الخميس, سبتمبر 8, 2022
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رياضة

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد ريال سوسيداد في الدوري الأوروبي

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة مانشستر يونايتد ضد ريال سوسيداد في الدوري الأوروبي watanserb.com
تشكيلة مانشستر يونايتد ضد ريال سوسيداد في الدوري الأوروبي
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وطن – يستعد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الخميس، لخوض أولى مواجهاته في منافسات بطولة الدوري الأوروبي 2022- 2023 المجموعات، أمام نظيره ريال سوسيداد الإسباني على ميدان ملعب ( أولد ترافورد).

وستنطلق أحداث مباراة مانشستر يونايتد أمام الفريق الضيف ريال سوسيداد، في دور مجموعات الدوري الأوروبي 2022-2023 لكرة القدم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، عند الساعة التاسعة مساءً. بينما بتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس ستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً. أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات فستكون عند الساعة الحادية مساءً.

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد ريال سوسيداد

وسيلعب المدرب الهولندي إريك تين هاج بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه الضيف ريال سوسيداد في بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023، كما يلي:

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حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

دفاع التشكيلة: تيريل مالاسيا، رافاييل فاران. ليساندرو مارتينيز، ديوغو دالوت (فيل جونز).

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خط الوسط: كريستيان إريكسن، برونو فرنانديز. فريدريكو سانتوس (كاسيمرو).

مركز الهجوم: أنتوني (كريستيانو رونالدو)، ماركوس راشفورد. جادون سانشو (أنتوني مارسيال).

معلق مباراة مانشستر يونايتد وريال سوسيداد

وسيعلق على أحداث المباراة بين كلا الفريقين في منافسات بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023 المجموعات، على قناة (beIN Sport HD1) الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد ضد ريال سوسيداد

وتقابل فريق مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، أمام منافسه الزائر ريال سوسيداد، الموسم قبل الماضي في بطولة الدوري الأوروبي في دور ال16. حقق فيها الفوز خارج ميدانه برباعية نظيفة دون رد، كما انتهى مواجهة الإياب بالتعادل السلبي بدون أهداف داخل ملعب (أولد ترافورد).

ويحتل فريق مانشستر يونايتد في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) لكرة القدم. برصيد 12 نقطة، كما وجاء الفريق المنافس ريال سوسيداد في المركز التاسع في منافسات الدوري الإسباني (الليغا) برصيد 7 نقاط لهذا الموسم.

المصدروطن + صفحة مانشستر يونايتد + ريال سوسيداد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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