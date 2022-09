القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال المفتوحة في كأس سوبر لوسيل 2022

- Advertisement -

وطن – تساءل جماهير كرة القدم في الوطن العربي، عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال بالمجان في نهائي كأس سوبر لوسيل 2022 بدولة قطر.

وستبدأ مباراة الزمالك بطل الدوري المصري أمام نظيره الهلال بطل الدوري السعودي (روشن) لكرة القدم، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والدوحة.

كما وستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة) في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة السابعة مساءً. ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات في العاشرة مساءً.

ونرفق لكم متابعي (وطن) الأعزاء في كل مكان، القنوات الناقلة للمباراة بين كلا الفريقين العربين، والمعلقين عليها في اللقاء الودي للأندية في كأس سوبر لوسيل 2022، كما يلي:

وستنقل مباراة الزمالك (الفارس الأبيض)، أمام الهلال (الزعيم الآسيوي)، عبر قناة ( beIN Sports HD ) الرياضية القطرية المفتوحة بالمجان، على القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 11054، وباستقطاب أفقي، كما معدل ترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 2/3.

كما وستنقل على قناة (Al Kass TV) الرياضية القطرية المفتوحة، على القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 12245، وباستقطاب رأسي. ومعدل ترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4.

بينما ستبث كذلك على قناة (On Time Sport 1) الرياضية المصرية، على القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 11861، وباستقطاب رأسي، ومعدل الترميز 27500، كما ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

ووفق جدول المعلقين على أحداث مباراة الزمالك والهلال، في المباراة الودية للأندية في نهائي كأس سوبر لوسيل 2022، تحت راعية وتنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

كما وسيعلق على المباراة عبر شبكة قنوات (beIN Sports HD)، المعلق الرياضي اليمني حسن العيدروس. بينما سيعلق على قناة (Al Kass TV)، المعلق العماني خليل البلوشي.

