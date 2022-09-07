الأربعاء, سبتمبر 7, 2022
الرئيسيةالهدهدإيران تستخدم تقنية التعرف على الوجه لمعاقبة النساء اللاتي يخالفن قانون الحجاب
الهدهد

إيران تستخدم تقنية التعرف على الوجه لمعاقبة النساء اللاتي يخالفن قانون الحجاب

كتب معالي بن عمر
امرأة محجبة تمشي في أحد شوارع طهران watanserb.com
امرأة محجبة تمشي في أحد شوارع طهران
- Advertisement -
- Advertisement -

وطن-أعلن نظام طهران، أنه سيستخدم التكنولوجيا في وسائل النقل العام لفرض تشريعات أكثر تقييدًا على ملابس النساء والتي أدت بالفعل إلى الاعتقالات والعنف والاعترافات القسرية.

وتخطط الحكومة الإيرانية بحسب ما نشرته صحيفة “إل دياريو” الإسبانية، لاستخدام تقنية التعرف على الوجه في وسائل النقل العام لتحديد النساء اللواتي لا يمتثلن لقانون جديد صارم يقضي بارتداء الحجاب، حيث يواصل النظام إجراءاته العقابية القاسية على الملابس النسائية.

“تلغراف”: مضيفات الخطوط الفرنسية يرفضن الحجاب في إيران .. والسبب !!

كما أعلن سكرتير وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإيرانية، محمد صالح هاشمي كلبايكاني، في مقابلة أُجريت معه مؤخرًا، أن الحكومة تخطط لاستخدام تقنيات المراقبة ضد النساء في الأماكن العامة، امتثالًا لمرسوم جديد أقره الرئيس ابراهيم رئيسي، الذي يقيد ملابس النساء، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

اعتقالات واعترافات قسرية

تم التوقيع على المرسوم في 15 أغسطس / آب، بعد شهر من اليوم الوطني للحجاب والعفة، الذي تم الاحتفال به في 12 يوليو / تموز المنقضي، وأدى إلى احتجاجات في جميع أنحاء البلاد من قبل نساء نشرن مقاطع فيديو في الشوارع والحافلات والقطارات عارية الرأس. وفي الأسابيع الأخيرة، ردت السلطات الإيرانية بوابل من الاعتقالات والاحتجاز والاعترافات القسرية.

لهذا السبب رفضت بطلة أمريكيّة ارتداء الحجاب في إيران«شاهد»

يقول أزاده أكبري، الباحث في جامعة توينتي في هولندا: “لطالما عبّرت الحكومة الإيرانية عن فكرة استخدام التعرف على الوجه لتحديد الأشخاص الذين يخالفون القانون”.

- Advertisement -

وأضاف: “النظام يجمع بين الأشكال العنيفة والقديمة للسيطرة الشمولية المتخفية في شكل تقنيات جديدة”.

هذا وأصبح الحجاب، وهو غطاء للرأس ترتديه العديد من النساء المسلمات إلزامياً في إيران بعد ثورة 1979. ولكن في العقود التي تلت ذلك، تجاوزت النساء حدود اللباس المنصوص عليه.

استخدام تقنية جديدة تتعرف على المتمردات على إجبارية ارتداء الحجاب
استخدام تقنية جديدة تتعرف على المتمردات على إجبارية ارتداء الحجاب
- Advertisement -

يُذكر أنه قد تم التعرف على بعض النساء اللواتي تم القبض عليهن لتحدّيهن المرسوم الجديد، بعد نشر مقاطع فيديو يَظْهَرُ فيها تعرضهن للتحرش من قبل ركاب آخرين في وسائل النقل العام، بسبب عدم ارتدائهن للحجاب بشكل صحيح.

وكانت واحدة منهن تدعى سيبيده راشنو، وتبلغ من العمر 28 عامًا. وبحسب مجموعة حقوق الإنسان Hrana، فإن راشنو تعرضت للضرب بعد اعتقالها. بالإضافة إلى ذلك، أجبروها على الاعتذار على شاشة التلفزيون للراكب الذي تحرش بها والذي تم طرده بعد ذلك من المواصلات العامة دفاعًا عن الشابة.

إيران تقيل سفيرها في بريطانيا من منصبه بسبب حادثة “الحجاب”.. ما القصة؟!

راشنو ليست أول شخص يتعرض لاعتداء عنيف بعد نشر مقطع فيديو على الإنترنت. في عام 2014، حُكم على ستة إيرانيين (ثلاثة رجال وثلاث نساء) بالسجن لمدة عام و 91 جلدة، عندما تجاوز مقطع الفيديو الذي ظهروا فيه وهم يرقصون على أنغام أغنية “هابي” لفاريل ويليامز في طهران، 150 ألف مشاهدة.

بنك البيانات البيومترية

منذ عام 2015، أدخلت الحكومة الإيرانية تدريجياً بطاقات هوية بيومترية تتضمن شريحة تخزن معلومات مثل صور قزحية العين وبصمات الأصابع والوجه. ويشعر الباحثون بالقلق من أن هذه المعلومات تُستخدم الآن مع تقنية التعرف على الوجه لتحديد الأشخاص الذين ينتهكون قواعد اللباس الإلزامية، سواء في الشوارع أو في الفضاء الإلكتروني.

نجمة إيرانية تتحوّل إلى رجل بعمر الـ”52 عاماً” (شاهد كيف كانت قبل وكيف أصبحت)

من جهته، يقول أكبري: “يوجد الكثير من سكان إيران بالفعل في قاعدة البيانات الحيوية الوطنية هذه، حيث تعتمد العديد من الخدمات العامة الآن على المعرفات البيومترية، لذا فإن الحكومة لديها القدرة على الوصول إلى جميع الوجوه. كما يعرفون الأماكن التي يعيش فيها الناس ويمكنهم العثور عليهم بسهولة. علاوة على ذلك، يمكنهم أيضًا التعرف على الشخص الذي يقوم بنشر الفيديو الخاص به في ثوانٍ “.

نظام ابراهيم رئيسي يجبر النساء والشابات على ارتداء الحجاب
نظام ابراهيم رئيسي يجبر النساء والشابات على ارتداء الحجاب

ولفت” “من خلال القيام بذلك، تؤكّد الحكومة  على نقطة واحدة، لا تعتقد أن شيئًا صغيرًا يحدث في الحافلة سيتم نسيانه. نحن نعلم من أنت وسنجدك وستعاني من العواقب”.

في ذات السياق، تقول أنابيل سريبيرني، الأستاذة الفخرية في مركز الدراسات الإيرانية بجامعة سواس في لندن: “لإبراهيم رئيسي أيديولوجية معينة، فبدلاً عن مواجهة المشاكل الاقتصادية والبيئية هائلة، والتضخم الذي قد يصل إلى نسبة 50٪، اختارت الحكومة الإيرانية التركيز على القضايا النسائية”.

وأفادت: “أعتقد أن هذه الاجراءات جزء لا يتجزأ من حكومة ضعيفة، لا تريد التعامل مع المشكلات الاقتصادية والبيئية والبنية التحتية الضخمة. والنساء يعتبرن هدفًا سهلاً بالنسبة لها”.

“أطلق النار في قلبها” .. أب إيراني ينتقم من ابنته المراهقة بطريقة وحشية (شاهد)

المصدرإل دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

صور لزلزال إيران المدمر

حياتنا

“أطلق النار في قلبها” .. أب إيراني ينتقم من ابنته المراهقة بطريقة وحشية (شاهد)

الهدهد

جدل الحجاب.. الأزهر الشريف ودار الإفتاء يشتبكان مع فتوى الهلالي “المثيرة”

الهدهد

سعد الدين الهلالي :”الحجاب ليس فرضا والنساء بعهد الرسول كانت حرة طليقة”

الهدهد

يعقوب بوشهري وفضيحة قناة “الحدث”.. نام شاعرا واستيقظ عالما نوويا تم اغتياله!

تقارير

مسؤول سعودي لـ”وول ستريت”: “ما دامت حماس تحتمي بإيران فسنحتمي بإسرائيل”

حياتنا

حلا شيحة تصدم جمهورها وتظهر بدون حجاب في دبي! (صورة)

الهدهد

غضب في سلطنة عمان بسبب صور في كتب الأطفال الدراسية .. ما الذي أثار حفيظة العُمانيين! (شاهد)

الهدهد

عارضة الأزياء بيلا حديد تدعم مسلمات الهند وتدافع عن حجابهنّ الذي يُضربن بسببه (شاهد)

الهدهد

تلفزيون الجزائر يسمح لمذيعة محجبة بإلقاء نشرة الأخبار .. تحوّل كبير لأول مرة منذ الاستقلال (فيديو)

الهدهد

طواف الخليفي .. قصة مُهندسة تونسية رفضوا توظيفها بسبب حجابها! (صور)

الهدهد

مفتي سلطنة عمان يوجه رسالة خاصة للطالبة الهندية المسلمة التي تصدّت للهندوس

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

وفاة فهد الرجعان.. تساؤلات حول مصير قضايا فساده وتذكير بفضيحة ابنته

فيديو لـ تركي آل الشيخ يضرب مواطنا في وجود الشرطة يشعل مواقع التواصل

إنجي خوري تلاحق أدهم نابلسي ليتزوج منها.. لن تتخيل ما فعلته! (شاهد)

تفاصيل جديدة عن عقد مبابي الفلكي مع باريس سان جيرمان

أبو الفتوح يكتب وصيته الأخيرة من السجن.. وسياسيون يتعاطفون معه ويقدمون طلبا للسيسي

سعودي غاضب من هدم منزله.. “لن استرحم لا الملك ولا ولي عهده وموعدنا يوم الموقف العظيم” (شاهد)

خطوة متميزة..يخت بقيمة 30 مليون دولار يقوم بتركيب خدمة إنترنت شركة إيلون ماسك

ندى الكامل تتجاوز انفصالها عن عمر كمال بوصلة رقص على صوت سعد لمجرد!

شهيد في طوباس .. وجيش الاحتلال يستعد لاغتيال مطلوبين بالضفة من الجو

معرض عمان الدولي للكتاب.. موقف محرج وفضيحة بطليهما وزير الأوقاف ووزيرة الثقافة!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC