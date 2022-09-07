الأربعاء, سبتمبر 7, 2022
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فيديو لضابط تونسي يقتل شابا بوسط الشارع وموجة غضب تجتاح تونس

كتب باسل النجار
ضابط يقتل تونسي watanserb.com
ضابط في دورية تابعة للحرس الديواني يقتل شابا تونسيا في تونس
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وطن – أشعل مقطع فيديو متداول، مساء الأربعاء، موقع التواصل الاجتماعي في تونس، و يظهر فيه شاب تونسي ملقى في الشارع بعد أن أرداه ضابط أمن قتيلا، بحسب ما ذكرت عدة مصادر.

ضابط يقتل شاب تونسي

ويعيش مستشفى “شارل نيكول” في قلب العاصمة التونسية، حالة احتقان بعد تواتر أنباء عن وفاة شاب بطلق ناري في منطقة “الباساج” في العاصمة.

وعن تفاصيل الحادثة فقد قام أعوان دورية تابعة للحرس الديواني بإطلاق النار، مساء اليوم، بجهة “الباساج” أثناء التصدي لعملية حجز بضائع يشتبه في أنها معدة للتهريب مما أدى إلى إصابة صاحب البضاعة ونقله إلى المستشفى.

وتفيد المعطيات الأولية بحسب “إذاعة موزاييك” المحلية بأن أعوان دورية تابعة للحرس الديواني، قاموا بإيقاف صاحب عربة مملوءة ببضائع يشتبه في أنها معدة للتهريب لكن تم التصدي لهم من قبل عدد من الأشخاص.

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وتزامن ذلك مع إطلاق أعوان الدورية لرصاصتين، أصابت إحداهما صاحب البضاعة مما أدى إلى نقله للمستشفى، فيما يؤكد نشطاء أن الشاب توفي، علما أن خبر وفاته لم يخرج عن مصدر رسمي حتى الآن.

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وتقرر فتح تحقيق قضائي للكشف عن كامل تفاصيل وملابسات الواقعة في انتظار نتائج الأبحاث التي تقرر إجراؤها.

إلى ذلك، فقد ضجت السوشيال ميديا بمقطع الفيديو الذي يظهر فيه الشاب وهو مُلقى في وسط الشارع.

احتقان في تونس بسبب مقتل الشاب

وقد تفاعل الكثير من النشطاء الذين أعلن بعضهم وفاة الشاب أساساً.

حيث كتبت المُعارضة والناشطة السياسية “نزيهة رجيبة” عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، إن الشاب الذي تعرض لطلق ناري في منطقة الباساج قد توفي.”

وقد حملت الناشطة التونسية الرئيس قيس سعيد، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة المدنية والعسكرية، مسؤولية مقتل هذا الشاب.

إلى ذلك فقد أشارت الصحفية التونسية “خولة بوكريم”، رئيسة تحرير موقع “كشف ميديا” إلى أنه، وفقاً لمصادر مطلعة، فإن الشاب قد فارق الحياة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تعيش فيه تونس حالة من التوتر السياسي وما خلفه من تدهور للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، على خلفية سياسات قيس سعيد القمعية.

المصدرإذاعة موزاييك + فيسبوك + تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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