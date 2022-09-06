الثلاثاء, سبتمبر 6, 2022
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حياتنا

معلم سعودي يلعب “البلوت” مع تلاميذه في المدرسة.. فيديو أثار ضجة

كتب خالد السعدي
معلم يلعب البلوت watanserb.com
معلم يلعب البلوت مع تلاميذه في إحدى المدارس السعودية
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وطن – انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجمتاعي في السعودية، أظهر معلما وهو يلعب “البلوت” مع تلاميذه في إحدى المدارس.

وأظهر الفيديو، المعلم وهو يشارك تلاميذه اللعب بينما يقوم أحدهم بتصويره.

وقد شمل المقطع صورة عن إنذار قيل إنه وُجه للمعلم نتيجة هذه الممارسة.

أثار هذا المقطع حالة من الجدل في السعودية، فرد المعلم على ذلك بالقول: “كانت فسحة والكل في الساحة وكنت أدور على الفصول عشان أتاكد إن الكل نزل للساحه”.

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وأضاف: “لقيت الحلوين ذولي يلعبون فشاركتهم في اللعبه وتصور المقطع ونزل في اكثر من مكان ولما نزلته في حسابي فجأه الكل يتكلم عنه ووصل تريند”.

طالبوا بفصله من الوظيفة

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بين النشطاء، حدثت حالة من الانقسام، بين اعتبره محاولة من المعلم للتقرب من التلاميذ.

بينما هاجمه آخرون على فعلته وطالبوا بفصله من وظيفته، واعتبروا ذلك يُسقط هيبة المعلم.

والبلوت تعتبر من أشهر ألعاب الورق في السعودية، وتضم أربعة لاعبين، يجلس كل اثنان مقابل بعضهما ويشكّلان فريقًا.

ومهمة كل فريق محاولة كسب أكبر عدد من النقاط عن طريق جمع أكبر عدد من الأكلات.

وتستخدم في اللّعبة مجموعة واحدة من أوراق اللّعب (32 ورقة) وتستبعد ورقتا الجوكر والأرقام من 2 إلى 6.

في البداية، توزَّع 5 أوراق لكل لاعب، ويكون اتجاه التوزيع بعكس عقارب الساعة -من اليمين إلى اليسار-، ثم تكشف ورقة على الأرض تسمى “المشترى”، يحدد من خلالها نوع اللّعب؛ صن أو حكم.

والهدف من عملية الشراء هو تحديد نوع اللعب والحصول على ورقة المشترى، تبدأ هذه العمليّة من عند اللّاعب الجالس على يمين الموزّع، وتكون أمامه الخيارات الآتية: صن (اللّعب دون طرنيب)، أو حكم (اختيار نوع الورقة المكشوفة كطرنيب)، أو (بس: التّمرير دون أيّ طلب).

دينيا، دائما ما تُحاط تلك اللعبة بالكثير من الجدل كونها وُصفت بأنها محرمة من قبل بعض المشايخ في السعودية.

ففي وقت سابق، أكد أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، أنه لا يجوز لعب البلوت إذا كان بمبالغ نقدية على سبيل التعويض.

وأضاف أنه إذا أعطى المهزوم مبالغ نقدية للفائز في اللعبة، فتعد هذه الحالة مقامرة وميسرًا وهو أمر مُحرم.

وأشار إلى أن لعب البلوت يجوز فقط في حال كان اللعب بدون عوض، ولم يُلهِ عن أمر واجب، ولم يُوقع في أمر محرم، موضحًا أن الأصل في هذه الحالة الإباحة كسائر الألعاب المُلتزمة بالضوابط السابقة.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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