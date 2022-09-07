الأربعاء, سبتمبر 7, 2022
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الهدهد

ما الخطر الذي يشكله غسان بن خليفة على حكم قيس سعيد؟

كتب فهمي الورغمي
غسان بن خليفة watanserb.com
الصحفي التونسي غسان بن خليفة
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وطن – أثار عملية الاعتقال المُريبة للناشط السياسي والصحفي التونسي، غسان بن خليفة، جدلا واسعا لدى نشطاء المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية في تونس.

وأعلنت زوجة المُعتقل “بن خليفة”، مروة الشريف، عبر تدوينة نشرتها على موقع فيسبوك، الثلاثاء، “أنّ قوات الأمن التونسية اعتقلت الصحافي والناشط السياسي غسان بن خليفة، وصادرت حاسوبه وأجهزته الإلكترونية، إثر مداهمة منزله”.

اعتقال غسان بن خليفة

وغسان بن خليفة هو صحفي في موقع “انحياز“، الذي يُعنى بقضايا الفئات المهمشة والمُفقّرة ومُعارض سابق لسياسات “بن علي” القعمية.

وعُرف غسان بعد ثورة 2011 بمواقفه المدافعة عن الفئات المهمشة والضعيفة وحقوق الإنسان، ورفضه التام لكلّ أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

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إلى ذلك، فقد أشعل خبر اعتقال غسان بن خليفة، منظمات ونشطاء المجتمع المدني وكذلك الهيئات الحقوقية في البلاد.

نقابة الصحفيين التونسيين كانت حاضرة في الدفاع عن غسان بن خليفة في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، قالت فيه إنها تتابع “بانشغال كبير إقدام النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب على الاحتفاظ بالصحفي غسّان بن خليفة لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد. وذلك بعد تسجيل فريق الدفاع لخروقات اجرائية وشكلية بالجملة رافقت عملية الايقاف من مداهمة لمنزل الزميل ومنزل والديه دون الاستظهار بأذون قضائية.”

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تضامن مع بن خليفة وتونس أصبحت غابة بلا قانون

أشرف العوادي، الرئيس السابق لمنظمة “أنا يقظ” المهتمة بمكافحة الفساد، عبّر هو الآخر عن تضامنه مع الصحفي “غسان بن خليفة” حيث كتب عبر حسابه الخاص عل موقع فيسبوك يقول: “في أي بلد تحترم القانون وتحترم الإجراءات المعمول بها، يمكنك إلقاء القبض على أي متهم بالطرق القانونية. بداية من توجيه التهمة وصولا إلى ضمان حقوقه بصفته مُتهما”.

وتابع: “لكن في تونس، يقع إعتقال غسان في الصباح الباكر من داخل بيته”، مؤكدا أن “عملية الإعتقال غير قانونية وأن محاميو غسان استغرقوا ساعات في البحث عنه.. تونس أصبحت غابة بلا قانون”.

أما الصحفية التونسية “خولة بوكريم”، رئيسة تحرير موقع “كشف ميديا“، فقد تسائلت عن الخطر الذي يُمثله غسان بن خليفة على حكم قيس سيعد.

متسائلة في ذات السياق عن الأسباب الحقيقية وراء عملية اعتقاله.

إلى ذلك فقد اعتبر الكثير من الحقوقيين والنشطاء التونسيين أنّ ما يجري في تونس مؤخرا هو حملة تضييق على حريّة الصحافة وحريّة الرأي والتعبير، ازدادت حدّتها في الفترة الأخيرة، حيث يقبع كلّ من الصحافيين صالح عطية ولطفي الحيدوري والمدون سليم الجبالي في السجون.

المصدروطن - رصد فيسبوك + تويتر
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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