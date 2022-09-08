الخميس, سبتمبر 8, 2022
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الهدهد

جلسة تدليك وصور عارية.. طبيب سعودي يتعرض للاختطاف والابتزاز في مصر.. تفاصيل!

كتب شيراز ماضي
خطف طبيب سعودي watanserb.com
صورة تعبيرية
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وطن – كشفت الأجهزة الأمنية المصرية عن تفاصيل واقعة استدراج طبيب سعودي من قبل عصابة بمنطقة بولاق الدكرور في مصر والتقاط صور عارية له بعد اتفاقه على جلسة “مساج” عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا للتحريات، فإن المجني عليه (الطبيب السعودي) تواصل مع أحد أفراد العصابة البالغ عددها 6 أشخاص عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل لعمل جلسة مساج، وطلب منه التقابل بأحد الشوارع بمنطقة العجوزة لإتمام الجلسة.

وكشفت التحريات الخاصة بالقضية أنه عقب استدراج الطبيب السعودي إلى الشقة السكنية بمنطقة العجوزة، قام بالاستعداد لعمل جلسة المساج، حيث دخل إحدى الغرف وخلع ملابسه الخارجية وأبقى على ملابسه الداخلية واستلقى على السرير استعداد للجلسة.

تصوير الطبيب السعودي وتهديده

وبحسب محضر التحريات الذي حصل عليه موقع “القاهرة24“، اتضح أن أحد أفراد العصابة قام بعمل جلسة المساج للطبيب السعودي، حيث أشارت التحريات إلى انه وأثناء الجلسة دخل باقي المتهمين إلى الشقة، وصوروا المجني عليه بملابسه الداخلية مشهرين الأسلحة البيضاء واستولوا على متعلقاته الشخصية وهددوه وتعدوا عليه بالسب وتمت مساومته على دفع مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه واحتجازه داخل الشقة في بولاق الدكرور.

وأكدت التحريات على أن أحد المتهمين تواصل مع شقيق المجني عليه من هاتف شقيقه ومساومته على المبلغ المالي نظير إطلاق سراح شقيقه، وقام المتهمون بالسماح للمجني عليه الطبيب السعودي بالتواصل مع شقيقه عبر هاتفة المحمول لحين تحويل المبلغ المالي أو إحضاره لإطلاق سراحه.

شقيق المجني عليه يحرر محضرا بالواقعة

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وعقب ما حدث، قام شقيق المجني عليه بتحرير محضر رقم 16192 لسنة 2021 جنح الدقي وطلب استدراج ذلك الشخص بزعم تسليمه المبلغ المالي، وانتقل بصحبته حتى تمكن من الوصول لمكان تواجد شقيقة بشقة بولاق الدكرور.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كل من ا.م، 40 سنة فني كاميرات وم.ا 23 سنة دون عمل وم.ع، 21 سنة دون عمل، وضبط سيدة، م ح، 54 سنة.

ضبط المسروقات الخاصة بالطبيب السعودي

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كما تم ضبط المسروقات بحوزة المتهمين المضبوطين، وكذلك ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم الهارب ع. ك وبفحص الهاتف الخاص بالمتهم م.ا عثر على فيديوهين يوثقان تصوير المجني عليه بملابسه الداخلية مسترخيًا على السرير.

وبتفتيش هاتف المتهم الآخر م.ع ، عثر عليه رسائل واتساب بينه وبين شخص آخر عليها صور محادثات ماسنجر محتواها استدراج المجني عليهم وبمناقشة المتهم عن مستخدم الشريحة السالف ذكرها أقر بأنها خاصة بالمتهم م. ا.

المصدرالقاهرة24
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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