الأربعاء, سبتمبر 7, 2022
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الهدهد

فيديو لـ تركي آل الشيخ يضرب مواطنا في وجود الشرطة يشعل مواقع التواصل

كتب سالم حنفي
تركي آل الشيخ يضرب مواطن watanserb.com
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وطن- انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع لتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو زعم ناشروه أنه لرئيس هيئة الترفيه والمستشار في الديوان الملكي، تركي آل الشيخ، وهو يوقع بالاعتداء على أحد الأشخاص.

وزعم ناشروا الفيديو، أن تركي آل الشيخ قام بالاعتداء على أحد الممثلين الذين يشاركون في تمثيل الرواية التي أصدرها سابقا، حيث سبق وأن أعلن عن تحويل رواية “تشيللو” إلى فيلم.

وأظهر الفيديو الذي رصدته “وطن”، شخصا يشبه “آل الشيخ” من بعيد، وهو يمسك بزمام أحد الأشخاص ويعنفه ويتطاول عليه، ملقيا به على مقدمة إحدى السيارات ذات الدفع الرباعي.
كما ظهر في الفيديو وجود سيارة شرطة في المكان، حيث نزل منها بعض الافراد وتوجهوا نحوه، في حين أشار ناشروا الفيديو إلى عدم اهتمام “آل الشيخ” بوجودهم ومواصلته الاعتداء على الشخص المذكور.

تركي آل الشيخ في ورطة كبيرة بسبب التعذيب والتحرش الجنسي بالنساء المعتقلات

حقيقة الفيديو

من جانبهم، فند رواد موقع “تويتر” صحة هذا الادعاء، مؤكدين بأن الشخص الذي ظهر في الفيديو ليس تركي آل الشيخ.
وأكد مغردون بأن ما تم الترويج له في الفيديو المزعوم، هو مشهد تمثيلي بحت.
ونشر المغردون مقطع آخر من زاوية مختلفة للمشهد التمثيلي، أكد صدق حديثهم، حيث ظهر الشخصان اللذان تم الإشارة إليهما في الفيديو المزعوم بوضوح وعن قرب، ليتضح أنه مشهد تمثيلي في أحد الأعمال الفنية.
وما يؤكد ذلك هو ما تم سماعه في الحوار، حيث أظهر الفيديو الحقيقي نفس كلمات الحوار التي تم سماعها في الفيديو المزعوم.

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رفع دعوى ضد “آل الشيخ” بتهمة تعذيب المعتقلات

يشار إلى ان تركي آل الشيخ معروف بصلافته وخشونة حديثه مع غالبية من يتعامل معهم، وظهر ذلك جليا في العديد من الوقائع، بالإضافة إلى مشاركته في وقائع تعذيب للمعتقلات في السجون السعودية.
وأعلنت منظمة سند الحقوقية مؤخرا، عن عزمها رفع دعوى قضائية ضده بتهمة التعذيب والتحرش الجنسي في المعتقلات.
وقالت المنظمة في بيان مقتضب عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”تعمل سند على تقديم شكوى قانونية ضد المدعو تركي آل الشيخ بتهمة تعذيب والتحرش بالنساء المعتقلات وانتهاكاته ضد معتقلي الريتز”.
وأكدت المنظمة بأن “هذه الدعوى قد تصل إلى المحاكم البريطانية”، مطالبة ممن “يوجد لديه أدلة تدينه التواصل معنا عبر الوسائل الموضحة في الإعلان المرفق”.
وأرفقت المنظمة رقما للتواصل معها عبر “الواتساب” أو “الإيميل”.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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