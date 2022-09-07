بالصور..أشهر الفنادق المسكونة في الولايات المتحدة

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وطن– عرضت مجلة “باست لايف” الأمريكية، صورا لأشهر الفنادق المسكونة في الولايات المتحدة.

وتقول الشائعات أن هذه الأماكن مليئة بالأشباح ولها ماض مرعب.

فندق جيروم جراند في جيروم، أريزونا

تم بناء هذا الفندق التاريخي في أريزونا في أوائل القرن العشرين، وكان في الأصل مستشفى رئيسيًا.

علاوة على ذلك، يشتكى ضيوف الفندق دائما من صعوبة التنفس، والسعال الشديد وضوضاء غريبة صادرة من غرف النوم المختلفة، كما جاء في موقع الفندق على الإنترنت.



فندق ألجونكوين في مدينة نيويورك

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تم بناء هذا الفندق في عام 1902. وكان بمثابة وجهة لنخبة المدينة، ولا يزال مكانا أساسيًا في المدينة حتى يومنا هذا.

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وسمع الموظفون ونزلاء الفندق العديد من الأصوات الغريبة المتأتية من غرف مختلفة.



فندق Olde Harbour في سافانا، جورجيا

يعد فندق The Olde Harbour Inn أحد أقدم العقارات في ولاية جورجيا. وتقول الأسطورة إنه موطن لشخص اسمه هانك.

ينص موقع الفندق على الويب “أبلغ الضيوف عن شم رائحة دخان السيجار عندما لم يكن هناك مدخنون، كما شهدوا أشياءً تتحرك من مكانها، وسقوط عملات معدنية على الأرض، وغيرها من الأشياء المخيفة.”

فندق هوليوود روزفلت في لوس أنجلوس، كاليفورنيا

تقول الشائعات إن روح الفنانة العالمية مارلين مونرو لا تزال تتجول في فندق The Hollywood Roosevelt في لوس أنجلوس، حيث أقيمت هناك خلال حياتها المهنية المبكرة.

وكان قد خصص الفندق جناحًا كاملاً لها. ويزعم النزلاء أنهم رأوها تظهر في مرآة الغرفة.

فندق دريسكيل في أوستن، تكساس

تم بناء هذا الفندق في أوستن تكساس. وتمت تسميته على اسم جيسي دريسكيل في ثمانينيات القرن التاسع عشر، وهو رجل يتمتع بسمعة سيئة باعتباره من دعاة الحرب.

كما يقول معظم النزلاء إنهم رأوا هذا الشخص وهو يدخن السيجار ويقامر طوال الليل.



فندق ستانلي في إستس بارك، كولورادو

بعد أن زار الكاتب ستيفن كينج هذا الفندق وراوده كابوس مرعب (من النوع الذي تستيقظ فيه في بركة من العرق)، أشار فيما بعد إلى أنه كان في الواقع مصدر إلهامه لكتابة قصة شهيرة.

ولكن حتى قبل مجيئه، كان للفندق ماض مخيف. كان هناك انفجار غاز مميت هناك في عام 1911، والذي يقول الناس إنه تسبب في اندلاع موجة من الأشباح الغاضبة والانفجارات والأحداث الغريبة.

فندق Monteleone في نيو أورلينز، لويزيانا

تشتهر نيو أورلينز بمشهدها الثقافي الغني وطعامها الرائع وموسيقاها الرائعة وتاريخها العميق.

ويعد فندق Monteleone الذي يبلغ من العمر 135 عامًا، أحد أكثر الفنادق المرعبة في ولاية نيو أورلينز بأكملها.