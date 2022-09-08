الخميس, سبتمبر 8, 2022
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رياضة

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال المفتوحة في كأس سوبر لوسيل 2022

كتب فارس أبو شيحة
تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال watanserb.com
تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال
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وطن – تساءل جماهير كرة القدم في الوطن العربي، عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال بالمجان في نهائي كأس سوبر لوسيل 2022 بدولة قطر.

وستبدأ مباراة الزمالك بطل الدوري المصري أمام نظيره الهلال بطل الدوري السعودي (روشن) لكرة القدم، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والدوحة.

كما وستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة) في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة السابعة مساءً. ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات في العاشرة مساءً.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال

ونرفق لكم متابعي (وطن) الأعزاء في كل مكان، القنوات الناقلة للمباراة بين كلا الفريقين العربين، والمعلقين عليها في اللقاء الودي للأندية في كأس سوبر لوسيل 2022، كما يلي:

وستنقل مباراة الزمالك (الفارس الأبيض)، أمام الهلال (الزعيم الآسيوي)، عبر قناة ( beIN Sports HD ) الرياضية القطرية المفتوحة بالمجان، على القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 11054، وباستقطاب أفقي، كما معدل ترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 2/3.

كما وستنقل على قناة (Al Kass TV) الرياضية القطرية المفتوحة، على القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 12245، وباستقطاب رأسي. ومعدل ترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4.

بينما ستبث كذلك على قناة (On Time Sport 1) الرياضية المصرية، على القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 11861، وباستقطاب رأسي، ومعدل الترميز 27500، كما ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

معلقين مباراة الزمالك ضد الهلال

ووفق جدول المعلقين على أحداث مباراة الزمالك والهلال، في المباراة الودية للأندية في نهائي كأس سوبر لوسيل 2022، تحت راعية وتنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

كما وسيعلق على المباراة عبر شبكة قنوات (beIN Sports HD)، المعلق الرياضي اليمني حسن العيدروس. بينما سيعلق على قناة (Al Kass TV)، المعلق العماني خليل البلوشي.

فيما سيعلق على أحداث اللقاء المرتقب بين الزمالك والهلال، على قناة (On Time Sport 1)، المعلق المصري مدحت شلبي. كما وسيعاونه في التعليق الصوتي حاتم بطيشة.

يشار إلى أن مباراة الزمالك (الفارس الأبيض)، والهلال (الزعيم)، ستقام على استاد لوسيل أكبر ملاعب مونديال كأس العالم 2022 في نسخته ال22، المقرر إقامته مع آواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

المصدروطن + صفحة الزمالك + الهلال السعودي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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