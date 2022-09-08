تشكيلة الزمالك والهلال في كأس سوبر لوسيل 2022

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وطن – تشهد تشكيلة الزمالك المصري والهلال السعودي، حضور العديد من نجوم كلا الفريقين المهمين، استعداداً للمواجهة الودية المرتقبة بينهما، الجمعة، في كأس سوبر لوسيل 2022 بدولة قطر.

وستقام مباراة الزمالك (الفارس الأبيض) أمام نظيره الهلال (الزعيم الآسيوي)، على استاد لوسيل أكبر استادات مونديال كأس العالم 2022 في دولة قطر المستضيف لأحداث المونديال بنسخته ال22، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والدوحة.

وستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة) في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما بتوقيت دول الجزائر وتونس والمغرب عند الساعة السابعة مساءً.

تشكيلة الزمالك ضد الهلال

وسيدخل المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا بتشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره الهلال بطل الدوري السعودي الممتاز في سوبر لوسيل 2022، على النحو الآتي:



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حراسة المرمى: محمد عواد.

دفاع الفارس الأبيض: محمد حمدي الونش، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح، محمد عبد الغني (محمود علاء).

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خط الوسط: أحمد سيد زيزو، إمام عاشور (يوسف أوباما)، شيكابالا، زكريا الوردي (إبراهيما نداي).

مركز الهجوم: سيف الدين الجزيري.

تشكيلة الهلال ضد الزمالك

وسيلعب المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المباراة الودية القوية بتشكيلة أساسية متوقعة أمام فريق الزمالك بطل الدوري المصري، كما يلي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

دفاع الزعيم الآسيوي: سعود عبد الحميد، علي البلاحي (عبد الله الحمدان)، محمد جفالي، ناصر الدوسري.

خط الوسط: ماثيوس بيريرا (سلمان الفرج)، أندريه كاريلو (كارلوس إدواردو)، جوستافو كويلار( محمد كنو).

مركز الهجوم: موسى ماريغا، سالم الدوسري، أوديون إيغالو.

القنوات الناقلة لنهائي كأس سوبر لوسيل 2022

كما وستنقل مباراة الزمالك والهلال على العديد من القنوات العربية الرياضية، من أبرزها شبكة قنوات بي أن سبورت الرياضية القطرية، وقناة الكأس (1) المفتوحة، وأون تايم سبورت (1) الرياضية المصرية المفتوحة.

المعلقين على مباراة الزمالك والهلال

كما ومن المقرر أن يعلق على أحداث مباراة الزمالك ضد الهلال، في نهائي كأس سوبر لوسيل 2022 الودية، المعلق العماني خليل البلوشي على قناة الكأس القطرية.

وسيعلق على قنوات بي أن سبورت الرياضية القطرية، المعلق اليمني حسن العيدروس، كما وسيعلق على المباراة على قناة أون تايم سبورت (1) المصرية، المعلق مدحت شلبي أو حاتم بطيشة.

وكان الزمالك المصري قد توج مع نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي، بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثانية على التوالي وال14 في تاريخ مسيرته.

كما ويتواجد منافسه الهلال بطل الدوري السعودي الموسم المنصرم، في صدارة جدول الترتيب لهذا الموسم برصيد 9 نقاط حتى يومنا هذا.