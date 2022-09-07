الأربعاء, سبتمبر 7, 2022
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رياضة

تشكيلة بايرن ميونخ الضاربة أمام إنتر ميلان في دوري الأبطال

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة بايرن ميونخ أمام إنتر ميلان في دوري الأبطال watanserb.com
تشكيلة بايرن ميونخ أمام إنتر ميلان في دوري الأبطال
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وطن – تشهد تشكيلة بايرن ميونخ البافاري الألماني، تواجد العديد من اللاعبين المميزين، استعداداً لملاقاة إنتر ميلان الإيطالي، الأربعاء، في منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، داخل ملعب (سان سيرو).

تشكيلة بايرن ميونخ ضد إنتر ميلان

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الألماني الشاب يوليان ناغلسمان، المباراة بتشكيلة أساسية أمام المستضيف للمواجهة إنتر ميلان على ميدانه، كما يلي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

دفاع البافاري: ماتياس دي لخيت، بنجيامين بافار، لوكاس هيرنانديز، ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: جوشوا كيميش، كينغسلي كومان، مارسيل سابيتزر، سيرجى جنابرى.

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مركز الهجوم: ساديو ماني، توماس مولر.

تشكيلة إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ

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كما وسيلعب المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام الفريق الضيف بايرن ميونخ الألماني، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

دفاع التشكيلة: ميلان شكرينيار، راؤول بيلانوفا (روبن جوسينس)، فيديريكو ديماركو، دينزل دومفريس.

خط الوسط: هنريخ مخيتاريان، هاكان تشالهان أوغلو، نيكولو باريلا، كريستيان أسلاني.

مركز الهجوم: لاوتارو مارتينيز، إدين دجيكو (روميلو لوكاكو).

التعليق على المباراة

كما ومن المقرر أن يُعلق على أحداث مباراة بايرن ميونخ (البافاري)، أمام نظيره إنتر ميلان (النيراتزوري)، في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-20233، على القناة (beIN Sports HD2)، الرياضية القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي.

كما وتشير التوقعات إلى احتمالية فوز الفريق الضيف بايرن ميونخ على إنتر ميلان صاحب الأرض بنسبة 54%، على عكس الأخير الذي جاءت احتمالية فوزه بالمباراة بنسبة 24% أمام جماهيره داخل المدرجات.

ترتيب الفريقين في الدوري الممتاز

وجاء فريق بايرن ميونخ في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 11 نقطة، كما وآتى منافسه إنتر ميلان في المركز الثامن برصيد 8 نقاط في الدوري الإيطالي (الكالتشيو) الممتاز لكرة القدم.

المصدروطن + صفحة بايرن ميونخ + إنتر ميلان
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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