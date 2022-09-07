أنشيلوتي يكشف طبيعة إصابة بنزيما ويُعلق على أداء هازارد

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وطن – كشف الإيطالي ماركو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، عن طبيعة إصابة الفرنسي كريم بنزيما قائد الفريق الملكي، خلال مواجهة الفريق أمام سيلتك الأسكتلندي في أولى مباريات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وقال المدرب أنشيلوتي في تصريح صحفي عقب مباراة ريال مدريد أمام سيلتك الأسكتلندي، بشأن إصابة بنزيما، ” ربما تكون مجرد آلام، لكن لا يبدو شيئاً مقلقاً”.

إصابة بنزيما

وأضاف، ” بنزيما سيخضع للفحوصات الحاسمة، الأربعاء بهدوء”.

ولكن صحيفة (ماركا) الإسبانية، كشفت عن التشخيص المبدئي للنجم الفرنسي بنزيما، ” إصابة بنزيما بشكل مبدئي غير مطمئنة وستحمل أخبار سيئة للفريق الملكي”.

🚨 ماريو كورتيغانا | إصابة بنزيما في الركبة. هناك تفاؤل، لكن الأطباء ليسوا متأكدين لأن الوقت مبكر. الشيء الأكثر منطقية هو انتظار التأكيدات قبل استخلاص النتائج التي قد تكون متسرعة. pic.twitter.com/2tmgQ0zRmW — ABBAS (@Abbasmoha_2) September 6, 2022

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وذكرت الصحيفة، ” بنزيما يعاني من الإنزعاجات في منطقة الركبة اليمنى، وحاول تحمل ذلك في المباراة، إلا أنه بعد دقائق فضل المغادرة واستبداله. لكن لم تكشف الصحيفة عن مدة غيابه”.

كما وخرج نجم ريال مدريد بنزيما متأثراً بإصابته في الدقيقة ال27، في أولى مشاركته في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 للموسم الجديد.

هازارد الحاسم

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وفي سياق آخر، علق الإيطالي أنشيلوتي على أداء نجمه البلجيكي إيدين هازارد. صانع الهدف الثاني ومسجل الثالث للفريق الملكي، ” لم يمر هازارد دون أن ألاحظه، فقد كان حاسماً في المباراة”.

🗣️ فرناندو بورغوس (أوندا سيرو): "إصابة بنزيما تبدو وكأنها في عضلة الركبة، تلك التي تربط الركبة بالظنبوب". pic.twitter.com/Huv1kUfoTV — BlancosGlobal (@Blancos_Global) September 6, 2022

كما وأردف، ” الشوط الأول عاني الفريق من الضغط عليه من قبل الفريق المنافس سيلتك. وهذا أمر طبيعي، إلا أن الشوط الثاني عبارة عن حفل استعراضي”.

دوري أبطال أوروبا 2022-2023

وحقق فريق ريال مدريد (الملكي)، الفوز النظيف على منافسه سيلتك الأسكتلندي بثلاثية نظيفة دون رد في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ويتصدر الفريق الملكي الأبيض جدول ترتيب مجموعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023. برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع شاختار دونيسك الأوكراني الذي جاء في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط حتى الآن.