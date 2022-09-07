ضحية تتعلق بخاطفها بعد ان احتجزها واغتصبها طيلة سبع سنوات (صور)

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وطن– عادت قصة كولين ستان، التي اُحتجرت لمدة 7 أعوام في صندوق يشبه التابوت وكانت قد تعرضت للاغتصاب والضرب بصفة يومية، إلى الواجهة من جديد، بعد ان تم الكشف أنه سيتم تحويل قصتها إلى عمل درامي من المقرر بثه في بريطانيا هذا الشهر.

تعود القصة إلى 19 مايو، 1977، عندما ركبت كولين سيارة مع كاميرون هوكر وزوجته جانيس بينما كانت في طريقها لحضور حفلة عيد ميلاد صديقة في أوريغون.

وافترضت أنها كانت محظوظة بالعثور عليهما على الطريق، حسب موقع “news australia“.

وبعد 30 دقيقة فقط، كشف الزوج هوكر عن نواياه الشريرة، وهددها بسكين معه. ثم ربطها وكمم فمها، قبل أن يضعها في صندوق خشبي يبلغ وزنه 20 رطلاً جعله عازلاً للصوت للحفاظ على هدوءها.

ثم أخذها الزوجان إلى منزل عائلتهما في ريد بلاف، كاليفورنيا، على بعد حوالي 30 ميل.

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وُضعت كولين في الطابق السفلي بعد تجريدها من ملابسها وتعليقها بالسلاسل على عوارض خشبية معصوبة العينين، وتعرضت للاغتصاب والضرب.

وعلى مدى 7 أعوام، تكرر هذا الروتين بصفة يومية. وكانت محصورة في قفص خشبي 23 ساعة في اليوم، وتحرر فقط للاغتصاب والضرب.

غسل الخاطفان دماغها

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بعد أن إنتقلوا إلى منزل جديد، أوهم الخاطفان الفتاة بأنهما يعملان مع منظمة غامضة. وهدداها بإطلاق النار عليها وقتلها إذا حاولت الهرب، وأجبرت حتى على توقيع عقد عبودية.

في عام 198 وبعد 3 سنوات من إحتجازها، سمحا لها الزوجان بزيارة عائلتها بمفردها وأقنعتهم بأنها تعيش حياة سعيدة مع هوكر.



وبعد اكتساب ثقة الزوجين، سمحا لها بالخروج من الصندوق والعمل جليسة لأطفالهما.

في عام 1984، شعرت جانيس، زوجة هوكر، بالغيرة من نوايا هذا الأخير الزواج بكولين.



لذا، اعترفت لكولين بأن المنظمة كانت كذبة. وأنها هي الأخرى احتجزت رهينة من قبل هوكر منذ لقائها به عندما كانت في الـ 15 من عمرها.

وساعدتها على الهروب وأخدتها إلى محطة للحافلات. وفرت بدورها مع طفليها.

ولكن بشكل لا يصدق، لم تبلغ كولين، التي كانت تبلغ من العمر 27 عامًا عن الخاطفين للشرطة. وبدلاً من ذلك ظلت على اتصال مع هوكر.



وكانت جانيس هي التي كشفت الجانب المظلم لهوكر للسلطات، في أعقاب اختطاف وقتل امرأة شابة أخرى، وفي مقابل شهادتها ضد زوجها، مُنحت الحصانة في 1985.

وحكم على هوكر، 68 عاماً، بالسجن لمدة 104 أعوام بتهمة الخطف والتعذيب والاغتصاب.



متلازمة ستوكهولم

يعتقد أن كولين عانت من متلازمة ستوكهولم. وهي حالة نفسية تحدث عندما تبدأ الضحية في الإرتباط بالشخص الذي اعتدى عليها.

بعد هذه التجربة المؤلمة، تدرس كولين، البالغة من العمر الآن 62 عامًا، للحصول على درجة في المحاسبة. وهي متزوجة ولديها إبنة.