تشكيلة بايرن ميونخ الضاربة أمام إنتر ميلان في دوري الأبطال

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وطن – تشهد تشكيلة بايرن ميونخ البافاري الألماني، تواجد العديد من اللاعبين المميزين، استعداداً لملاقاة إنتر ميلان الإيطالي، الأربعاء، في منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، داخل ملعب (سان سيرو).

تشكيلة بايرن ميونخ ضد إنتر ميلان

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الألماني الشاب يوليان ناغلسمان، المباراة بتشكيلة أساسية أمام المستضيف للمواجهة إنتر ميلان على ميدانه، كما يلي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

دفاع البافاري: ماتياس دي لخيت، بنجيامين بافار، لوكاس هيرنانديز، ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: جوشوا كيميش، كينغسلي كومان، مارسيل سابيتزر، سيرجى جنابرى.

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مركز الهجوم: ساديو ماني، توماس مولر.

تشكيلة إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ

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كما وسيلعب المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام الفريق الضيف بايرن ميونخ الألماني، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

دفاع التشكيلة: ميلان شكرينيار، راؤول بيلانوفا (روبن جوسينس)، فيديريكو ديماركو، دينزل دومفريس.

يقول @J__Nagelsmann: "أنا متحمس للمباراة واللعب في هذا الملعب، سنحاول أن نبذل قصارى جهدنا لنتصدر المجموعة." 🔴#انتر_بايرن #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/MAkAO4r8yp — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) September 6, 2022

خط الوسط: هنريخ مخيتاريان، هاكان تشالهان أوغلو، نيكولو باريلا، كريستيان أسلاني.

مركز الهجوم: لاوتارو مارتينيز، إدين دجيكو (روميلو لوكاكو).

التعليق على المباراة

كما ومن المقرر أن يُعلق على أحداث مباراة بايرن ميونخ (البافاري)، أمام نظيره إنتر ميلان (النيراتزوري)، في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-20233، على القناة (beIN Sports HD2)، الرياضية القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي.

النيراتزوري مستعدون لأول مباراة لهم في دوري أبطال أوروبا 💪 💥 يوم المباراة

⚽ #إنتر_بايرن

🏆 #دوري_أبطال_أوروبا

⏰ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة

🏟️ ملعب جوزيبي مياتزا#فورزا_إنتر pic.twitter.com/QcJcGJWHof — إنتر (@Inter_ar) September 7, 2022

كما وتشير التوقعات إلى احتمالية فوز الفريق الضيف بايرن ميونخ على إنتر ميلان صاحب الأرض بنسبة 54%، على عكس الأخير الذي جاءت احتمالية فوزه بالمباراة بنسبة 24% أمام جماهيره داخل المدرجات.

ترتيب الفريقين في الدوري الممتاز

وجاء فريق بايرن ميونخ في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 11 نقطة، كما وآتى منافسه إنتر ميلان في المركز الثامن برصيد 8 نقاط في الدوري الإيطالي (الكالتشيو) الممتاز لكرة القدم.