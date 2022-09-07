الأربعاء, سبتمبر 7, 2022
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رياضة

أنشيلوتي يكشف طبيعة إصابة بنزيما ويُعلق على أداء هازارد

كتب فارس أبو شيحة
أنشيلوتي يكشف عن طبيعة إصابة بنزيما في دوري أبطال أوروبا watanserb.com
أنشيلوتي يكشف عن طبيعة إصابة بنزيما في دوري أبطال أوروبا
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وطن – كشف الإيطالي ماركو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، عن طبيعة إصابة الفرنسي كريم بنزيما قائد الفريق الملكي، خلال مواجهة الفريق أمام سيلتك الأسكتلندي في أولى مباريات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وقال المدرب أنشيلوتي في تصريح صحفي عقب مباراة ريال مدريد أمام سيلتك الأسكتلندي، بشأن إصابة بنزيما، ” ربما تكون مجرد آلام، لكن لا يبدو شيئاً مقلقاً”.

إصابة بنزيما

وأضاف، ” بنزيما سيخضع للفحوصات الحاسمة، الأربعاء بهدوء”.

ولكن صحيفة (ماركا) الإسبانية، كشفت عن التشخيص المبدئي للنجم الفرنسي بنزيما، ” إصابة بنزيما بشكل مبدئي غير مطمئنة وستحمل أخبار سيئة للفريق الملكي”.

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وذكرت الصحيفة، ” بنزيما يعاني من الإنزعاجات في منطقة الركبة اليمنى، وحاول تحمل ذلك في المباراة، إلا أنه بعد دقائق فضل المغادرة واستبداله. لكن لم تكشف الصحيفة عن مدة غيابه”.

كما وخرج نجم ريال مدريد بنزيما متأثراً بإصابته في الدقيقة ال27، في أولى مشاركته في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 للموسم الجديد.

هازارد الحاسم

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وفي سياق آخر، علق الإيطالي أنشيلوتي على أداء نجمه البلجيكي إيدين هازارد. صانع الهدف الثاني ومسجل الثالث للفريق الملكي، ” لم يمر هازارد دون أن ألاحظه، فقد كان حاسماً في المباراة”.

كما وأردف، ” الشوط الأول عاني الفريق من الضغط عليه من قبل الفريق المنافس سيلتك. وهذا أمر طبيعي، إلا أن الشوط الثاني عبارة عن حفل استعراضي”.

دوري أبطال أوروبا 2022-2023

وحقق فريق ريال مدريد (الملكي)، الفوز النظيف على منافسه سيلتك الأسكتلندي بثلاثية نظيفة دون رد في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ويتصدر الفريق الملكي الأبيض جدول ترتيب مجموعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023. برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع شاختار دونيسك الأوكراني الذي جاء في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط حتى الآن.

المصدروطن + كوورة + ماركا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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