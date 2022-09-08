الخميس, سبتمبر 8, 2022
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رياضة

ترتيب جدول مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
جدول مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023 watanserb.com
جدول مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023
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وطن – حمل جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بعد انتهاء الجولة الأولى، العديد من المفاجآت على صعيد نتائج المباريات للفرق الأوروبية في البطولة القارية.

كما وتستأنف الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، الأسبوع المقبل، حيث أنها ستستمر حتى انتهاء فعالياتها بالتأهل الفرق إلى الدور القادم في ال2 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وجاءت جدول مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، كما يلي:

المجموعة (A)

(1) أياكس أمستردام 3 نقاط.

(2) نابولي 3 نقاط.

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(3) ليفربول بدون نقاط.

(4) رينجرز بدون نقاط.

المجموعة (B)

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(1) كلوب بروج 3 نقاط.

(2) أتلتيكو مدريد 3 نقاط.

(3) باير ليفركوزن بدون نقاط.

(4) بورتو بدون نقاط.

المجموعة (C)

(1) برشلونة 3 نقاط.

(2) بايرن ميونخ 3 نقاط.

(3) إنتر ميلان بدون نقاط

(4) فيكتوريا بلزن بدون نقاط.

المجموعة (D)

(1) سبورتينغ لشبونة 3 نقاط.

(2) توتنهام 3 نقاط.

(3) أولمبيك مارسيليا بدون نقاط.

(4) آينتراخت فرانكفورت بدون نقاط.

المجموعة (E)

(1) دينامو زغرب 3 نقاط.

(2) ميلان نقطة واحدة.

(3) سالزبورغ نقطة واحدة.

(4) تشيلسي بدون نقاط.

المجموعة (F)

(1) ريال مدريد 3 نقاط.

(2) دونيسك شاختار 3 نقاط.

(3) لايبزيج بدون نقاط.

(4) سيلتك الأسكتلندي بدون نقاط.

المجموعة (G)

(1) مانشستر سيتي 3 نقاط.

(2) بوروسيا دورتموند 3 نقاط.

(3) كوبنهاغن بدون نقاط.

(4) إشبيلية بدون نقاط.

المجموعة (H)

(1) بنفيكا 3 نقاط.

(2) باريس سان جيرمان 3 نقاط.

(3) يوفنتوس بدون نقاط.

(4) مكابي حيفا الصهيوني بدون نقاط.

وكان من أبرز المفاجآت لعشاق وجماهير كرة القدم، هو خسارة وصيف النسخة الماضية ليفربول (الريدز)، أمام منافسه صاحب الأرض نابولي الإيطالي برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد.

كما وخسارة بطل نسخة 2021 فريق تشيلسي الإنجليزي (البلوز)، أمام دينامو زغرب الكرواتي بهدف نظيف دون رد، حيث كان ضحية تلك الخسارة إعلان إدارة النادي إقالة المدرب الألماني توماس توخيل من تولي ترتيب الفريق.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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