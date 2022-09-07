خطوة متميزة..يخت بقيمة 30 مليون دولار يقوم بتركيب خدمة إنترنت شركة إيلون ماسك

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وطن– قام يخت فاخر بقيمة 30 مليون دولار بتركيب خدمة إنترنت ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس.

خدمة ستارلينك

ستار لينك، وهي مجموعة سريعة النمو من الأقمار صناعية التي تبث الإنترنت من الفضاء والتابعة لشركة “سبيس إكس” التي أسسها المليادير إيلون ماسك، تعمل الآن على يخت فاخر شهير – تبلغ قيمته 30 مليون دولار- في جزر الباهاما ومنطقة البحر الكاريبي.

يُعرف اليخت باسم Loon. وقد وصف بأنه أكثر اليخوت الفاخرة في العالم على منصة إنستغرام مع خدمة “سبع نجوم”، وفقا لما أورده موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي.



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من جهته، قال الكابتن بول كلارك إن اليخت، قام بتشغيل خدمة ستارلينك للإنترنت عندما تم إصدار النسخة البحرية من الخدمة في أوائل يوليو.

حاليًا، تمتلك شركة سبيس إكس أكثر من 2900 قمر صناعي في المدار، تم إطلاقها بواسطة صاروخ فالكون 9 التابع للشركة.



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قال القبطان كلارك إن خدمة الإنترنت في البحر تكلف 5000 دولار شهريًا لسرعات ثابتة. تتراوح من 150 ميجابت في الثانية إلى 200 ميجابت في الثانية.

وأضاف كلارك أن هذا يمثل انخفاضًا في السعر عن خدمة الإنترنت السابقة ليخت Viasat، الذي كانت خدمة الإنترنت فيه تقدر بـ10000 دولار شهريًا، لسرعات تتراوح من 50 إلى 80 ميجابت في الثانية.

كما قال كلارك أنه عندما عبر اليخت المحيط الأطلسي، لم تعمل خدمة الإنترنت “ستارلنك” على متنه. مشيرا إلى أنه تواصل مع الشركة. وأخبرته أنه من المتوقع، أن تعمل الخدمة في تلك المنطقة بحلول نهاية العام.

كما أكد متحدث باسم Loon لـ Insider إن الطاقم على متن اليخت قد تمتعوا باتصال جيد بالإنترنت بفضل خدمة إنترنت “ستارلنك”.

يخت فاخر

أشار كلارك إلى أن هذا اليخت له حساب خاص على الإنستغرام به أكثر من 62000 متابع. ويمكن رؤية صورًا خلابة له وللطاقم وللأطعمة المتوفرة هناك والأنشطة المتاحة خلال الرحلة.

مضيفا أن قيمة اليخت تبلغ 30 مليون دولار. ويمكن أن يستوعب 12 ضيفًا و 14 من أفراد الطاقم. علاوة على ذلك، يحتوي اليخت على مسبح وجاكوزي وحانة، وفقًا لموقعه على الإنترنت.