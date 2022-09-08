رجوة آل سيف.. صور لم تنشر سابقا تكشف كيف تعامل الملكة رانيا زوجة ابنها المستقبلية!

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وطن– نشر حساب مختص بأخبار العائلات الملكية، صوراً جديدة من خطوبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد آل سيف.

وعكست الصور مدى حنان ولطف الملكة رانيا في التعامل مع زوجة ابنها المستقبلية رجوة خالد. حيث ظهرت في إحدى الصور التي التقطتها وكالة AP الأمريكية، وهي تقوم بتعديل تسريحة شعرها.

وأثارت الصورة إعجاباً كبيراً، وإشادة بتواضع واحتواء الملكة رانيا للملكة المستقبلية، رجوة آل سيف.

أم وابنتها

وسبق أن أعارت الملكة رانيا زوجة ابنها المستقبلية بعض الأقراط. وهو التصرف الطبيعي بين أي أم وابنتها. وسبق أن فعلت الأمر نفسه الملكة ليتيزيا والأميرة ليونور.

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وهذه المرة، أعارت الملكة رانيا، خطيبة نجلها رجوة، أقراطاً من Firenze Jewels المصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراط. والتي تحتوي على 184 ماسة بيضاء مستديرة. بقطع لامعة بوزن إجمالي يبلغ قيراطاً ونصف.

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وكانت الملكة رانيا قد استخدمت هذه الجوهرة الرائعة سابقاً في مناسبتين، وتحديداً في مايو 2018، وقبلها بعام واحد فقط، في مايو 2017.

ولا تعد هذه، المرةَ الأولى التي تعير فيها ملكة الأردن، زوجة ابنها المستقبلية، من أغراضها.

ففي المرات القليلة التي ظهرت فيها رجوة خالد آل سيف، ارتدت عدة قطع من حماتها رانيا.

أقراط ماسية

ففي أول صورة انتشرت لرجوة، كانت ترتدي أقراطًا أعارتها لها حماتها المستقبلية. وهي من تصميم أصلي لمجوهرات ستيفن ويبستر من الذهب الأبيض والأصفر مع الماس وعلى شكل ريش.

وهي جوهرة ارتدتها الملكة رانيا في مناسبتين سابقتين.

لكن الملكة الأردنية لم تشارك فقط “كنتها” المستقبلية صندوقَ مجوهراتها الملكي. بل سمحت لها أيضًا بالدخول إلى غرفة تبديل الملابس الخاصة بها، وتقاسمت معها أحد الأحزمة، التي ظهرت بها خطيبة ولي العهد الشاب في صور ومقاطع فيديو لحفل خطوبتهما في السعودية.

ابنتها الثالثة

حيث ارتدت رجوة حزاماً معدنياً بلمسة نهائية ذهبية، تلائم خصر الملكة الأردنية المستقبلية. وكانت رانيا ترتديه قبل ثلاث سنوات.

وترجمت الملكة تفانيَها العاطفي تجاه زوجة ابنها، بالأفعال، وقدمت لها كل ما في وسعها لجعلها تشعر بالاندماج الكامل في العائلة المالكة الهاشمية.

وكما قالت الملكة رانيا على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها. فهي “مسرورة بالترحيب بابنتها الثالثة”، على حد تعبيرها.