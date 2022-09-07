الأربعاء, سبتمبر 7, 2022
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الهدهد

معرض عمان الدولي للكتاب.. موقف محرج وفضيحة بطليهما وزير الأوقاف ووزيرة الثقافة!

كتب سالم حنفي
محمد الخلايلة وهيفاء النجار watanserb.com
محمد الخلايلة وهيفاء النجار
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وطن– مع انطلاق معرض عمان الدولي للكتاب في دورته الـ”21″ الذي بدأ في الأول من سبتمر/أيلول الجاري ويستمر حتى اليوم العاشر منه، كان أبرز حدثين لافتين لرواد مواقع التواصل ما يمكن وصفه بـ”فضيحيتين” ارتبطتا بوزيري الأوقاف الأردني محمد الخلايلة وزميلته وزير الثقافة هيفاء النجار.

وفيما يتعلق بالحدث الأول، كشفت وسائل إعلام أردنية بأن الوزير “الخلايلة” غادر مساء، الإثنين، غاضبا لعدم حضور أحد لمحاضرة كان سيلقيها على هامش المعرض بعنوان: “القدس والوصاية الهاشمية”.

وأكدت وسائل الإعلام، أن القاعة التي كان من المقرر إلقاء المحاضرة فيها، لم يكن فيها سوى موظفين اثنين من إعلام الوزارة وآخرين من العلاقات العامة والسائق، وكذلك موظفين اثنين مع أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، وهو ما اعترف به الوزير بنفسه.

لم يحضر أحد

واعتبر الوزير أن ما حدث نتيجة سوء تنظيم من المعرض، حيث لم يكن هناك حضورا رغم أن المحاضرة متفق عليها منذ اسبوع.

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وأكد الخلايلة إنه التزاما منه بالمواعيد كان في المعرض عند الساعة السابعة وعشرة دقائق رغم أن الندوة عند الساعة السابعة والنصف، موضحا أنه جال في المعرض إلا أن الاستقبال كان جافا نوعا ما، بحسب قوله.

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وقال الخلايلة إنه غادر القاعة بعد انتظار وصل إلى 20 دقيقة دون وجود حضور، ودون حضور مدير معرض عمان الدولي للكتاب.

شطب اسم أحمد حسن الزعبي من ندوة الأدب الساخر

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والحدث الثاني الأبرز، كانت بطلته وزيرة الثقافة هيفاء النجار، حيث أعلن صباح اليوم، الأربعاء، بأن الوزيرة أمرت بشطب اسم الكاتب الساخر أحمد حسن الزعبي من ندوة “الادب الساخر” المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل.
وقال الكاتب أحمد حسن الزعبي، في تدوينة له عبر حسابه على “تويتر” رصدتها “وطن”:” معرض عمَان الدولي للكتاب يشطب اسمي من قائمة المشاركين بندوة( الأدب الساخر ) المنوي اقامتها في ٩/٩/٢٠٢٢ بناء على أمر من وزيرة الثقافة”.
وسخر “الزعبي” من قرار الوزيرة بوسم:” #وزيرة_سئافة”.

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سحب رواية صوت الحمير

وكانت إدارة المعرض قد سحبت نسخ رواية “صوت الحَمير” للكاتب أيمن العتوم، بناءً على رأي “دائرة الإفتاء” التي عُرضت عليها الرواية عبر دائرة المطبوعات، بذريعة أنها “تسيء إلى الأئمة والأعراف والأديان”. حادثة المنع التي وقعت في اليوم الأول، كان يتمّ تجنّبها في دورات سابقة عبر إبلاغ الناشرين بشكل ودّي حظر عنوان ما، دون مصادرة نسخه، بل كان يغضّ النظر عن بيعه في حال عدم عرضه في جناح الناشر.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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