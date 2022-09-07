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اقتصاد

سعر الدولار في السودان الخميس 8 سبتمبر 2022.. ارتفاع صادم جدا للجنيه الإسترليني!

كتب سالم حنفي
سعر الدولار watanserb.com
سعر الدولار في السودان اليوم
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وطن – شهِد سعر الدولار في السودان، اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022، استقراراً ملحوظاً وفق نشرة صادرة عن بنك الخرطوم، أكبر البنوك الحكومية، في حين شهِد سعر اليورو والجنيه الإسترليني ارتفاعا كبيراً أربك المتعاملين.

سعر الدولار في السودان اليوم

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم 574 جنيهاً للشراء، و578.30 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

وبلغ سعر اليورو، اليوم الخميس، في السودان في البنوك 573.25 جنيهاً للشراء، و577.55 جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

وسجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان 660.21 جنيهاً للشراء، و665.16 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 152.65 جنيهاً للشراء، و153.85 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

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سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 156.40 جنيهاً للشراء، و157.57 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 156.91 جنيهاً للشراء، و158.09 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في السودان

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بينما سجّل سعر الدينار البحريني في السودان اليوم في السوق الرسمية سعر 1522.9 جنيهاً للشراء، و1534.34 جنيهاً للبيع.

انهيار العملة السودانية

وكانت المؤسسات المالية الدولية وأمريكا ودول أوروبية، قد أوقفت مساعدات مالية مجدولة للسودان تقدر بمليارات الدولارات، عقب استيلاء الجيش على السلطة الذي قطع عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد، مما أدى لنقص حاد في الدولار وانهيار كبير في سعر الجنيه.

ومن ضمن هذه الأموال دعمٌ مباشر بملايين الدولارات للميزانية العامة، خصصت لبرامج مكافحة الفقر ودعم مالي مباشر للفئات الهشة، لتخفيف العبء على الإنفاق الحكومي.

وفاقمت القبضة العسكرية على السلطة في السودان، من الأزمة الاقتصادية التي بدأت في الانفراج خلال عهد رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك، الذي نجح في إعادة السودان للمجتمع الدولي بعد حصار اقتصادي وعزلة دولية قاربت 3 عقود.

المصدروطن - متابعات
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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