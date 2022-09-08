تصريحات ريم العيدان عن نقاب موضي المطيري تثير حفيظة الكويتيين

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وطن- أثارت تصريحات لمدربة التنمية البشرية الكويتية “ريم العيدان“، بخصوص ارتداء المرشحة “موضي المطيري” للنقاب حفيظة مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت.

ريم العيدان تهاجم موضي المطيري

وشهدت الساعات القليلة الماضية، تصدر هاشتاج باسم “موضي المطيري”، تريند موقع التدوين “تويتر” في الكويت، تزامناً مع انتخابات مجلس الأمة 2022 المقررة نهاية سبتمبر، حيث حصلت على دعم كبير من النشطاء، الذين أشاروا إلى أنها المرأة التي تستحق التواجد بالمجلس.

وكانت “العيدان” قد غردت على حسابها الخاص في “تويتر” بحسب ما رصدت (وطن) منتقدة المرشحة الكويتية:”الناس شجعت موضي لانها تلبس النقاب.. وهذا هو الاطار الذي وضعه الرجل للمرأة.”

الناس شجعت موضي لانها لابسه نقاب وهذا هو الاطار اللذي وضعه الرجل للمراه وحافظه كلمتين حلوين نحن بحاجه لناس واعيه …… هي لاتمثلني #أمة22 — ريم العيدان 🇰🇼 (@AleidanKw) September 8, 2022

وتابعت مهاجمة موضي المطيري:”وحافظة كلمتين حلوين.. نحن بحاجة لناس واعية.. هي لا تمثلني”

طالبت بعدم التنمر وتنمرت

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والمفارقة أن “العيدان” نفسها سبق أن طالبت وزير الداخلية في 30 آب أغسطس الماضي، بوقف التنمر علي المرشحات وأن يكون “خير حام للدستور من خلال وقف تصريحات بعض المرشحين بعدم تقبل المرأة بالتجمعات.. فهو أمر يخالف الدستور والقانون” حسب وصفها.

وتسببت تغريدة العيدان عن موضي المطيري، باستياء لدى عدد كبير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ورأى “خالد” أن “إطلاق الأحكام نسبة إلى الشكل وتجاهل المضمون والجوهر والغاية ما هو إلا جهل مطبق مهما علت المكانة الاجتماعية أو الاسم لمطلقها.

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وتابع أن “موضي المطيري” من الأمثلة المشرفة التي ستعيد الثقة من قبل الجميع بضرورة مشاركة المرأة الكويتية في المعترك السياسي والعمل البرلماني.

فيما علق مشعل حمد من جانبه: “مرحباً.. بما انك كنتي مرشحة لانتخابات ٢٠٢٠ عن الدائرة الثالثة .. يعني لو كنتي لابسه نقاب كانوا الناس بيتفاعلون مع الكلام اللي كنتي تقولينه بذاك الوقت؟”

واستطرد:”بما أن هذا اهو الإطار اللي وضعه الرجل للمرأة مثل ما تفضلتي ؟ كذلك أتمني تعطينا أمثله سابقة توضح النظرية إلى تفضلتي فيها”.

مرحباً..

بما انج كنتي مرشحة لانتخابات ٢٠٢٠ عن الدائرة الثالثة .. يعني لو كنتي لابسه نقاب كانوا الناس بيتفاعلون مع الكلام اللي كنتي تقولينه بذاك الوقت؟

بما ان هذا اهو الاطار اللي وضعه الرجل للمرأة مثل ما تفضلتي ؟ 😅

كذلك اتمنى تعطينا امثله سابقة توضح النظرية الي تفضلتي فيها 👋🏻 — مشعل حمد (@YaMsh3L) September 8, 2022

وسخر “عثمان بن عبدالله الجبلي” من “العيدان” وقال إنها “فهمت الوعي غلط وتظن أن الوعي في ازالة النقاب والحجاب اللذين فرضهما الله على نسائنا المؤمنات.”

واستدرك: “كل التوفيق لموضي المطيري واتمنى يكون لها كرسي تحت قبة عبدالله السالم ، وفي النهايه فالقافلة تسيير والـ ….”.

ورأى “يوسف الجش ” أن ربط النقاب بعدم الوعي تفسير ينم عن مشكلة تعيشها ريم العيدان في إطار صراع المرأة والرجل.

وأردف :”بخلاف أن من تفاعل مع موضي هم النساء في الواقع.. وفسرت خطاب ابنة جنسها بأنه مجرد خطاب محفوظ.”

وأضاف بنبرة تساؤل: “لا اعلم كيف تيقنت من ذلك ، كما يبدو أن الوعي بالنسبة لها يكمن في نوع الزي الذي ترتديه ، وماهو الوعي الذي تريده ريم؟”

اللباس أمر شخصي

وعقبت “هنـد”: “الغالبية العظمة أعجبهم طرح الأخت “موضي المطيري” ولا أحد تطرق للبسها إلاّ قلّه مثل الاخت ريم.”

واستدركت:”هذا تسفيه وتقليل من عقلية الناس، وواضح أنها تقيس الأمور على عقليتها الضحلة” –حسب تعبيرها- مضيفة أن اللبس أمر شخصي لا علاقة لنا فيه ويُفترض أن هذا ما تُطالب به العيدان أصلا.

نموذج فخر للمرأة الكويتية

وردت المحامية دلال الملا على العيدان :”بالعكس الناس شجعتها لانها متعلمة ومثقفة والثقافة بالعقل مو باللبس.. وعن نفسي افتخر فيها واعتبرها نموذج فخر للمرأة الكويتية.”

وقال “محمد عبدالله الفجي”: “الناس شجعتها لأنها متعلمه مثقفه، ملتزمة في دينها وحشمتها، التعليم والثقافة بالعقل مو باللبس يا لطيبة، وبعدين الوعي اللي تطلبينه من الناس كان من المفترض انك تطبقينه على نفسج أولا.”