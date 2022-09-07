أبو الفتوح يكتب وصيته الأخيرة من السجن.. وسياسيون يتعاطفون معه ويقدمون طلبا للسيسي

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وطن– كتب المرشح الرئاسي المصري السابق، رئيس حزب “مصر القوية” عبدالمنعم أبو الفتوح، وصيته الأخيرة وأرسلها إلى الأسرة من محبسه الانفرادي.

جاء ذلك بعد تكرار تعرضه لأزمات صحية وتعمد إدارة السجن عدم تقديم الرعاية الطبية له.

وقال “أحمد”، ابن أبو الفتوح عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “أبويا في جواب النهاردة كتب وصيته وقال إن حالته الصحية كما هي، داعيا لله بحسن الخاتمة”.

نجل رئيس حزب مصر القوية #عبدالمنعم_أبو_الفتوح يقول إن والده كتب وصيته، بعد تجاهل مطالبه لتلقي العلاج واستمرار تدهور حالته الصحية pic.twitter.com/khEVhsWNfH — شبكة رصد (@RassdNewsN) September 7, 2022

وأضاف: “إحنا (نحن) أخدنا بكل الأسباب والسبل لرفع الظلم عنك ووقف الانتقام منك، وقتلك بدم بارد من ناس متعرفشي (لا تعرف) معنى الشرف، فاستودعناك الله أرحم الراحمين”.

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وختم أحمد داعيا لوالده المعتقل: “ربنا يلطف بيك وينجيك”.

وكان عدد من رؤساء الأحزاب وبعض أعضاء أمانة الحوار الوطني وحقوقيين وسياسيين وصحفيين وأساتذة جامعات ومثقفون من كافة التيارات الوطنية المصرية، قد أصدروا بيانا مشتركا ناشدوا فيه الرئيس الإفراج الصحي عن أبو الفتوح.

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وطالب هؤلاء، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للتدخل من أجل الإفراج الصحي عن أبو الفتوح.

#مصر.. رئيس تحرير جريدة المصريون: إذا توفي الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في السجن فالمتهم هو… #شاهد pic.twitter.com/xNwv0gPkcW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 7, 2022

وأشار بيان صادر عن مقدمي الطلب، إلى أن أبو الفتوح تعرض للعديد من الأزمات الصحية الطارئة، ما تسبب في تدهور حالته الصحية وبات عرضة للموت في أي لحظة.

وكانت قوات الأمن قد القت القبض على أبو الفتوح في فبراير 2018، ثم تقرر إخلاء سبيله في يونيو من العام الماضي بعد تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.

إلا أن النيابة العامة قررت حبسه على ذمة قضية أخرى، وتم إدراجه هو ونائبه (محمد القصاص) على قوائم الإرهاب.

لكي نستوعب معايير نظام الحكم في مصر اليوم، تذكر أن السيسي أصدر عفوا رئاسيا عن صبري نخنوخ، أشهر بلطجي أدانه القضاء، وعفوا عن محسن السكري الذي ذبح فنانة شهيرة وأدانه القضاء، وعفوا عن رجل أعمال دفع 2 مليون دولار لعملية الذبح، لكنه يرفض العفو عن المرشح الرئاسي عبد المنعم أبو الفتوح ! pic.twitter.com/o5tGRaIbWM — جمال سلطان (@GamalSultan1) September 7, 2022

وأصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، في مايو الماضي، حكمًا ضده بالسجن 15 عامًا بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.

وكان أبو الفتوح قد كشف خلال نظر قضيته قبل نحو أسبوع، عن تعرضه للقتل البطيء من إدارة سجن المزرعة لرفضها عمل الفحوص الطبية وعرضه على المستشفى رغم تعرّضه للعديد من الأزمات الصحية الفترة الأخيرة، وإصابته بالعديد من الجلطات مما أدى إلى انسداد الشرايين.

وأضاف أن حالته تتطلب ضرورة عمل مسح ذري وأشعة بالموجات فوق الصوتية والقسطرة لشرايين القلب بالإضافة إلى ضرورة إجراء عملية جراحية بالبروستاتا.

نجل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق: والدي كتب وصيته!

إنهم يقتلونه بالبطيء، فلن يفرج عنه ولو وقع المصريون جميعاً على طلب بالافراج عنه!

مش بيكبر للناس الا الكبير! — سليم عزوز (@selimazouz1) September 6, 2022

وأشار إلى عدم توفر هذه الاحتياجات في السجن، كما أن طبيب السجن يعجز عن القيام بأي فحوص لعدم وجود الأجهزة اللازمة، ويعجز عن كتابة توصية طبية بتلك الفحوص دون وجود تعليمات له بذلك، على حد ما كشفه أبو الفتوح.

وكان محامو أبو الفتوح قد تقدموا بطلبات لرئاسة الجمهورية وللنائب العام ولمصلحة السجون والمجلس القومي لحقوق الإنسان لمتابعة حالته الصحية.

رسالة محزنة من نجل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. والده تعرض لأربع نوبات قلبية في سجون #السيسى لكن السيسي يرفض نقله للعلاج في المستشفى.

ما هذا التوحش يا أهل #مصر وما هذه القسوة؟ أيها القارئ الكريم غير المصري احمد ربك كثيرا أنك لست مصريا وأن الله نجاك من بلد فيه تسعة أعشار الظلم! pic.twitter.com/Wkyr8xlyHd — د. محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) September 6, 2022

وطلبت هيئة المحكمة من الدفاع، تقديم طلب مكتوب لها، وهو ما حصل بالفعل، وقررت المحكمة أنها ستقوم بفحص الطلب واتخاذ اللازم وفقًا لمقدرتها.

وفي أغسطس الماضي، كشف “حذيفة”، ابن أبو الفتوح، عن تعرّض والده لأزمة قلبية ثالثة في 3 أغسطس، وقد كانت الثالثة خلال شهر.

وقال إن استجابة إدارة السجن اقتصرت خلالها على إعطائه جرعات من دواء موسع للشرايين القلبية، حتى استقرار حالته، بعد قرابة 3 ساعات.