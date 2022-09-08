الجمعة, سبتمبر 9, 2022
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اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022.. ارتفاع جديد

كتب خالد السعدي
سعر الذهب watanserb.com
سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم
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وطن – تنشر “وطن” سعر الذهب في سلـطنة عمان، اليوم الجمعة، 9 سبتمبر 2022، لمختلِف الأعيرة التي يتمُّ التعامل بها في السلطنة، حيث سجّل ارتفاعاً محدوداً.

أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم
بلغ سعـر الذهــب عيار 24 بالريال العماني اليوم 21.32 ريالاً للجرام، ما يعادل 55.38 دولاراً.

بينما جاء سـعــر الذهــب عيار 22 عند 19.54 ريالاً للجرام، ما يعادل 50.76 دولاراً.

وبلغ سعــر الذهـب عيار 21 سعره بالريال العماني 18.66 ريالاً بما يعادل 48.46 دولاراً، فيما جاء عيار 18 عند 15.99 ريالاً، أي ما يعادل 41.54 دولاراً.

وبلغ سـعر عيار 14 لأسعـار الـذهب في سلطنة عمان 12.44 ريالاً بما يعادل 32.30 دولاراً، بينما عيار 12 بلغ 10.66 ريالاً بما يعادل 27.69 دولاراً.

يأتي هذا فيما بلغت أسعار أوقية الذهب اليوم الجمعة 663.07 ريالاً بما يعادل 1,722 دولاراً، وسعـر الجنيه الذهب 149.25 ريالاً بما يعادل 387.67 دولاراً.

أما ســعـر كيلو الذهـب في سلطنة عمان اليوم فقد بلغ 21,321 ريالاً بما يعادل 55,379 دولاراً.

يُشار إلى أن هذه الأسعار تأتي وفق أحدث رصدٍ لأسعار الذهب في سلطنة عمان.

أسعار الذهب عالميا

وشهِدت أسواق الذهب العالمية خلال النصف الثاني من (2022) خسائرَ حادّة، خاصة مع بداية شهر يوليو، حيث واصلت أسعار الذهب انخفاضَها بالقرب من أدنى مستوى لها في تسعة أشهر، لتتداول بشكل متقلّب عند مستويات ما بين 1730 إلى 1740 دولاراً للأونصة.

جاء ذلك تأثّراً بالارتفاعات القياسية للدولار الأمريكي، وتحرُّكات البنوك المركزية عالمياً، لتشديد سياستها النقدية ورفع أسعار الفائدة، وعلى رأسها (البنك الفيدرالي الأمريكي)، الذي تكثُر الرهانات بشأن قيامه بزيادة قريبة للفائدة بمقدار 75 نقطةَ أساسٍ، للمرة الثانية على التوالي بهذا المعدل، والمرة الرابعة منذ بَدْء دورة التشديد.

وكانت عقود الذهب قد سجّلت تراجُعاً بلغ 2.2% خلال شهر يونيو، مع تحقيق خسائر بنحو 7.7% خلال الربع الثاني من هذا العام، وبنسبة 1.6% منذ بداية العام.

وفي النصف الأول من 2022، فقد سجّل الذهب ارتفاعاً بنسبة 0.6% فقط، بحسب ما أظهرته بيانات مجلس الذهب العالمي.

المصدروطن - متابعات
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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