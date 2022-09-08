القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال المفتوحة في كأس سوبر لوسيل 2022

- Advertisement -

وطن – تساءل جماهير كرة القدم في الوطن العربي، عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال بالمجان في نهائي كأس سوبر لوسيل 2022 بدولة قطر.

وستبدأ مباراة الزمالك بطل الدوري المصري أمام نظيره الهلال بطل الدوري السعودي (روشن) لكرة القدم، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والدوحة.

كما وستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة) في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة السابعة مساءً. ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات في العاشرة مساءً.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال

ونرفق لكم متابعي (وطن) الأعزاء في كل مكان، القنوات الناقلة للمباراة بين كلا الفريقين العربين، والمعلقين عليها في اللقاء الودي للأندية في كأس سوبر لوسيل 2022، كما يلي:

وستنقل مباراة الزمالك (الفارس الأبيض)، أمام الهلال (الزعيم الآسيوي)، عبر قناة ( beIN Sports HD ) الرياضية القطرية المفتوحة بالمجان، على القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 11054، وباستقطاب أفقي، كما معدل ترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 2/3.

كما وستنقل على قناة (Al Kass TV) الرياضية القطرية المفتوحة، على القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 12245، وباستقطاب رأسي. ومعدل ترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4.

بينما ستبث كذلك على قناة (On Time Sport 1) الرياضية المصرية، على القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 11861، وباستقطاب رأسي، ومعدل الترميز 27500، كما ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

معلقين مباراة الزمالك ضد الهلال

ووفق جدول المعلقين على أحداث مباراة الزمالك والهلال، في المباراة الودية للأندية في نهائي كأس سوبر لوسيل 2022، تحت راعية وتنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

باقي ٢٤ ساعة على انطلاق قمّة كأس سوبر لوسيل 🏆 استمتعوا بجولة جوية في استاد لوسيل 🔥 pic.twitter.com/Wvqf62vvnc — Road to 2022 (@roadto2022) September 8, 2022

كما وسيعلق على المباراة عبر شبكة قنوات (beIN Sports HD)، المعلق الرياضي اليمني حسن العيدروس. بينما سيعلق على قناة (Al Kass TV)، المعلق العماني خليل البلوشي.

The last training session at Lusail Stadium ⚽️🏟#AlHilal 💙 pic.twitter.com/5w4LRcOJbr — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) September 8, 2022

فيما سيعلق على أحداث اللقاء المرتقب بين الزمالك والهلال، على قناة (On Time Sport 1)، المعلق المصري مدحت شلبي. كما وسيعاونه في التعليق الصوتي حاتم بطيشة.

يشار إلى أن مباراة الزمالك (الفارس الأبيض)، والهلال (الزعيم)، ستقام على استاد لوسيل أكبر ملاعب مونديال كأس العالم 2022 في نسخته ال22، المقرر إقامته مع آواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.