كيف تبدين أصغر سنا؟ إليكِ خطوات بسيطة

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وطن– العناية بالبشرة مهمة في أي عمر. ولكن مع تقدمنا ​​في السن، هناك بعض الخطوات التي يمكننا اتخاذها لتقليل التجاعيد والترهلات.

في هذا السياق، تحدثت صحيفة إكسبرس الأمريكية مع أحد الخبراء حول كيفية الحصول على بشرة شابة وجميلة.

وأوضحت الدكتورة حسياء وهي طبيبة تجميلية وخبيرة بشرة أن بعض خبراء العناية بالبشرة يوصون بتدليك الوجه، بينما لا ينصح آخرون بذلك.

تدليك الوجه

قائلة في هذا الصدد:”لا يعتقد خبراء البشرة وأطباء الجلد أنه يوجد دليل على فوائد تدليك الوجه، عندما يتعلق الأمر بالبشرة.”

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مضيفة “من ناحية أخرى، نعلم أن النوم على جانب واحد يؤثر على صحة البشرة. حيث يمكن للنوم بهذه الطريقة أن تسبب ظهور التجاعيد والترهلات.”

وتابعت بالقول”يلاحظ بعض الأشخاص اختلافًا كبيرًا عند استخدام أدوات تدليك الوجه عند القيام بالتدليك.”

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يمكن للناس تدليك وجوههم بأيديهم، خاصة أثناء وضع كريم الوجه في نفس الوقت. لكن البعض الآخر يستخدم أدوات تدليك الوجه.

كيف تحصلين على بشرة شابة؟

للحصول على بشرة شابة، قالت الدكتورة “أوصي باستخدام كريمات الريتينويد لأنها تؤخر عملية الشيخوخة”.



وأضافت “أوصي أيضًا باستخدام مرطب جيد يحتوي على قوة عالية من حمض الهيالورونيك للحفاظ على رطوبة البشرة.”

بالنسبة للشفتين، أوصت الدكتورة بإستخدام بلسم الشفاه المرطب، مشيرة إلى أن الناس يميلون أحيانا إلى نسيان أن الشفاه تتقدم في العمر.

بالنسبة للعيون، قالت الدكتورة “أفضل منتج للشيخوخة هي كريمات الريتينويد. لأنها ستساعد في تأخير الشيخوخة حول العينين. وهي المنتجات الوحيدة المعتمدة من إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) للخطوط الدقيقة والتجاعيد.”

وأضافت أن “فيتامين سي هو أحد المكونات الرئيسية للعناية بالبشرة لإبطاء عملية الشيخوخة، وهو أحد مضادات الأكسدة. ويحافظ على بشرتنا لكي تبدو ناعمة لفترة طويلة.”



حماية نفسك من الشمس هي توصية رئيسية أخرى، حيث أشارت الدكتورة إلى أن”ارتداء النظارات الشمسية، والقبعات الشمسية، والملابس طويلة الأكمام يمكن أن تساعد في حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.”