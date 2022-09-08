الخميس, سبتمبر 8, 2022
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تسريب خطير.. تورط ضباط مصريين بتجارة الحشيش والآثار والجيش يستنفر (شاهد)

كتب شيراز ماضي
تهريب حشيش watanserb.com
تورط ضباط مصريين في تهريب حشيش وآثار مصرية
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وطن – في فضيحة جديدة، كشفت مصادر مطلعة عن صدور تعميم من قبل وزارة الداخلية المصرية تنبه فيه على جميع ضباطها في محافظات القنال (السويس، الإسماعيلية، بورسعيد)، بالإمتثال لتفتيش ضباط الجيش والالتزام بالقواعد المنظمة وعدم افتعال أي مشاكل، وذلك نظراَ لضبط ضباط من قوة المديرية بمواد مخدرة وقطع أثرية بنفق الشهيد أحمد حلمي أثناء نزولهم للراحة الشهرية من مقار أعمالهم في جنوب سيناء.

محاولة تهريب 1020 طربة حشيش

ووفقا لما كشفته الإعلامية المصرية السيدة سمية الجنايني في مقطع فيديو نشرته عبر قناتها على “يوتيوب” دعمته بالأدلة والوثائق، فإن عملية القبض على أفراد من العصابة تمت مساء الاثنين 5سبتمبر/أيول الجاري في محافظة السويس بالقرب من نفق الشهيد أحمد حمدي خلال قيامهم بنقل كمية من مخدر الحشيش من سيناء الى محافظات وادي النيل عبر نفق الشهيد أحمد حلمي حيث يعمل الضابطان في مواقع شرطية وعسكرية بمحافظة جنوب سيناء.

أحد المتهمين عقيد على المعاش

وبحسب المصدر، فإن أحد المتهمين برتبة عقيد على المعاش في القوات المسلحة المصرية يدعى أحمد عبد الحميد إدريس قمر، وهو الشقيق الأكبر للمقدم أيمن عبد الحميد إدريس قمر، والذي يعمل حاليا كمستشار عسكري لمحافظ البحيرة، ويعتبره البعض هو المحافظ الفعلي بعد تولي المحافظ السابق اللواء هشام آمنة منصب وزير التنمية المحلية وقيام نائبته الدكتورة نهال بلبع بمهام المحافظ بدون قرار رسمي حتى الآن.

كما كشفت “الجنايني” عن تفاصيل نسخة الكترونية من محضر المخابرات العسكرية وحرس الحدود بخصوص الواقعة والذي أوضح أنه “أثناء قيام طاقم تفتيش مشترك بين مكتب مخ وأمن ح ح السويس وك ١٠٤ تشغيل بوابات، الكشف عن المهربات بجهة س٢ / ك ١٠٤ الكشف عن المهربات وبتفتيش العربة ملاكي ماركة هيونداي تحمل لوحات معدنيه رقم (س ي س ١٨٤٦) بقيادة النقيب / سمير عادل خليل عوض ضابط شرطة بوزارة الداخلية من قوه قطاع الامن المركزي بالمنطقه (ج) ويحمل تسليح شخصي طبنجة طراز ( سي زد دي ) وعدد ٢٢ طلقة ٩ مم وعدد ٧ ظرف فارغ ذات العيار تم ضبط عدد (٤٢٠) فرش حشيش باجمالي وزن (٤٢ ) كيلوجرام تقريبا مخبئين خلف المقعد الخلفي للعربة”.

وبحسب ما ورد في المحضر أيضا، فإنه: “وبتفتيش المذكور تفتيشا وقائيا، تم ضبط نصف تمثال صغير الحجم يحتمل ان يكون تمثال أثري داخل شنطة ملابس خاصته، وتم التحفظ علي العربة والمضبوطات والمتهم بجهة س٢ / ك١٠٤ وتم الكشف على المهربات، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية.”

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وأمدت “الجنايني” موقع “الشادوف” بمجموعة من الصور، توثق كل ما ورد في الفيديو الذي نشرته عبر قناتها، حيث أظهرت إحدى الصور كمية الحشيش التي تم ضبطها، وبطاقات الضباط ورتبهم.

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كما أظهرت الصور، السيارة التي تم ضبط المهربات فيها، وصورة الضابطين اللذين تم القبض عليهما في الواقعة.

من جانبه، كشف الصحفي والباحث بالشأن الإسرائيلي والعلاقات الدولية أبو بكر خلاف، أن ” ضابط الشرطة المتلبس بتهريب المخدرات بسيناء مدمن هيروين ووجدت في جيبه كمية من البودرة وكذلك ادوات التعاطي الشخصية.”

كما نشر “خلاف” صورة للتمثال الذي تم ضبطه مع المتهمين.

المصدرالشادوف + تويتر + يوتيوب
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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