الأربعاء, سبتمبر 7, 2022
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الهدهد

وزارة الدفاع القطرية تكشف عن اتفاقية جديدة لتأمين كأس العالم

كتب باسل النجار
تأمين كأس العالم watanserb.com
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وطن – كشفت وزارة الدفاع القطرية عن اتفاق تعاون دفاعي مع دولة أجنبية لتأمين بطولة كأس العالم 2022، التي ستبدأ في الدوحة بحلول شهر نوفمبر المقبل.

تأمين بطولة كأس العالم في قطر

وفي بيان لها نشرته عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل، أعلنت الوزارة أنه تم توقيع اتفاقية تعاون بينها وبين نظيرتها الإيطالية لتأمين مونديال 2022.

وأوضح بيان الدفاع القطرية أنه “في إطار التعاون المشترك بين وزارة الدفاع القطرية ووزارة الدفاع الإيطالية، تم في العاصمة الإيطالية روما التوقيع على الترتيبات الفنية بين الوزارتين فيما يتعلق بالتعاون في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022”.

ووقع الاتفاقية عن الجانب القطري رئيس اللجنة التنفيذية لحدث كأس العالم قطر 2022، اللواء الركن (طيار) محمد المناعي، وعن الجانب الإيطالي قائدة إدارة العمليات للقوات الجوية اللواء الركن أكيلي كازانيا، بحسب البيان.

اتفاقيات أمنية مماثلة

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وكانت قطر أبرمت سابقا اتفاقيات أمنية مع دول إقليمية ودولية، منها أمريكا وبريطانيا وتركيا، وكوريا الجنوبية وباكستان، وغيرها؛ لضمان الأمن للمشجعين والزوار الذين سيحضرون للتشجيع في قطر ضمن الحدث الكروي الأبرز بالعالم بشهر نوفمبر المقبل.

كأس العالم 2022 بقطر سينطلق في 20 نوفمبر المقبل، وستكون المباراة الأولى الافتتاحية بين منتخبي قطر والإكوادور في استاد “البيت”.

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وستشهد البطولة 64 مباراة لمدة 29 يوما، وتكون نهاية المنافسات في 18 ديسمبر، بالتزامن مع اليوم الوطني القطري.

مهرجان الفيفا

ويشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلن، عن انطلاقة جديدة لمهرجان الفيفا للمشجعين خلال كأس العالم في قطر، ليمثل وجهة فريدة تستضيف فعاليات ترفيهية متنوعة لجمهور الساحرة المستديرة من أنحاء العالم، على أن يُطبَّق المهرجان بحلته الجديدة في النسخ المقبلة من المونديال، وفي كأس العالم لكرة القدم للسيدات.

وسيوفر المهرجان، الذي تستضيفه حديقة “البدع” بالدوحة، أساليب جديدة للمشجعين للاحتفال بشغفهم المشترك بلعبة كرة القدم، والاستمتاع بتجربة متميزة تشمل عدداً من أفضل الفعاليات الموسيقية والترفيهية.

وفي هذا السياق أكد “حسن الذوادي”، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، أن مهرجان الفيفا، سيمضي فيه المشجعون أوقاتاً استثنائية مع الكثير من الأنشطة والعروض المميزة، بما فيها مشاهدة مباريات البطولة في بث مباشر على شاشات ضخمة في أنحاء الحديقة.

باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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