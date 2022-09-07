شاهد بث مباراة ليفربول ونابولي يلا شوت اليوم

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وطن – تتجه الأنظار صوب ملعب سان باولو الليلة، لمشاهدة بث مباراة ليفربول ونابولي في منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 المجموعات.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين ليفربول ونابولي، الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين.

كما وستكون بتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس عند الساعة الثامنة مساءً، بينما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات فستكون في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً. أما بتوقيت دولة مصر (القاهرة) عند الساعة التاسعة مساءً لنقل أحداث اللقاء المرتقب.

الحماس مليون 😍 رحلة أوروبية جديدة تبدأ الليلة 💫pic.twitter.com/TJn0mzkw0q — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 7, 2022

بث مباراة ليفربول ونابولي

وستبث كالعادة مباراة ليفربول ونابولي وجميع مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، عبر شبكة قنوات (beIN SPORTS) الرياضية القطرية، الناقل الحصري للبطولة الأوروبية لهذا الموسم.

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كما وسيعلق على أحداث المباراة بين كلا الفريقين، على القناة (beIN Sport HD1)، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

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ونرفق لكم متابعي (وطن)، روابط البث المباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ونابولي في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، كما يلي:

ترتيب الفريقين في الدوري الممتاز

وجاء فريق ليفربول (الريدز)، في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي (البريميرليج) برصيد 9 نقاط، كما ويحتل الفريق المنافس والمستضيف لتلك المواجهة نابولي وصافة ترتيب الدوري الإيطالي (الكالتشيو) برصيد 11 نقطة.

وتشير الإحصائيات والتوقعات باحتمالية فوز ليفربول على منافسه نابولي بنسبة 50%، على عكس صاحب الأرض الأخير الذي جاءت نسبة فوزه في المباراة ب25%، كما وسيخيم التعادل بين كلا الفريقين على نتيجة اللقاء بنسبة 25%.