ذلك”.

- Advertisement -

وكان جاكسون قد تزوج من ديبي رو عام 1996، في حفل سري بمدينة سيدني الأسترالية، لكنهما انفصلا سنة 1999، أي بعد ثلاث سنوات فقط على زواجهما.

وأغضبت تصريحات ديبي رو عائلة الفنان الراحل، وأعربوا عن اندهاشهم من ادعاء طليقة جاكسون أنها وقفت تراقب آثار المسكنات الخطرة التي ابتلعها مايكل وأدت إلى وفاته دون أن تحرك ساكناً.

تصرف غير أخلاقي

واعتبرت عائلة مايكل جاكسون تصرف رو “غير أخلاقي”.

وعبرت والدة جاكسون البالغة من العمر 92 عاماً، وشقيقه راندي 66 عاماً، عن شعورهم بصدمة كبيرة من تصريحات رو.

ورأت عائلة جاكسون أن صمت الزوجة كل هذه السنوات واعترافها اليوم أمر بالغ الغموض.

وكان مايكل جاكسون قد توفي سنة 2009، عن عمر يناهز 50 سنة. وذلك بعد تعاطيه جرعة زائدة من الأدوية المسكنة التي وصفها له طبيبه الشخصي، الدكتور كونراد موراي.

وتم سجن موراي بتهمة القتل غير العمد وأطلق سراحه عام 2013.

وأكد موراي في لقاء له ضمن نفس الفيلم الوثائقي، أنه حزن كثيراً لوفاة مايكل جاكسون، وأنه سيحبه دائماً. بالرغم من تحمله السجن واللوم من طرف الجميع بسبب هذه الوفاة التي تسبب فيها بطريقة غير مباشرة.