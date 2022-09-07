إقالة توخيل من تدريب تشيلسي وهذا هو المرشح البديل

وطن – أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، عن إقالة المدرب الألماني توماس توخيل 49 عاماً، بعد خسارة الفريق في مستهل مشواره في منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023 أمام دينامو زغرب الكرواتي بهدف نظيف دون رد.

تشيلسي وإقالة توخيل

وقال نادي تشيلسي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيه: ” نيابة عن الجميع في نادي تشيلسي، يود النادي أن يسجل امتنانه لتوماس وموظفيه على كل جهودهم خلال فترة وجودهم مع الفريق”.

Chelsea Football Club part company with Thomas Tuchel. — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 7, 2022

كما وأضاف النادي، ” سيحظى توماس توخيل مكانة في تاريخ نادي تشيلسي، بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي في الفترة الماضية التي قضاها هنا”.

توماس توخيل والمرشح البديل

ويعد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي من المدربين المرشحين لتولي مهمة تدريب نادي تشيلسي (البلوز)، خلفاً لتوماس توخيل.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن مع نهاية الموسم المنصرم، إقالة المدرب بوتشيتينو من تدريب الفريق الباريسي، وتولي الفرنسي كريستوف غالتيير كبديل عنه مع بداية هذا الموسم، عقب فشله في تحقيق هدف النادي وهو التتويج بدوري أبطال أوروبا على مرتين.

🚨🚨 مات لو – التليغراف | • لم يفعل توماس توخيل شيئًا كبيرًا لإثبات التزامه مع تشيلسي على المدى البعيد. • علنًا رغبة توخيل كانت واضحة هي البقاء في تشيلسي لأطول فترة ممكنة لكن داخليًا أثار سلوكه و مواقفه العديد من الشكوك. pic.twitter.com/x3qqc8vXdx — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) September 7, 2022

لكن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، أنهى الموسم الماضي. قبل إعلان إقالته بحصد لقب الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، مع فريق باريس سان جيرمان ال10 في تاريخ مسيرة النادي.

كما ويضاف إلى قائمة المرشحين كذلك، النرويجي أوله غونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد السابق، كخيار محتمل لتولي هذه المهمة. بعد إقالته الموسم الماضي من قبل إدارة الشياطين الحمر. والإنجليزي جراهام بوتير مدرب نادي برايتون الحالي.

ألقاب توخيل مع تشيلسي

وتولى الألماني توماس توخيل تدريب نادي تشيلسي الإنجليزي (البلوز)، عام 2021. خلفاً للمدرب فرانك لامبارد المدير الفني لفريق إيفرتون الحالي.

🚨 مسيرة توخيل مع نادي تشيلسي : – 🏟 (100) مباراة

– ✅ (60%) نسبة انتصارات

– 🏆 دوري ابطال اوروبا

– 🏆 كاس العالم للاندية

– 🏆 السوبر الاوروبي

– 🌟 جائزة افضل مدرب في العالم

– 🌟 جائزة افضل مدرب في اوروبا pic.twitter.com/SSdqnaupKr — سهم ★ (@1SMi_) September 7, 2022

وتوج مع الفريق اللندي ب3 ألقاب على الصعيد الأوروبي. وهي دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، لكنه فشل على صعيد حصد البطولات المحلية أكثر من مرة الموسم الماضي.

ويحتل فريق تشيلسي المركز السادس من ترتيب منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم. برصيد 10 نقاط، كما وبفارق 5 نقاط عن المتصدر آرسنال برصيد 15 نقطة.