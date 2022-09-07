الأربعاء, سبتمبر 7, 2022
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رياضة

تفاصيل جديدة عن عقد مبابي الفلكي مع باريس سان جيرمان

كتب فارس أبو شيحة
عقد مبابي الفلكي مع باريس سان جيرمان watanserb.com
تفاصيل جديدة عن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان
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وطن – عادة النجم الفرنسي كيليان مبابي 23 عاماً، ليتصدر عناوين الصحف من جديد، بشأن صفقة تجديد عقده الضخمة مع نادي باريس سان جيرمان حتى صيف عام 2025.

وكشفت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، عن تفاصيل جديدة لعقد مبابي مع النادي الباريسي، الذي وافق عليه، بدلاً عن الذهاب إلى صفوف ريال مدريد الإسباني قبيل بدء انتقالات سوق (الميركاتو) الصيفي الماضي.

عقد مبابي مع باريس سان جيرمان

وأوضحت الصحيفة، بأن الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان يتقاضى مبلغ 250 مليون دولار. خلال ال3 مواسم القادمة مع النادي الباريسي وفق بنود عقده الجديد، أي أنه يتقاضى في الموسم الواحد 83 مليون دولار.

كما وأضافت، ” كيليان مبابي حصل على 125 مليون دولار. كمكافأة لتجديد عقد مع نادي باريس سان جيرمان، وتعد القيمة الأعلى التي يتم دفعها لأي لاعب ينتهي عقده في تاريخ كرة القدم”.

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وكانت تقارير آخرى، قد كشفت عن شروط كيليان مبابي للبقاء مع النادي الباريسي وتجديد عقده، حيث كان من أبرزها تولي تنفيذ ركلة الجزاء، إلى جانب استشاراته مع إدارة النادي بشأن الصفقات وغيرها.

أزمة مبابي ونيمار

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واشتعلت أزمة بين كيليان مبابي ونيمار في وقت سابق، على تنفيذ ركلة الجزاء في منافسات الدوري الفرنسي لهذا الموسم، بعد قيام الأخير بتولي الركلة بدلاً منه. لكن لم تمضى أيام لتنتهي تلك الأزمة بعد تدخل الجهاز الفني والمدير الرياضي للنادي لحلها.

وحقق باريس سان جيرمان الفوز الثمين على نظيره يوفنتوس الإيطالي. بهدفين مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 لدور المجموعات.

كما وأحرز هدفي باريس سان جيرمان ( البي أس جي) في اللقاء، الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة ال5 وال22، واحدة منها كانت من صناعة زميله البرازيلي نيمار جونيور.

ويستعد باريس سان جيرمان، مطلع الأسبوع القادم لمواجهة في المتناول. أمام بريست على ميدانه هذه المرة، في افتتاح الأسبوع ال7 من منافسات الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

ويعتلي النادي الباريسي حامل اللقب صدارة ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 16 نقطة، متساوياً بعدد النقاط مع الوصيف أولمبيك مارسيليا الذي جاء في المركز الثاني للموسم الجاري.

المصدروطن + صحيفة نيويورك تايمز
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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