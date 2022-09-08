تشكيلة مانشستر يونايتد ضد ريال سوسيداد في الدوري الأوروبي

وطن – يستعد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الخميس، لخوض أولى مواجهاته في منافسات بطولة الدوري الأوروبي 2022- 2023 المجموعات، أمام نظيره ريال سوسيداد الإسباني على ميدان ملعب ( أولد ترافورد).
وستنطلق أحداث مباراة مانشستر يونايتد أمام الفريق الضيف ريال سوسيداد، في دور مجموعات الدوري الأوروبي 2022-2023 لكرة القدم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).
كما وستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، عند الساعة التاسعة مساءً. بينما بتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس ستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً. أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات فستكون عند الساعة الحادية مساءً.
العين على المواجهة القادمة! 👀#يونايتد || #الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/ejNs4MBhGP
— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) September 7, 2022
تشكيلة مانشستر يونايتد ضد ريال سوسيداد
وسيلعب المدرب الهولندي إريك تين هاج بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه الضيف ريال سوسيداد في بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023، كما يلي:
حراسة المرمى: دافيد دي خيا.
دفاع التشكيلة: تيريل مالاسيا، رافاييل فاران. ليساندرو مارتينيز، ديوغو دالوت (فيل جونز).
خط الوسط: كريستيان إريكسن، برونو فرنانديز. فريدريكو سانتوس (كاسيمرو).
هدفنا واحد! ⚽️#يونايتد || #الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/kF1asj5pWA
— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) September 7, 2022
مركز الهجوم: أنتوني (كريستيانو رونالدو)، ماركوس راشفورد. جادون سانشو (أنتوني مارسيال).
معلق مباراة مانشستر يونايتد وريال سوسيداد
وسيعلق على أحداث المباراة بين كلا الفريقين في منافسات بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023 المجموعات، على قناة (beIN Sport HD1) الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.
تن هاج يتحدث عن المتألق @MarcusRashford 😍#يونايتد
— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) September 7, 2022
تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد ضد ريال سوسيداد
وتقابل فريق مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، أمام منافسه الزائر ريال سوسيداد، الموسم قبل الماضي في بطولة الدوري الأوروبي في دور ال16. حقق فيها الفوز خارج ميدانه برباعية نظيفة دون رد، كما انتهى مواجهة الإياب بالتعادل السلبي بدون أهداف داخل ملعب (أولد ترافورد).
🏟 Welcome to Old Trafford 🔵⚪️🔵#UEL | #EuropaRS | #AurreraReala pic.twitter.com/tpceIYtI4o
— Real Sociedad 🇺🇸 🇬🇧 (@RealSociedadEN) September 7, 2022
ويحتل فريق مانشستر يونايتد في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) لكرة القدم. برصيد 12 نقطة، كما وجاء الفريق المنافس ريال سوسيداد في المركز التاسع في منافسات الدوري الإسباني (الليغا) برصيد 7 نقاط لهذا الموسم.
🇪🇺 𝗛𝗘𝗥𝗘 𝗪𝗘 𝗚𝗢!#UEL | #EuropaRS | #AurreraReala pic.twitter.com/tOuQrMCHWT
— Real Sociedad 🇺🇸 🇬🇧 (@RealSociedadEN) September 7, 2022