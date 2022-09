مذيعة أخبار تتعرض لجلطة دماغية على الهواء وطريقة تصرفها لا تصدق! (فيديو)

- Advertisement -

- Advertisement -

وطن– أبهرت المذيعة الأمريكية، جولي تشين، الجميع باحترافيتها في التعامل مع تعرضها لبداية جلطة في الدماغ أثناء تقديمها النشرة الإخبارية.

وكانت جولي تشين، مذيعة قناة KRJH الأمريكية، تقرأ النشرة الإخبارية، وبدأت بالتلعثم فجأة.

فقامت جولي بالاعتذار بهدوء للمشاهدين، ونقل البث إلى مذيعة النشرة الجوية. وقالت: “لا أعرف ما لذي يحدث لي اليوم، لكن لننتقل إلى تقرير الطقس”.

Tulsa news anchor Julie Chin has the beginnings of a stroke live on the air. She knew something was wrong, so tossed it to the meteorologist, as her concerned colleagues called 911. She’s fine now, but wanted to share her experience to educate viewers on stroke warning signs. pic.twitter.com/aWNPPbn1qf

— Mike Sington (@MikeSington) September 5, 2022