الأربعاء, سبتمبر 7, 2022
الرئيسيةاقتصادبلومبرغ: توافق كبير داخل الحكومة المصرية على تخفيض قيمة الجنيه.. متى سيتم...
اقتصادتقارير

بلومبرغ: توافق كبير داخل الحكومة المصرية على تخفيض قيمة الجنيه.. متى سيتم ذلك؟!

كتب باسل النجار
قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار watanserb.com
قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار
- Advertisement -
- Advertisement -

وطن– كشفت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد بأن بلادها منفتحة على فكرة الإدارة الأكثر مرونة لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.

وقالت “السعيد” في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، إن حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تُفضل حالياً سعر الصرف المرن للجنيه، في إشارة إلى عدم ثبات القيمة من أجل دعم اقتصادها الذي يتعرض للضغوط نتيجة الهجوم الروسي على أوكرانيا، وهو ما يؤشر لقرب صدور قرار بالتعويم.

وبحسب “بلومبرغ”، فقد سمحت السلطات لقيمة الجنيه بالتراجع بشكلٍ حاد في مارس/آذار 2022، بعد الحفاظ على استقرار سعره مقابل الدولار الأمريكي لنحو عامين.

وأشارت الوكالة إلى إيمان المستثمرين والاقتصاديين بضرورة خفض قيمة العملة المصرية أكثر حتى تعكس القيمة الحقيقية للجنيه، في حين أنها انخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من 18% حتى الآن خلال عام 2022.

مصدر مصري يكشف عن قرارات صادمة قريباً ستشعل سعر الدولار مقابل الجنيه!

وقالت الوكالة إنه بينما دخلت في الحكومة مفاوضات للحصول على قرضٍ جديد من صندوق النقد الدولي، يستعد المستثمرون لجولةٍ ثانية من انخفاض قيمة العملة.

الحكومة المصرية متوافقة على سعر مرن للجنيه

- Advertisement -

وفي هذا السياق، قالت “السعيد” التي ترأس حالياً صندوق مصر للثروة السيادية.:”هناك توافق داخل الحكومة على أن سعر الصرف المرن للجنيه سيكون أفضل من أجل الاقتصاد”.

ووفقا للوكالة، فإن أن حظوظ مصر قد تبدلت اليوم بعد أن كانت السوق الناشئة المفضلة للكثيرين في وقتٍ من الأوقات، حيث ضخ الأجانب مليارات الدولارات على سوق الدين المصرية، بعد أن جذبتهم بفضل ارتفاع أسعار فائدتها، واستقرار الجنيه، وسجلها الحافل بالخطوات الصديقة للسوق.

مستقبل العملة المصرية

- Advertisement -

ونقلت الوكالة عن الاقتصادي جان-ميشيل صليبة، من بنك أوف أمريكا، قوله: “هناك حاجة إلى برنامج كبير وطموح من صندوق النقد الدولي. ونفترض أن مصر ستتحول إلى نظام مرن لأسعار صرف العملة تحت مظلة برنامج تابع للصندوق”.

وأضاف “صليبة”: “تتطلب احتياجات التمويل الخارجي الكبيرة توفير مرونةٍ أكبر لسعر صرف الدولار/الجنيه. وتعتبر مرونة سعر الصرف أساسيةً من أجل المساعدة في تقليص عجز الحساب الجاري للبلاد خلال الفترة المقبلة”..

زيادة الإيرادات

وفي هذا السياق، أوضحت هالة السعيد أن “الحكومة تعمل جاهدةً لزيادة إيراداتها من النقد الأجنبي” ببذل الجهود لدعم الصادرات، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات المغتربين من خارج البلاد.

يشار إلى أن بنك أوف أمريكا كان قد قدر احتياجات مصر الإجمالية من التمويل الخارجي لعام 2023 بنحو 58 مليار دولار، أي نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وافترض البنك أن بإمكان الحكومة الحصول على 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على مدار ثلاث سنوات بموجب برنامج تسهيلات الصندوق الممدد.

المصدربلومبرغ ،رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

أبو الفتوح يكتب وصيته الأخيرة من السجن.. وسياسيون يتعاطفون معه ويقدمون طلباً للسيسي

اقتصاد

سعر الدولار في السودان الأربعاء 7 سبتمبر 2022.. الجنيه الإسترليني يهوي لمستوى صادم!

الهدهد

الجيش المصري يكشف عن إنجاز جديد ويعلن افتتاح مطعم كبدة “الاختيار”!(شاهد)

اقتصاد

السودان.. سعر الدولار يعاود الارتفاع بشكل مفاجئ بعد الهبوط في السوق السوداء

حياتنا

فيديو مؤثر جداً.. لحظة وفاة مصري أثناء صلاة الفجر في مسجد بالغردقة

حياتنا

مصر.. قطعت عضو زوجها الذكري أثناء العلاقة الحميمية لأنه رفض لها هذا الطلب!

الهدهد

مصر تدرس وقف القطار الكهربائي بعد شهرين فقط من تشغيله.. والسبب “صادم”

اقتصاد

مصدر مصري يكشف عن قرارات صادمة قريباً ستشعل سعر الدولار مقابل الجنيه!

اقتصاد

اليورو يسجل أقصى هبوط أمام الدولار في 20 عاماً

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022.. انخفاض كبير في سعر اليورو والإسترليني

الهدهد

فيديو مقتل فتاة المنوفية أماني الجزار وقاتلها ينتحر بنفس السلاح (شاهد)

الهدهد

خلال بث مباشر.. لحظة وفاة قيادي مصري خلال فعالية شعبية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ضحية تتعلق بخاطفها بعد ان احتجزها واغتصبها طيلة سبع سنوات (صور)

تشكيلة بايرن ميونخ الضاربة أمام إنتر ميلان في دوري الأبطال

جرده من ملابسه.. مشاهد قاسية لمُسلح يعذب طفلاً سودانياً في ليبيا! (فيديو)

باحث شرعي سعودي يشكك في فضل صيام عرفة.. وتفاعل كبير مع تصريحاته الصادمة (فيديو)

بث مباشر برشلونة ضد فيكتوريا في دوري أبطال أوروبا 2022-2023

دراسة: تقاسم الأعمال المنزلية بين الزوجين تزيد من الرغبة الجنسية لدى النساء

قرار صادم من القضاء المصري ضد راقصات شهيرات لإثارتهن الحضور جنسياً!

فضيحة بالفيديو.. القبض على 40 سائحا أردنيا في كينيا أثناء قيامهم بالتسول!

بالصور..أشهر الفنادق المسكونة في الولايات المتحدة

تطبيق جديد يتعرف على عدوى كوفيد-19 عن طريق الصوت

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC