الثلاثاء, سبتمبر 6, 2022
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حياتنا

مذيعة أخبار تتعرض لجلطة دماغية على الهواء وطريقة تصرفها لا تصدق! (فيديو)

كتب رفيف عبدالله
مذيعة أخبار تتعرض لجلطة دماغية على الهواء وطريقة تصرفها لا تصدق! (فيديو) watanserb.com
جولي تشين
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وطن– أبهرت المذيعة الأمريكية، جولي تشين، الجميع باحترافيتها في التعامل مع تعرضها لبداية جلطة في الدماغ أثناء تقديمها النشرة الإخبارية.

وكانت جولي تشين، مذيعة قناة KRJH الأمريكية، تقرأ النشرة الإخبارية، وبدأت بالتلعثم فجأة.

بوادر جلطة

فقامت جولي بالاعتذار بهدوء للمشاهدين، ونقل البث إلى مذيعة النشرة الجوية. وقالت: “لا أعرف ما لذي يحدث لي اليوم، لكن لننتقل إلى تقرير الطقس”.

ولاحقاً كشفت جولي تفاصيل ما تعرضت له، عبر منشور في حسابها على “فيسبوك”.

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وقالت جولي بحسب ما نقلت صحيفة “نيويورك بوست”: “الأيام القليلة الماضية لا تزال غامضة بعض الشيء. لكن أطبائي يظنوا أنني كنت أتعرض لبوادر جلطة في المخ على الهواء صباح يوم السبت الماضي. بعضكم شاهد الموقف، وأنا آسفة لحدوث ذلك”.

كانت بحالة رائعة

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وتابعت جولي: “الحادث جاء بشكل مفاجئ، كنت أشعر أنني بحالة رائعة قبل البرنامج. ومع ذلك بدأت الأمور تسوء خلال الدقائق الأولى من نشرتنا الإخبارية”.

وأردفت تشين: “في البداية فقدت البصر جزئيا، ثم بدأت أشعر بالخدر في يدي وذراعي. وأدركت أنني أمر بشيء سيء حين فقدت القدرة على نطق الكلمات التي أحاول قرائتها”.

وأكدت جولي أنها حاولت الاستمرار وعدم التأثير على النشرة، معقبة: ” لو كنت قد شاهدت نشرة الأخبار يوم السبت ستدرك أنني حاولت أن أواصل تقديم البرنامج. لكن لم أعد قادرة على التحدث”.

تصرف زملاءها أنقذها

وكشفت جولي أن زملائها اتصلوا بالطوارئ فور تلعثمها على الهواء، بعدما تنبهوا أنها تتعرض لأمر خطير.

ونقلت جولي على وجه السرعة إلى  إحدى مستشفيات ولاية أوكلاهوما، وهو ما ساهم في إنقاذها مبكرا.

وخضعت تشين لفحوصات طبية مختلفة، وأكدت أنها جيدة.

أعراض جلطة الدماغ

وأشارت جولي إلى أن الأطباء أخبروها أنها تعرضت لبوادر جلطة، لكنها لم تصب بها بشكل كامل. وستواصل الفحوصات إلى حين شفاءها بشكل كامل.

وقالت جولي عن تجربتها: “ما تعلمته هو أن إصابة شخص بجلطة في المخ أحيانا لا تكون واضحة للمحيطين به. لكن الأهم هو سرعة التصرف وطلب النجدة”.

وتابعت: “الأعراض الستة التي تعرضت لها كانت؛ فقدان الاتزان المفاجئ، تغير في الرؤية، انخفاض الرأس، الخدر في أحد الذراعين، التلعثم وصداع قوي”.

فيديو مؤثر لمذيعة “حلب اليوم” وهي تبكي على الهواء بعد قراءتها هذا الخبر

المصدرنيويورك بوست - ترجمة ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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