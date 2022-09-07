الأربعاء, سبتمبر 7, 2022
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قرار صادم من القضاء المصري ضد راقصات شهيرات لإثارتهن الحضور جنسياً!

كتب رفيف عبدالله
قرار صادم من القضاء المصري ضد راقصات شهيرات لإثارتهن الحضور جنسياً! watanserb.com
راقصات شهيرات
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وطن– حررت السلطات القضائية في مصر، قضايا جنح لـ 15 راقصة شهيرة، بتهمة الرقص بدون ترخيص، وإثارة رواد المكان بالإيحاءات الجنسية.

ملاهي ليلية

وذكرت صحيفة “القاهرة 24”، أن مأمورية الضبط القضائي في الرقابة على المنصنفات الفنية، حررت القضايا.

وشملت الجنحات التي ارتكبنها الراقصات، وارتدائهن بدلة رقص غير قانونية، وعدم حمل تصاريح العمل لكونهن أجانب.

وجاءت أبرز الأسماء في تلك القضايا كل من الراقصة “جوهرة، فيروز، لورديانا، دالما، بدرة، ديدي، ماريس”.

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ووردت معلومات لرقابة المصنفات، بقيام عدد من الملاهي الليلية السياحية، بالإعلان عن حفلات للراقصات المذكورات في أوقات مختلفة خلال الشهر الماضي.

وتواجدت مأمورية الضبط القضائي بالمصنفات في مواعيد الحفل بالمناطق التالية: مصر الجديدة، المهندسين، شارع الهرم، الزمالك، وسط القاهرة.

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إثارة رواد المكان

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وبعدها، تم تحرير قضيتي جنحة مباشرة لكل راقصة على حدة، بتهمة الرقص دون ترخيص وعدم حمل مصنف فني. فضلًا عن ارتدائهن بدلة للرقص غير قانونية، وإثارة رواد المكان جنسياً.

وسبق أن حررت الرقابة على المصنفات الفنية محضرا ضد الراقصة الاستعراضية صافيناز بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

جاء ذلك بعدما علم جهاز الرقابة تصرف صافيناز في الساحل الشمالي، وقضية أخرى بتهمة الرقص بدون ترخيص.

صافيناز

كما تم اتهام صوفينار بارتداء بدلة للرقص غير قانونية، تقوم بالرقص والإتيان لإثارة رواد “كافية سلطانه”.

وفي سياق مشابه، قدم محامي مصر بلاغاً للنائب العام ضد الراقصة البرازيلية نجلا، بتهمة إهانتها العلم المصري.

وذكرت ذات الصحيفة حينها أن محامياً قدم بلاغاً ضد نجلا، بتهمة إهانة العلم المصري، بعدما قامت بالرقص به. وذلك بحجة تشجيع مصر في مباراتها ضد السنغال.

بلاغ ضد نجلا

وأمر النائب العام بسرعة التحقيق في البلاغ المقدم من محامي اعتبر ما فعلته الراقصة البرازيلية، إهانة للعلم المصري وطالب بمحاكمتها وترحيلها من مصر.

وكشف المحامي مقدم البلاغ، عن أن نيابة شمال القاهرة استدعته اليوم للتحقيق وسماع أقواله.

إهانة العلم

وبدأت تحقيقات نيابة شمال القاهرة حول الواقعة، وقال المحامي: “لمخالفتها القرار بقانون للرئيس الجمهورية لسنه 2014 والذي يعاقب على جريمة إهانة العلم بالحبس والغرامة”.

وأشار المحامي في البلاغ، إلى أن ما فعلته الراقصة نجلا يمثل جريمة وإهانة في حق العلم المصري طبقا للقرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية سنة 2014.

وأوضح أن العقوبة الحبس سنة والغرامة التي تصل إلى 30 ألف جنيه، إذا تمت إهانة العلم بأي صورة من صور العلانية، المنصوص عليها بالمادة 171 عقوبات بأي شكل يمكن أن يكون على مرأى من الناس.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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