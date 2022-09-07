الأربعاء, سبتمبر 7, 2022
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حياتنا

ضحية تتعلق بخاطفها بعد ان احتجزها واغتصبها طيلة سبع سنوات (صور)

كانت الضحية محصورة في قفص خشبي 23 ساعة في اليوم، وتحرر فقط للاغتصاب والضرب.

كتب ايمان الباجي
ضحية تتعلق بمعتديها بعد ان احتجزها واغتصبها طيلة سبع سنوات وهذه قصتها (صور) watanserb.com
يعتقد أن كولين عانت من متلازمة ستوكهولم.
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وطن– عادت قصة كولين ستان، التي اُحتجرت لمدة 7 أعوام في صندوق يشبه التابوت وكانت قد تعرضت للاغتصاب والضرب بصفة يومية، إلى الواجهة من جديد، بعد ان تم الكشف أنه سيتم تحويل قصتها إلى عمل درامي من المقرر بثه في بريطانيا هذا الشهر.

تعود القصة إلى 19 مايو، 1977، عندما ركبت كولين سيارة مع كاميرون هوكر وزوجته جانيس بينما كانت في طريقها لحضور حفلة عيد ميلاد صديقة في أوريغون.

وافترضت أنها كانت محظوظة بالعثور عليهما على الطريق، حسب موقع “news australia“.

كولين ستان
كولين ستان

وبعد 30 دقيقة فقط، كشف الزوج هوكر عن نواياه الشريرة، وهددها بسكين معه. ثم ربطها وكمم فمها، قبل أن يضعها في صندوق خشبي يبلغ وزنه 20 رطلاً  جعله عازلاً للصوت للحفاظ على هدوءها.

كاميرون هوكر

ثم أخذها الزوجان إلى منزل عائلتهما في ريد بلاف، كاليفورنيا، على بعد حوالي 30 ميل.

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وُضعت كولين في الطابق السفلي بعد تجريدها من ملابسها وتعليقها بالسلاسل على عوارض خشبية معصوبة العينين، وتعرضت للاغتصاب والضرب.

وعلى مدى 7 أعوام، تكرر هذا الروتين بصفة يومية. وكانت محصورة في قفص خشبي 23 ساعة في اليوم، وتحرر فقط للاغتصاب والضرب.

كانت الضحية محصورة في قفص خشبي 23 ساعة في اليوم. وتُحرر فقط للاغتصاب والضرب.

غسل الخاطفان دماغها

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بعد أن إنتقلوا إلى منزل جديد، أوهم الخاطفان الفتاة بأنهما يعملان مع منظمة غامضة. وهدداها بإطلاق النار عليها وقتلها إذا حاولت الهرب، وأجبرت حتى على توقيع عقد عبودية.

في عام 198 وبعد 3 سنوات من إحتجازها، سمحا لها الزوجان بزيارة عائلتها بمفردها وأقنعتهم بأنها تعيش حياة سعيدة مع هوكر.

وبعد اكتساب ثقة الزوجين، سمحا لها بالخروج من الصندوق والعمل جليسة لأطفالهما.

كولين ستان

في عام 1984، شعرت جانيس، زوجة هوكر، بالغيرة من نوايا هذا الأخير الزواج بكولين.

لذا، اعترفت لكولين بأن المنظمة كانت كذبة. وأنها هي الأخرى احتجزت رهينة من قبل هوكر منذ لقائها به عندما كانت في الـ 15 من عمرها.

وساعدتها على الهروب وأخدتها إلى محطة للحافلات. وفرت بدورها مع طفليها.

ولكن بشكل لا يصدق، لم تبلغ كولين، التي كانت تبلغ من العمر 27 عامًا عن الخاطفين للشرطة. وبدلاً من ذلك ظلت على اتصال مع هوكر.

وكانت جانيس هي التي كشفت الجانب المظلم لهوكر للسلطات، في أعقاب اختطاف وقتل امرأة شابة أخرى، وفي مقابل شهادتها ضد زوجها، مُنحت الحصانة في 1985.

وحكم على هوكر، 68 عاماً، بالسجن لمدة 104 أعوام بتهمة الخطف والتعذيب والاغتصاب.

متلازمة ستوكهولم

يعتقد أن كولين عانت من متلازمة ستوكهولم. وهي حالة نفسية تحدث عندما تبدأ الضحية في الإرتباط بالشخص الذي اعتدى عليها.

كولين وهوكر
كولين ستان

بعد هذه التجربة المؤلمة، تدرس كولين، البالغة من العمر الآن 62 عامًا، للحصول على درجة في المحاسبة. وهي متزوجة ولديها إبنة.

المصدر"News Australia"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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