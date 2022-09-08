ترتيب جدول مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023

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وطن – حمل جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بعد انتهاء الجولة الأولى، العديد من المفاجآت على صعيد نتائج المباريات للفرق الأوروبية في البطولة القارية.

كما وتستأنف الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، الأسبوع المقبل، حيث أنها ستستمر حتى انتهاء فعالياتها بالتأهل الفرق إلى الدور القادم في ال2 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وجاءت جدول مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، كما يلي:

المجموعة (A)

(1) أياكس أمستردام 3 نقاط.

(2) نابولي 3 نقاط.

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(3) ليفربول بدون نقاط.

(4) رينجرز بدون نقاط.

المجموعة (B)

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(1) كلوب بروج 3 نقاط.

(2) أتلتيكو مدريد 3 نقاط.

(3) باير ليفركوزن بدون نقاط.

(4) بورتو بدون نقاط.

المجموعة (C)

(1) برشلونة 3 نقاط.

(2) بايرن ميونخ 3 نقاط.

(3) إنتر ميلان بدون نقاط

(4) فيكتوريا بلزن بدون نقاط.

المجموعة (D)

(1) سبورتينغ لشبونة 3 نقاط.

(2) توتنهام 3 نقاط.

(3) أولمبيك مارسيليا بدون نقاط.

(4) آينتراخت فرانكفورت بدون نقاط.

المجموعة (E)

(1) دينامو زغرب 3 نقاط.

(2) ميلان نقطة واحدة.

(3) سالزبورغ نقطة واحدة.

(4) تشيلسي بدون نقاط.

المجموعة (F)

(1) ريال مدريد 3 نقاط.

(2) دونيسك شاختار 3 نقاط.

(3) لايبزيج بدون نقاط.

(4) سيلتك الأسكتلندي بدون نقاط.

المجموعة (G)

(1) مانشستر سيتي 3 نقاط.

(2) بوروسيا دورتموند 3 نقاط.

(3) كوبنهاغن بدون نقاط.

(4) إشبيلية بدون نقاط.

بثنائيته أمام فيكتوريا بلزن، ليفاندوفسكي يرتقي للمركز الثالث في جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ متخطياً كريم بنزيما 🔝 1- رونالدو 141 هدفاً

2- ميسي 125 هدفاً

3- ليفاندوفسكي 88 هدفاً

4- بنزيما 86 هدفاً pic.twitter.com/HkiI7Ar3i3 — Yallakora (@Yallakoranow) September 7, 2022

المجموعة (H)

(1) بنفيكا 3 نقاط.

(2) باريس سان جيرمان 3 نقاط.

(3) يوفنتوس بدون نقاط.

(4) مكابي حيفا الصهيوني بدون نقاط.

وكان من أبرز المفاجآت لعشاق وجماهير كرة القدم، هو خسارة وصيف النسخة الماضية ليفربول (الريدز)، أمام منافسه صاحب الأرض نابولي الإيطالي برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد.

أستوديو دوري الأبطال: "مشكلة ليفربول في دفاعه.. و اليوم قطعنا الشك باليقين بأن المدرب يجب أن يغير إما اللاعبين أو طريقة اللعب" pic.twitter.com/JIkeqf1nGk — Tarek Dhiab (@DhiabTarak) September 7, 2022

كما وخسارة بطل نسخة 2021 فريق تشيلسي الإنجليزي (البلوز)، أمام دينامو زغرب الكرواتي بهدف نظيف دون رد، حيث كان ضحية تلك الخسارة إعلان إدارة النادي إقالة المدرب الألماني توماس توخيل من تولي ترتيب الفريق.