تفاصيل جديدة عن عقد مبابي الفلكي مع باريس سان جيرمان

- Advertisement -

- Advertisement -

وطن – عادة النجم الفرنسي كيليان مبابي 23 عاماً، ليتصدر عناوين الصحف من جديد، بشأن صفقة تجديد عقده الضخمة مع نادي باريس سان جيرمان حتى صيف عام 2025.

وكشفت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، عن تفاصيل جديدة لعقد مبابي مع النادي الباريسي، الذي وافق عليه، بدلاً عن الذهاب إلى صفوف ريال مدريد الإسباني قبيل بدء انتقالات سوق (الميركاتو) الصيفي الماضي.

وأوضحت الصحيفة، بأن الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان يتقاضى مبلغ 250 مليون دولار. خلال ال3 مواسم القادمة مع النادي الباريسي وفق بنود عقده الجديد، أي أنه يتقاضى في الموسم الواحد 83 مليون دولار.

🚨 Kylian Mbappé's PSG contract to stop him from going to Real Madrid:

🤑 $250 million over 3 years

🤑 $125 million signing bonus

(Source: @nytimes) pic.twitter.com/KY8cEhZB5U

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 6, 2022