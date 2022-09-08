الخميس, سبتمبر 8, 2022
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الهدهد

تصريحات ريم العيدان عن نقاب موضي المطيري تثير حفيظة الكويتيين

كتب خالد الأحمد
ريم العيدان و موضي المطيري watanserb.com
ريم العيدان و موضي المطيري
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وطن- أثارت تصريحات لمدربة التنمية البشرية الكويتية “ريم العيدان“، بخصوص ارتداء المرشحة “موضي المطيري” للنقاب حفيظة مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت.

ريم العيدان تهاجم موضي المطيري

وشهدت الساعات القليلة الماضية، تصدر هاشتاج باسم “موضي المطيري”، تريند موقع التدوين “تويتر” في الكويت، تزامناً مع انتخابات مجلس الأمة 2022 المقررة نهاية سبتمبر، حيث حصلت على دعم كبير من النشطاء، الذين أشاروا إلى أنها المرأة التي تستحق التواجد بالمجلس.

وكانت “العيدان” قد غردت على حسابها الخاص في “تويتر” بحسب ما رصدت (وطن) منتقدة المرشحة الكويتية:”الناس شجعت موضي لانها تلبس النقاب.. وهذا هو الاطار الذي وضعه الرجل للمرأة.”

وتابعت مهاجمة موضي المطيري:”وحافظة كلمتين حلوين.. نحن بحاجة لناس واعية.. هي لا تمثلني”

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طالبت بعدم التنمر وتنمرت

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والمفارقة أن “العيدان” نفسها سبق أن طالبت وزير الداخلية في 30 آب أغسطس الماضي، بوقف التنمر علي المرشحات وأن يكون “خير حام للدستور من خلال وقف تصريحات بعض المرشحين بعدم تقبل المرأة بالتجمعات.. فهو أمر يخالف الدستور والقانون” حسب وصفها.

وتسببت تغريدة العيدان عن موضي المطيري، باستياء لدى عدد كبير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ورأى “خالد” أن “إطلاق الأحكام نسبة إلى الشكل وتجاهل المضمون والجوهر والغاية ما هو إلا جهل مطبق مهما علت المكانة الاجتماعية أو الاسم لمطلقها.

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وتابع أن “موضي المطيري” من الأمثلة المشرفة التي ستعيد الثقة من قبل الجميع بضرورة مشاركة المرأة الكويتية في المعترك السياسي والعمل البرلماني.

فيما علق مشعل حمد من جانبه: “مرحباً.. بما انك كنتي مرشحة لانتخابات ٢٠٢٠ عن الدائرة الثالثة .. يعني لو كنتي لابسه نقاب كانوا الناس بيتفاعلون مع الكلام اللي كنتي تقولينه بذاك الوقت؟”

واستطرد:”بما أن هذا اهو الإطار اللي وضعه الرجل للمرأة مثل ما تفضلتي ؟ كذلك أتمني تعطينا أمثله سابقة توضح النظرية إلى تفضلتي فيها”.

وسخر “عثمان بن عبدالله الجبلي” من “العيدان” وقال إنها “فهمت الوعي غلط وتظن أن الوعي في ازالة النقاب والحجاب اللذين فرضهما الله على نسائنا المؤمنات.”

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واستدرك: “كل التوفيق لموضي المطيري واتمنى يكون لها كرسي تحت قبة عبدالله السالم ، وفي النهايه فالقافلة تسيير والـ ….”.

ورأى “يوسف الجش ” أن ربط النقاب بعدم الوعي تفسير ينم عن مشكلة تعيشها ريم العيدان في إطار صراع المرأة والرجل.

وأردف :”بخلاف أن من تفاعل مع موضي هم النساء في الواقع.. وفسرت خطاب ابنة جنسها بأنه مجرد خطاب محفوظ.”

وأضاف بنبرة تساؤل: “لا اعلم كيف تيقنت من ذلك ، كما يبدو أن الوعي بالنسبة لها يكمن في نوع الزي الذي ترتديه ، وماهو الوعي الذي تريده ريم؟”

اللباس أمر شخصي

وعقبت “هنـد”: “الغالبية العظمة أعجبهم طرح الأخت “موضي المطيري” ولا أحد تطرق للبسها إلاّ قلّه مثل الاخت ريم.”

واستدركت:”هذا تسفيه وتقليل من عقلية الناس، وواضح أنها تقيس الأمور على عقليتها الضحلة” –حسب تعبيرها- مضيفة أن اللبس أمر شخصي لا علاقة لنا فيه ويُفترض أن هذا ما تُطالب به العيدان أصلا.

نموذج فخر للمرأة الكويتية

وردت المحامية دلال الملا على العيدان :”بالعكس الناس شجعتها لانها متعلمة ومثقفة والثقافة بالعقل مو باللبس.. وعن نفسي افتخر فيها واعتبرها نموذج فخر للمرأة الكويتية.”

وقال “محمد عبدالله الفجي”: “الناس شجعتها لأنها متعلمه مثقفه، ملتزمة في دينها وحشمتها، التعليم والثقافة بالعقل مو باللبس يا لطيبة، وبعدين الوعي اللي تطلبينه من الناس كان من المفترض انك تطبقينه على نفسج أولا.”

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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