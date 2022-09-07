الأربعاء, سبتمبر 7, 2022
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سلطنة عمان تعلن عن مفاجأة لمشجعي كأس العالم في قطر

كتب باسل النجار
كأس العالم في قطر watanserb.com
سلطنة عمان ستمنح مشجعي كأس العالم تأشيرة مجانية لدخول البلاد
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وطن – أعلنت سلطنة عمان ممثلة في وزارة التراث والسياحة، عن مفاجأة سارة لمشجعي كأس العالم في قطر 2022، البطولة المرتقبة في نوفمبر المقبل.

برنامج سلطنة عمان لمونديال قطر 2022

وفي هذا السياق أكد وكيل وزارة التراث والسياحة عزان بن قاسم البوسعيدي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة العمانية مسقط أن السلطنة ستمنح مشجعي كأس العالم تأشيرة مجانية لدخول البلاد.

هذا بالإضافة إلى برنامج للرحلات الجوية اليومية بين سلطنة عمان وقطر، وبرنامج تسهيلات المطارات والتنقل، ضمن مخطط السلطنة لمونديال قطر، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن “البوسعيدي”.

وفي السياق ذاته شدد عزان بن قاسم، على أن سلطنة عُمان “تدعم جهود دولة قطر الشقيقة لإنجاح استضافة البطولة من خلال العديد من مجالات التعاون.”

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ولفت إلى أن أهداف البرنامج العماني لكأس العالم، تتمثل في الترويج للعاصمة مسقط كمدينة رئيسة ومعتمدة لاستقبال جماهير مونديال قطر، وتوفير تجربة ميسرة واستثنائية للجماهير القادمة إلى السلطنة.

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ومن جانبه أوضح المقدم أحمد بن سعيد الغافري، مدير الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للجوازات والأحوال المدنية بالسلطنة، أن مزايا تأشيرة مشجعي كأس العالم لدخول عُمان ـ حاملي بطاقة هيّا ـ تتمثل في أنها تأشيرة مجانية متعددة الرحلات معززة بميزة الاستخراج عند الوصول وفترة صلاحية تصل إلى ٦٠ يوما.

ويتاح لحامل بطاقة “هيّا” بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية عن “الغافري” اصطحاب عائلته من الدرجة الأولى والإقامة في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى إمكانية تغيير البطاقة إلى تأشيرة من فئة أخرى خلال وجوده في السلطنة وفق الاشتراطات المتبعة.

أسعار الرحلات في سلطنة عمان

وبشأن الأسعار كشف الدكتور خالد بن عبد الوهاب البلوشي، مدير أول الشؤون الحكومية بالطيران العماني، أن أسعار حجز رحلات اليوم الواحد تبدأ من 99 ريالًا عُمانيًّا للدرجة السياحية. و305 ريالات عمانية لدرجة رجال الأعمال، خلال فترة مباريات كأس العالم من 20 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر 2022.

وتشجيعا للمواطنين أضاف “البلوشي” أنه تم توفير أسعار خاصة تبدأ من 49 ريالًا عمانيًّا للدرجة السياحية، و155 ريالًا عمانيا لدرجة رجال الأعمال.

جدير بالذكر أن المنتجات السياحية المعروضة في البرنامج العماني لكأس العالم 2022، تزيد على 20 ألف غرفة فندقية وأكثر من 200 منتج سياحي من خلال أكثر من 35 مشغل محلي، بحسب تصريح شبيب بن محمد المعمري، مدير عام المشغل الوطني للسفر “ممثل مجموعة عمران”.

“المعمري” أوضح أيضا أن هناك 10 شركات نقل بري، استفادت من الشراكة مع 52 شركة طيران حول العالم تسير رحلاتها إلى سلطنة عُمان.

كما سيتضمن البرنامج بحسبه، فعاليات وأنشطة من أبرزها مهرجان لمشجعي كأس العالم الذي سيقام في حدائق مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، في مساحة تزيد عن 9 آلاف متر مربع بهدف توفير أجواء احتفالية.

كأس العالم في قطر 2022

وتتجه أنظار العالم أجمع حاليا إلى قطر حيث ينتظر العرض الكروي الأبرز في العالم، حيث تستضيف الدوحة بطولة كأس العالم في نوفمبر المقبل.

ومتوقع أن يزور قطر خلال البطولة أكثر من مليون شخص، وتحدث البعض عن مخاوفهم بشأن محدودية أماكن الإقامة والسفر، بالدولة الخليجية الصغيرة.

ولتخفيف الضغط على قطر ستسير الخطوط السعودية والكويتية وشركة “فلاي دبي” والطيران العماني أكثر من 160 رحلة يومية خلال البطولة المرتقبة، للذهاب والعودة خلال 24 ساعة من الدوحة وإليها لمتابعة المباريات.

المصدروطن - رصد تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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