الثلاثاء, سبتمبر 6, 2022
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رياضة

ليو ميسي يستولي على قصر بقيمة 11 مليون يورو في إيبيزا دون رخصة

كتب معالي بن عمر
مهاجم برشلونة السابق ليونيل ميسي watanserb.com
مهاجم برشلونة السابق ليونيل ميسي
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وطن-يمتلك لاعب باريس سان جيرمان الأرجنتيني ومهاجم فريق برشلونة السابق، ليونيل ميسي، قصرًا في جزيرة إيبيزا الإسبانية يفتقر إلى رخصة الإنجاز وشهادة الإشغال.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “الكونفيدنسيال-فانيتاس” الإسبانية، فإن لاعبي كرة القدم في العالم يتصدّرون الأخبار دون الحاجة إلى تسجيل أهداف حاسمة أو الفوز بألقاب مهمة. فاستثماراتهم المثيرة للجدل وصفقاتهم العقارية المريبة، تعيدهم إلى غلافات الصحف الأولى والعناوين الرئيسية منها.

فعلى سبيل المثال، راجت أخبار حول اللاعب culé Sergio Busquets، الذي يبني حصنًا في إمبوردا، بعد ارتكابه موجة من السرقات المتواصلة، بالإضافة إلى كريستيانو رونالدو، الذي تكبّد خسارة مالية كبيرة، بعد اضطراره لببيع شقة فاخرة كان يمتلكها في بناية سكنية شاهقة في الولايات المتحدة الأمريكية، تعود للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

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واليوم يخوض المهاجم الأرجنتيني ميسي مغامرة مليونية  أخرى، فصاحب العقارات في جزر البليار، أنفق للتو 11 مليون يورو على قصر مذهل تبلغ مساحته 1860 مترًا مربعًا يضم مسبحًا بمساحة 300 قدم، كما تُظهر صور القصر أيضًا ملعب كرة قدم بجوار المسبح.

وكما ذكرت مصادر إسبانية، فإن الوضع غير النظامي لهذا القصر الواقع في سانت جوزيب دي سا تالايا، وهي بلدية إسبانية موجودة في جنوب غرب الجزيرة، يثير الريبة، لأنه دون رخصة إتمام أو شهادة إشغال.

شواطئ سانت جوزيب دي سا تالايا في إيبيزا.
شواطئ سانت جوزيب دي سا تالايا في إيبيزا.
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ووفقًا لترجمة “وطن“، سيتم بناء المنزل على أرض ريفية، وبالتالي لن يكون قابلاً للتطوير في كالا تاريدا، علمًا وأن هذه منطقة سياحية ومهمة خاصة للسياحة العائلية نظرًا لتنوع مناظرها الطبيعية ومياهها الهادئة وموقعها المحمي من الرياح مما يجعلها مثالية لقضاء يوم على الشاطئ.

من جهتها، قالت مصادر إخبارية إسبانية نشرت الخبر الحصري حول شراء عقار ميسي في إيبيزا: “عندما انتهت العملية، لم يكن الممثل القانوني للاعب، وهو محام في برشلونة، على علم بقضايا التخطيط للقصر”.
وأضافت: “إنهم الآن على دراية بمشاكل التخطيط والممثلون القانونيون لميسي يعرفون ما يجب عليهم فعله لإضفاء الشرعية على الممتلكات، جرت بعض المناقشات بالفعل بين محامي لاعب كرة القدم وقاعة المدينة”.
وأضافت: ”أُخبرنا بأنه يمكن إضفاء الشرعية إذا تمت إزالة المناطق التي لم تكن جزءًا من المشروع الأصلي، أي الغرف في المرآب”.

 

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ووفقًا لمجلس بلدية إيبيزا، يمكن استئناف الأعمال بعد إزالة المبنى المذكور.

ميسي في جولة سياحية على شواطئ جدة (صور)

من المثير للجدل أن هذا المسكن الجديد ينضاف إلى المنزل الذي يقيم فيه نجم كرة القدم حاليًا في باريس مع عائلته. هذا المسكن يقع غرب العاصمة الفرنسية ويتكون من مبنى من طابقين بمساحة 300 متر مربع، مع أربع غرف نوم وحديقة صغيرة مثالية للعب والجري والاستمتاع بالهواء النقي.

غلى جانب ذلك يمتلك ميسي،  قصر في Castelldefels، وهو قصر فخم حصل عليه ميسي في عام 2009 وأنفق عليه حوالي ستة ملايين يورو فقط لإجراء بعض الإصلاحات.

ميسي يشتري قصرا دون رخصة
ميسي يشتري قصرا دون رخصة

يُذكر أن  الاستثمارات في جزر البليار من قبل مهاجم باريس سان جيرمان، كانت نشطة للغاية في السنوات الأخيرة. ففي عام 2018، كان ميسي متقدمًا على المستثمر العقارات الناجح كريستيانو رونالدو، بعد استحواذه على فندق Es Vivé، وهو مبنى جميل على طراز الآرت ديكو، تم افتتاحه في إيبيزا في عام 1959.

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ثم بعد عام، استولى الأرجنتيني على فندق آخر، هذه المرة في مايوركا، وهو فندق من فئة أربع نجوم يضم 98 غرفة موزعة على أربعة طوابق.

ومن ممتلكات ميسي الأخرى مبنى Aqualina، في موطنه روساريو-الأرجنتين، وهو مبنى ضخم يبلغ ارتفاعه 125 مترًا ويحتوي على 40 طابقًا من الشقق، بالإضافة إلى مبنى مكاتب Rostower في برشلونة.

وأخيرًا،أشارت التقارير في إيبيزا، أن ميسي أمضى وزوجته وقتًا في منزلهما في إيبيزا هذا الصيف، على الرغم من مشاكل التخطيط.

المصدرالكونفيدنسيال-فانيتاس-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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