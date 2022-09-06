الثلاثاء, سبتمبر 6, 2022
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هل تسكب زيت الطهي في الحوض؟ لا تفعل ذلك مرة أخرى لهذا السبب

كتب معالي بن عمر
احذر من سكب زيت الطهي في حوض المغسلة watanserb.com
احذر من سكب زيت الطهي في حوض المغسلة
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وطن-يرغب الكثير منا في التخلص من سوائل الطهي من خلال سكبها في حوض المطبخ، لكن لا أحد يعرف أن هذا التصرف يسبب العديد من المشاكل التي كان من السهل علينا تجنبها منذ البداية.

فيما يلي أوضحت مجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية، أهمية الامتناع عن ارتكاب مثل هذا التصرف في المطبخ.

لا شك في أنه السهل التخلص من هذه السوائل بهذه الطريقة المعتادة، فعملية سكب الزيوت في حوض مغسلة مطابخنا أو حتى المراحيض أمر طبيعي لمعظم الناس، بيد أنه من الأفضل تجنب ارتكاب مثل هذا العمل لأنه يتلف أنابيب حوض المغسلة ويكلف أموال باهظة لتعديله.

لماذا عليك وضع القهوة المطحونة في حوض المطبخ؟!

لماذا عليك أن تتجنب سكب زيت الطهي في الحوض

قلة من الناس يدركون الضرر الذي يمكن أن يسببه هذا الفعل، فهذه السوائل بمختلف أنواعها، يمكن أن تكون سببًا لمشاكل كبيرة في الأنابيب.

إليك ما يحدث عندما تستمر في سكب زيت الطهي في الحوض:

زيوت الطهي الساخنة لا تبقى في صورة سائلة بمرور الوقت

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بمجرد أن تبرد، تتحول زيوت الطهي إلى مادة صلبة في درجة حرارة الغرفة.فتتصلب الشحوم وتلتصق في النهاية بجدران أنابيب التصريف، بالإضافة إلى بقايا الطعام وغيرها من البقايا، التي يمكن أن تتجمد وتعلق في الأنابيب.

يمكن أن تكون كل هذه العناصر معًا في غضون أيام قليلة مسؤولة عن الروائح الكريهة، التي قد تنبعث من حوضك. ستؤدي هذه العناصر المتراكمة وغير المعالجة إلى انسداد حوض المطبخ بشكل دائم.

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حوض المغسلة
حوض المغسلة

يمكن أن تتلف الأنابيب بسبب زيوت الطهي

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سواء كان زيت زيتون أو زبدة في حالة سائلة، فهذه المواد لا تمتزج بسهولة مع الماء. لن يكون التدفق البسيط للمياه كافيًا لتصريفها، لذلك سيتسبب سكبها في الحوض بتغطية الأنابيب، كما سوف تختلط هذه الزيوت مع جزيئات الطعام والشحوم والشعر وغيرها من البقايا، ما يكوّن انسداد في الأنابيب يصعب علاجه.

لا تكفي نفاثة بسيطة من الماء الساخن لإزالة الزيوت

إذا كنت تعتقد أنك ستتمكن بعد صب زيت الطهي في الحوض من شطفه من خلال سكب الماء الساخن وسائل غسيل، فضع في اعتبارك أن هذه المحاولة ليست فعالة وناجعة كما تتخيل

هل يمكن أن يكون لأدوات المطبخ آثار سلبية على الصحة؟

يمكنك أيضًا إعادة استخدام زيت الطهي بدلاً من رميه في الحوض.

قد يؤدي التخلص من الزيت المستخدم إلى تلف نظام الصرف الصحي المحلي. وعندما تصب نفايات الزيت في الحوض، فإنها تنتقل عبر خط الصرف الصحي وتختلط في النهاية مع مياه الصرف الصحي الرئيسية التي تحتوي على تركيز عالٍ من المواد الكيميائية.

هذا يعني أن الزيوت ستلتصق ببقايا الطعام والمواد والمنتجات الأخرى، التي لا يُفترض أن ينتهي بها المطاف في الأنابيب. وهكذا، ينتهي تراكم الأوساخ هذا بالالتصاق بجدران المجاري وخلق كتلة هائلة من النفايات الصلبة، ما يمنع تدفق مياه الصرف الصحي وإنشاء شبكات احتياطية للصرف الصحي. يمكن أن يكون لمثل هذه المشكلة تداعيات خطيرة على البيئة والصحة العامة.

تراكم سوائل الطهي يضر بالانابيب وتصعب عملية إزالتها
تراكم سوائل الطهي يضر بالانابيب وتصعب عملية إزالتها

يمكن حل هذه المشكلة عن طريق الاتصال بمتخصص يمكنه، عن طريق نفاثات الماء ذات الضغط العالي فك الأنابيب.

وفي النهاية، ضع في اعتبارك أن تصرفًا بسيطًا غير ضار حسب اعتقادك، مثل صب الزيت المستعمل في حوضك، قد يكون له تداعيات خطيرة على صحتك وبيئتنا.

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المصدرسانتي بلوس ماغ-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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