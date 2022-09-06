هل تسكب زيت الطهي في الحوض؟ لا تفعل ذلك مرة أخرى لهذا السبب

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وطن-يرغب الكثير منا في التخلص من سوائل الطهي من خلال سكبها في حوض المطبخ، لكن لا أحد يعرف أن هذا التصرف يسبب العديد من المشاكل التي كان من السهل علينا تجنبها منذ البداية.

فيما يلي أوضحت مجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية، أهمية الامتناع عن ارتكاب مثل هذا التصرف في المطبخ.

لا شك في أنه السهل التخلص من هذه السوائل بهذه الطريقة المعتادة، فعملية سكب الزيوت في حوض مغسلة مطابخنا أو حتى المراحيض أمر طبيعي لمعظم الناس، بيد أنه من الأفضل تجنب ارتكاب مثل هذا العمل لأنه يتلف أنابيب حوض المغسلة ويكلف أموال باهظة لتعديله.

لماذا عليك أن تتجنب سكب زيت الطهي في الحوض

قلة من الناس يدركون الضرر الذي يمكن أن يسببه هذا الفعل، فهذه السوائل بمختلف أنواعها، يمكن أن تكون سببًا لمشاكل كبيرة في الأنابيب.

إليك ما يحدث عندما تستمر في سكب زيت الطهي في الحوض:

زيوت الطهي الساخنة لا تبقى في صورة سائلة بمرور الوقت

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بمجرد أن تبرد، تتحول زيوت الطهي إلى مادة صلبة في درجة حرارة الغرفة.فتتصلب الشحوم وتلتصق في النهاية بجدران أنابيب التصريف، بالإضافة إلى بقايا الطعام وغيرها من البقايا، التي يمكن أن تتجمد وتعلق في الأنابيب.

يمكن أن تكون كل هذه العناصر معًا في غضون أيام قليلة مسؤولة عن الروائح الكريهة، التي قد تنبعث من حوضك. ستؤدي هذه العناصر المتراكمة وغير المعالجة إلى انسداد حوض المطبخ بشكل دائم.

يمكن أن تتلف الأنابيب بسبب زيوت الطهي

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سواء كان زيت زيتون أو زبدة في حالة سائلة، فهذه المواد لا تمتزج بسهولة مع الماء. لن يكون التدفق البسيط للمياه كافيًا لتصريفها، لذلك سيتسبب سكبها في الحوض بتغطية الأنابيب، كما سوف تختلط هذه الزيوت مع جزيئات الطعام والشحوم والشعر وغيرها من البقايا، ما يكوّن انسداد في الأنابيب يصعب علاجه.

لا تكفي نفاثة بسيطة من الماء الساخن لإزالة الزيوت

إذا كنت تعتقد أنك ستتمكن بعد صب زيت الطهي في الحوض من شطفه من خلال سكب الماء الساخن وسائل غسيل، فضع في اعتبارك أن هذه المحاولة ليست فعالة وناجعة كما تتخيل

يمكنك أيضًا إعادة استخدام زيت الطهي بدلاً من رميه في الحوض.

قد يؤدي التخلص من الزيت المستخدم إلى تلف نظام الصرف الصحي المحلي. وعندما تصب نفايات الزيت في الحوض، فإنها تنتقل عبر خط الصرف الصحي وتختلط في النهاية مع مياه الصرف الصحي الرئيسية التي تحتوي على تركيز عالٍ من المواد الكيميائية.

هذا يعني أن الزيوت ستلتصق ببقايا الطعام والمواد والمنتجات الأخرى، التي لا يُفترض أن ينتهي بها المطاف في الأنابيب. وهكذا، ينتهي تراكم الأوساخ هذا بالالتصاق بجدران المجاري وخلق كتلة هائلة من النفايات الصلبة، ما يمنع تدفق مياه الصرف الصحي وإنشاء شبكات احتياطية للصرف الصحي. يمكن أن يكون لمثل هذه المشكلة تداعيات خطيرة على البيئة والصحة العامة.

يمكن حل هذه المشكلة عن طريق الاتصال بمتخصص يمكنه، عن طريق نفاثات الماء ذات الضغط العالي فك الأنابيب.

وفي النهاية، ضع في اعتبارك أن تصرفًا بسيطًا غير ضار حسب اعتقادك، مثل صب الزيت المستعمل في حوضك، قد يكون له تداعيات خطيرة على صحتك وبيئتنا.