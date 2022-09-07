الأربعاء, سبتمبر 7, 2022
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جدري القرود يثير الذعر في مصر وتحذير هام للمصريين من الصحة

كتب باسل النجار
جدري القرود watanserb.com
ظهور أول حالة لإصابة بجدري القرود في مصر
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وطن – سادت حالة من الذعر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، عقب إعلان السلطات المصرية ممثلة في وزارة الصحة ظهور أول حالة مصابة بمرض “جـدري القرود” في البلاد.

أول إصابة بجـدري القـرود في مصر

وفي بيان رسمي لها صدر مساء، الأربعاء، أعلنت الوزارة أنه ثبت إيجابية مواطن للإصابة بفيروس جدري القرود.

وأوضحت أن ذلك جاء في إطار المتابعة المستمرة للوضع الوبائي، حيث تم اكتشاف إصابة هذا المواطن خلال إجراءات الترصد الوبائي للوزارة.

المواطن المصري الذي ثبتت إصابته بجدري القرود، ولم تكشف هويته تم عزله في أحد المستشفيات المخصصة للعزل، بحسب بيان الصحة المصرية.

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والمعلومات المتوفرة عن المصاب تخص عمره وعمله فقط، حيث أوضحت الصحة أنه يبلغ من العمر 42 عامًا، وأنه من الحاصلين على الإقامة بأحد الدول الأوروبية.

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وطمأنت وزارة الصحة المصرية في بيانها المواطنين، بشأن حالة أول مصري يصاب بجـدري القرود، وأكدت أن حالته العامة “مستقرة”.

وأضافت أنه تم “اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية مع مخالطيه، وفقا لبروتوكولات العلاج والمتابعة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.”

هذا وأهابت وزارة الصحة أيضا بالمواطنين اتباع جميع الإرشادات الطبية التي تنشرها الوزارة، لتجنب الإصابة بهذا الفيروس الخطير محذرة من مغبة انتشاره.

كما حذر حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، المصريين من أن “جدري القرود ينتقل بالاختلاط اللصيق، ولابد من الملامسة، ويصبح معديا بعد مرحلة ظهور البثور والطفح الجلدي.”

وأوضح في تصريحات له عقب إعلان ظهور أول حالة مصابة:”المرض ليس مثل كورونا عشان الناس ميبقاش عندها قلق”.

جدري القرود والشذوذ الجنسي

جدير بالذكر أن خبراء منظمة الصحة العالمية يشددون على أن انتشار فيروس جدري القرود أخيراً يعود إلى عدوى بين البشر حصراً.

وفي مايو الماضي، أخذ المرض ينتشر بسرعة حول العالم، خصوصاً بين فئة الشواذ جنسيا الذين يشكلون النسبة العظمى من المصابين به، بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية.

المصدروطن - رصد تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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